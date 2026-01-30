このステップでは、ベンダー・リスク・アセスメントを実行するPythonツールを実装します。watsonx Orchestrate ADKでは、エージェントが結果を取得するために起動するPythonツールを介して、カスタム・ビジネス・ロジックが実装されます。ドメイン固有の動作のためにモデルのファインチューニングに依存するのではなく、このチュートリアルでは、一貫した成果を保証するPythonツールを介して、確実性のあるルールベースの推論を実装する方法を実演します。

「src」フォルダー内に、「main.py」という名前のファイルを作成します。このファイルには、私たちが作成したベンダー・データ・セット、リスク評価ルール、およびエージェントにロジックを提供する「evaluate_all_vendor_risks」という名前のPythonツールが含まれています。

リスク・ロジックはルールベースです。高リスクの兆候に関しては、財務パフォーマンスの低さ、過去のセキュリティ・インシデント、または規制当局からの問い合わせを理由に、企業が高リスク・スコアを受け取る場合があります。認証の欠如、単一の運用インシデント、または気象条件による中断を理由に、企業が中リスク・スコアを受け取る場合があります。

「evaluate_all_vendor_risks」関数はwatsonx Orchestrateツールとして作成され、実行中にエージェントによって呼び出し可能になります。ツールは、分類の原因となった正確な理由とともに、最終的なリスク・レベルを含む構造化された出力を返します。

注: このチュートリアルに含まれているmain.pyファイルは、ベンダー・リスク評価ロジックの最終更新バージョンです。最初のコード・セットはエージェントの誤動作を引き起こしましたが、これはLangfuseのトレースを介して分析されました。Langfuseのトレースは、このチュートリアルの後半のステップにあるスクリーンショットで確認できます。

このチュートリアルで使用するmain.pyファイルの完全な実装を次に示します。それをsrc/main.pyにコピーして貼り付けます。その後、ファイルを保存します。