LangGraphとは

グラフベースのアーキテクチャを使用することで、LangGraphはユーザーが効率を低下させたり効率を犠牲にしたりすることなく、人工知能のワークフローを拡張できるようにします。LangGraphは、ノード間の複雑な関係をモデル化することで意思決定を強化しています。つまり、AIエージェントを使用して過去のアクションとフィードバックを分析することを意味します。LLMの分野では、このプロセスはリフレクションと呼ばれます。

意思決定の強化 ：ノード間の複雑な関係をモデル化することで、LangGraphはより効果的な意思決定システムを構築するためのフレームワークを提供します。

柔軟性の向上 ：オープンソースの性質とモジュール式の設計により、開発者が新しいコンポーネントを統合したり、既存のワークフローを適応させることができます。

マルチエージェント・ワークフロー： マルチエージェント・ワークフローを通じて複雑なタスクに取り組むことができます。このアプローチには、特定のタスクや専門分野に特化したLangChainエージェントの作成が含まれます。タスクを適切なLangChainエージェントにルーティングすることで、多様なワークロードの並列実行と効率的な処理が可能になります。このようなマルチエージェント・ネットワーク・アーキテクチャーは、エージェント・オートメーションの分散型調整の一例です。

優れた一例が、Joao Mouraが作ったLangChainとLangGraphでのCrewAIの利用です。自律型AIエージェントを調整するCrewAIにより、Eメールのチェックと草案作成が自動化され、複雑なタスクを効率的に共同作業で実行できるようになります。