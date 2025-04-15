watsonx.ai上のIBM Graniteを使用してITサポートLangGraph ReActエージェントをデプロイする

エージェントにこれらのツールへのアクセスを許可するため、 これらを 拡張機能 モジュールの init.pyファイル内の TOOLSリストに 追加しました。このリストは、 TOOLSリストに src/langgraph_react_agent ディレクトリー内の ファイルの内容と一致します。

from .tools import (

find_tickets,

get_todays_date,

create_ticket

)



TOOLS = [

find_tickets,

get_todays_date,

create_ticket

]