調達におけるAIエージェント

調達ランドスケープは単純なオートメーション・プロセスをはるかに超え、移行期にあります。調達における生成AIに関する最近のIBM Institute for Business Valueレポート1では、組織がすでに生成AI革命を受け入れ始めていることが強調されています。調査対象のCSCOおよびCOOのうち64％が、生成AIによってサプライチェーンのオペレーションのワークフローを既に変革していると回答しました。

その移行の最前線にあるのがAIエージェントで、調達と契約管理の未来を見据えています。調達では、組織内、サプライヤー、市場洞察のデータベースから膨大な量のデータが得られます。組織は、より迅速かつより良い方法で成果を上げるために、データを活用し、それに基づいて行動する必要があります。

従来の調達のオートメーションの方法は、日常的なタスクを削減し、チームがより効率的に動けるようにワークフローを合理化する方法として、事務処理のデジタル化に重点を置いていました。

エージェント型AIは予測分析の力を取り入れ、機械学習（ML）と自然言語処理（NLP）を活用して調達を変革します。その結果、戦略的に考察し、エクスペリエンスから学習し、自律的に行動するAIエージェントが実現しました。AIエージェントは、サプライヤーと交渉し、コスト削減を最適化し、人間の従業員のための意思決定パートナーとして戦略的価値を生み出すことができます。