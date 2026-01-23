MCPサーバーの構築方法

他のソリューションと比較して、MCPを使用することの利点には次のようなものがあります。

- 規模：MCPサーバーは、一度定義してホストし、多くのAIシステムで使用できます。この容量により、複数の生成AIシステムの同じソースデータ、参考情報、AIツールへのアクセスを定義する必要性が制限されます。

- データ取得：データ取得ではクエリーの前の前処理とベクトル化が必要なRAGとは異なり、MCPは動的であり、情報ソースからの変動と更新をリアルタイムで行うことができます。

- 複雑性：ここで示すように、MCPはセットアップとAIアプリケーションへの組み込みが非常に簡単です。構成ファイルを簡単に使用することで、MCPサーバーを環境間で移植可能にすることができます。

- プラットフォームに依存しない：Python、typeScript、またはその他の言語を使用してMCPサーバーを構築できるという事実だけでなく、特定のLLMソリューションにも結合されていません。

- クライアント/サーバー・モデルによるデバッグ：MCPクライアントはMCPサーバーにリクエストを送信し、MCPサーバーはAPI、データベース、ローカル・ファイルなど、さまざまな外部システムやソースから必要なデータを取得します。この構造化されたアプローチにより、AIモデルが一貫性のある関連性の高いコンテキストを確実に受け取ることができるようになり、より正確で信頼性の高いアウトプットが得られます。MCPはJSON-RPCを使用してメッセージをエンコードし、2つの転送メカニズム、stdio、ストリーミング可能なHTTPをサポートします。以前のプロトコルのバージョンでは、サーバー送信イベント（SSE）を使用するHTTPもサポートしていました

企業が必要とする最新の情報を常に把握することは困難な場合があります。MCPは、コンテキストを構築し、契約の実行時に契約の新しい情報や、レガシー情報がデジタル化されているが必ずしも消化下にならない既存の情報などを組み込むのに役立ちます。この情報は内部および外部の両方を含む可能性がありますが、コンテキストを追加することで、有用になるためにLLMを再トレーニングするという時間のかかる必要性を回避できます。

多くのリモートMCPサーバーが利用可能で、github.comには多数の参照実装があります。