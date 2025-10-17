上記では、Microsoftが提供するAutoGenの説明です。しかし、ソフトウェア・プロジェクトではよくあることですが、分岐点に差し掛かっています。競合フレームワークAG2は、前述のChi Wang氏を含む開発者たちによって「AIエージェント向けオープンソースAgentOS」として宣伝されています。かつてMicrosoftに在籍していたChi Wang氏はその後、Google DeepMindに移籍し、Microsoft を離れてからはAutoGenの独立バージョンを開発することを決意したようです。

「これは新しいフレームワークではなく、基本的にAutoGen 0.2.34が新しい名前で継続するものです」と、混乱を解消しようとしたあるRedditユーザーは述べています。MicosoftのAutoGenとAG2の主な違いの1つは、後者は1つの大企業に支えられているのではなく、コミュニティ主導であることです。AG2の保守担当者には、Wang氏のほか、Meta、IBM、およびさまざまな大学の研究者が含まれます。