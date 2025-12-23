AgentOps：watsonx Orchestrateを使用したIBM TelemetryによるAIエージェントの監視およびガバナンス

watsonx Orchestrateエージェント・リクエストの標準的な実行パスを調べてみましょう。Weather Agentのトレースには、この例と同様の構造が表示されます。

0:_ROOT

0.0:agent_style_router # Routes the request

0.1:agent # Prepares prompt + logic

0.1.0:WatsonxChatModel.chat # LLM processes the request

0.2:answer # Sends final answer to user

このワークフローは、単一のユーザー・クエリーの完全なライフサイクルを示しています。各タスクが表す内容は次のとおりです：

0:_ROOT ：すべての子タスクを含むトップレベルのスパンです。このフォルダーは、エージェント実行の全体を保持するものと考えてください。リクエストがシステムに入ってから最終応答が配信されるまでの、完全なトレースの開始時間と終了時間を定義します。

ルート・タスクの期間によってユーザーが経験した総レイテンシーがわかるため、このアプローチは重要です。数値が高すぎる場合は、その子タスクを分析してボトルネックを特定できます。

0.0:agent_style_router ：ルーティング・タスクは、どのエージェントがメッセージを処理すべきかを決定し、リクエストを処理スタイルに分類します。ルーターは、受信したリクエストを分析し、それが対話型処理、ツール駆動型実行、検索拡張生成（RAG）、またはマルチエージェント・オーケストレーションを必要とするかどうかを判断します。

ルーターは、正しい下流のロジックが呼び出されることを確実にします。リクエストが誤ってルーティングされている場合は、ここで問題を特定します。

0.1:agent ：リクエスト全体をオーケストレーションする、主要なエージェント実行コンテキストです。このタスクは、システムとの対話、会話履歴、およびツールの応答からプロンプトを組み立てます。オーケストレーションのルールとポリシーを適用し、LLMへの入力を準備します。このタスクは、どのようなタイプのLLM呼び出しを行うかを決定します。

このステップは、オーケストレーションの「インテリジェンス」が発生する場所です。エージェント・タスクは、LLMが情報に基づいた意思決定を行うために必要なすべてのコンテキストを確実に受け取るようにします。

0.1.0:WatsonxChatModel.chat ：LLMへの実際の呼び出しであり、完全なプロンプトを受け取り、ツールを呼び出すか、説明を求めるか、または直接の回答を生成するかを決定します。テキストまたは構造化されたツール呼び出しのいずれかで応答を生成します。

このステップは、モデルが情報を処理して意思決定を行う「思考」のステップです。トークン使用量、レイテンシー、および品質の問題はすべて、このタスクに起因します。エージェントの動作が遅い、またはコストが高い場合、通常はこのステップが主な原因となります。

0.2:answer ：チェーンの最終ステップであり、LLMの出力を受け取り、配信のためにフォーマットします。このタスクは、LLMの未加工の出力を最終的な回答形式に変換し、後処理やフォーマットのルールを適用します。最後に、チャット・インターフェースに応答を配信します。

このタスクは、ユーザーが適切にフォーマットされた応答を確実に受け取るようにします。回答が途切れているか、不適切にフォーマットされている場合は、このステップで調査します。

タスク・ワークフローの要約

完全なワークフローを要約すると以下のとおり

ルーターによるリクエストの処理方法の決定 エージェントによるコンテキストとオーケストレーション・ロジックの準備 LLMによる応答またはツール呼び出しの生成 回答のフォーマットと最終出力の返却