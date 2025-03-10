1. プロファイル：エージェントのアイデンティティーを定義する

このプロファイルには、人口統計、個性の特徴、社会的文脈などの情報を埋め込むことで、エージェントにアイデンティティーを与えます。このプロセスにより、エージェントはパーソナライズされた方法で対話できるようになります。プロファイルは手動で作成したり、IBM GraniteモデルやOpenAIのGPT（Genative Pretrained Transformer）などの生成AIモデルによって生成する、またはタスク要件を満たすために特定のデータセットに合わせて調整することもできます。プロンプト・エンジニアリングを活用することで、プロファイルを動的に調整し、応答を最適化できます。さらに、マルチエージェント・オーケストレーションでは、プロファイルはロールと動作を定義するのに役立ち、AIアルゴリズムと意思決定システム全体のシームレスな調整を確保します。

2. メモリー：コンテキストの保管と使用

メモリーは、エージェントが過去の対話を保持して取得するのに役立ち、状況に応じた応答を可能にします。これは、ユニファイド（すべてのデータを1か所に統合）またはハイブリッド（構造化および非構造化）のいずれかとなります。読み取り、書き込み、反省を含むオペレーションにより、エージェントは経験から学習し、情報に基づいた一貫性のある出力を提供できます。適切に構造化されたメモリーにより、特定のタスクのために設計された特殊エージェントを含むさまざまなエージェントが、関連データを効率的に共有および取得できるようになり、マルチエージェント・オーケストレーションが強化されます。AutoGenやCrew AIなどのフレームワークでは、メモリーは連携エージェントのエコシステム内で継続性を維持し、シームレスな調整と最適化されたタスク実行を確保する上で重要な役割を果たします。

3. 計画：アクションの戦略化

計画コンポーネントでは、エージェントは目標を達成するためのストラテジーを考案できます。エージェントは、事前定義された手順に従うことも、環境、人間、またはLLM自体からのフィードバックに基づいて動的に適応することもできます。AIアルゴリズムを統合し、ナレッジ・ベースを活用することで、計画を最適化し、推論の効率と問題解決の精度を向上させることができます。LLMアプリケーションでは、自然言語の理解と意思決定プロセスをエージェントの目的に確実に沿ったものにする上で、計画が重要な役割を果たします。さらに、検索拡張技術により、エージェントが関連情報に動的にアクセスする能力が強化され、応答の精度が向上します。この柔軟性により、エージェントは変化するシナリオ、特にマルチエージェント・オーケストレーションにおいて効果的であり続けることができます。このようなマルチエージェント オーケストレーションでは、さまざまなエージェントが複雑な目標を達成するために計画を調整し、同時に大規模で多様なタスクを処理するための拡張性を維持します。

4. アクション： 決定の実行

アクションとは、タスクの完了、情報の収集、コミュニケーションなど、エージェントが世界と対話する方法のことです。メモリーと計画を使用して実行を導き、必要に応じてツールを使用し、結果に基づいて内部状態を適応させ、継続的な改善を実現します。アクション実行アルゴリズムを最適化すると効率が向上し、特にGPTを利用した推論モデルと生成AI技術を統合してリアルタイムの意思決定を行う際は、それが顕著になります。

これらのコンポーネントを組み合わせることで、このフレームワークは、LLMを自律的に推論、学習、実行できる適応可能なエージェントに変換します。このモジュール式設計は、カスタマー・サービス、調査支援、クリエイティブな問題解決などのアプリケーションに最適です。