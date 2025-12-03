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階層化構造により、階層型エージェント・システムは、すべてのエージェントが同じ層を共有する単一エージェントまたはフラットなマルチエージェント・システムから分離されます。階層型エージェント・システムは、複雑な問題に取り組むのに優れています。上層エージェントは戦略やAIエージェントのオーケストレーションを扱い、中層エージェントは戦術的なAIによる意思決定を推進し、下層エージェントは上の層から割り当てられたタスクを完了します。
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ほとんどの階層構造には、次のような2つまたは3つのタイプのエージェントがあります。
上層エージェント
中層エージェント
下層エージェント
一部の階層型エージェント・アーキテクチャーには上層と下層のエージェントが含まれていますが、他のAIシステムには中層も含まれています。
上層エージェントはエージェント型システムの最上位に位置し、複雑なタスクを処理し、戦略計画を策定し、タスクを分解し、プロセスを管理することができます。
現代のエージェント・アーキテクチャーでは、上層エージェントは大規模言語モデル（LLM）などの高度なAIモデルを使用して実装されることがよくあります。従来の階層的強化学習では、上層エージェントは代わりに学習されたポリシーまたはシンボリックプランナーに依存します。
上層エージェントは「全体像」を担当し、より広範な目標に沿ってシステム全体を管理します。ユーザーの要求を解釈し、計画を策定し、その計画をタスクに分割することは、すべて上層エージェントの責任です。
中層エージェントは、上層エージェントから指示を受け取ります。計画を練って実行し、必要に応じてさらにタスクを分解し、下層エージェントのチームを調整します。中層エージェントのない階層では、上層エージェントが大規模な戦略計画に加えて、これらの職務を引き受けます。
中層エージェントはコミュニケーションのファシリテーターとしても機能し、広範な目標を特定の指示に変換すると同時に、下層エージェントからのレポートを統合して上の層に引き渡します。上層エージェントはこのフィードバックを使用して進捗状況を監視し、必要に応じて計画を更新します。
下層エージェントは階層の実行者であり、その上にある中層および上層のエージェントの指示に従って特定のタスクを実行する専門のエージェントです。下層エージェントはサブエージェントとも呼ばれます。
下層の自律型エージェントは、狭いタスクに特化し、ルールベースのロジック、API、学習されたポリシー、ロボットコントローラー、または他のタスクに特化したアルゴリズムを使う可能性があります。単純反射型エージェントなどの一部の下層エージェントは、タスクのコンテキストや環境の内部表現を維持しないため、ステートレスです。対照的に、学習エージェントなどの上層エージェントは、複数ステップの計画を調整し、依存関係を追跡するために、状態またはコンテキストを維持する必要があることがよくあります。
下層エージェントは上の層からの指示を受け、割り当てられたタスクを遂行し、その成果を報告します。中層および上層のエージェントは、下層エージェントからの成果を使用して、相互にリンクされた一連の依存関係のプロセスの次のステップを通知します。
階層型システムは、次の機能を特徴としています。
エージェント階層
タスク分解
専門分野
フィードバック主導の調整
企業では、経営幹部は大規模な計画に重点を置き、中間管理者はリーダーシップの指示を運用タスクに変換し、従業員は実際のワークロードの一部を担当します。階層型エージェント・システムは、AI搭載のエージェント型ワークフローに同じ構造を適用します。
階層型マルチエージェント・システムの構造は、階層化制御システムとして知られています。明確な階層構造により、エージェント型エコシステム全体で職務が強制されます。階層の各層には、戦略的な計画、意思決定、委任とタスク・ルーティング、運用タスクの実行など、指定された機能があります。
階層型エージェント・システムは、効率的なタスク分解、つまりタスクをより小さなサブタスクに分割するプロセスで発展します。この内訳には、個別のタスクをリンクする依存関係も含まれます。タスク分解は、プロジェクト管理やソフトウェア開発など、機械学習以外の多くの分野で見られます。
タスク分解は、一般に、差し迫った課題に直面している人にとって役立つストラテジーです。課題を管理可能な小さなタスクの連続リストに変換すると、複雑なプロジェクトを簡素化できます。
階層の各層には役割が指定されており、多くの場合、層内の各エージェントも特定のタスクに特化しています。エージェントの特殊性は下位層で最もよく見られ、よりシンプルなジョブ中心のエージェントは、大規模な指示を満たすために必要に応じて日常的なタスクを自動化します。専門性に重点を置くことで、ワークフローが合理化され、効率が向上します。
階層システム内のエージェントは常にリアルタイムで通信しています。非同期の調整を使用するシステムもあれば、厳密に同期のシステムもあります。
上層エージェントはコマンド・チェーンを通じて指示を送信し、下層エージェントはタスクの結果を報告します。上層エージェントは、これらの成果を使用して今後のストラテジーを最適化し、新しいタスクを作成し、長期的な目標に最も適するようにタスクの優先順位を変更します。
一方、エージェントは必要に応じて水平方向にコミュニケーションを取り、作業を調整して成果を共有することもできます。
階層型エージェント・システムは、ビジネス・プロセスの自動化や、例えば以下のような複雑な運用プロセスを含む実世界の他のユースケースに最適です。
サプライチェーンと物流管理
製造と生産
エージェント型RAG
サイバーセキュリティー
自動運転車と配送チャットボット
サプライチェーンと物流の実装では、上層エージェントが全体的なインベントリー管理ストラテジーを計画します。中層エージェントはストラテジーをローカライズされた実装に分割し、下層エージェントは倉庫オペレーションと出荷ルートを担当します。
製造業の場合、上層エージェントは、生産がタイムリーに需要に応えられるようにするための戦略を策定します。中層エージェントは、これらの指示を、下層エージェントが、工場の機械や生産ラインの制御など、ローカル・レベルで実装できるように変換します。
エージェント型検索拡張生成（RAG）は、RAGシステムにエージェント型計画をもたらします。上層のマネージャー・エージェントがワークフローを調整し、専門エージェントがドキュメントの取得、再ランク付け、スコアリング、要約、コンテンツ生成を処理します。多くのエージェント型RAGシステムでは、ユーザーとの対話はチャットボット・インターフェースを通じて行われますが、RAGは非チャット・アプリケーションにも対応できます。
サイバーセキュリティーのマルチエージェント・システムでは、エージェントのチームを通じてシステムを監視し、脅威に対抗できます。上層エージェントは長期的なストラテジーとポリシーの更新を調整し、下層エージェントは迅速な異常検知と自動化された封じ込め対応を行います。
自動運転車のフリートは、物流車両と同様の方法で階層型エージェント・システムによって管理される場合があります。上層エージェントは、注文のピーク時間やその他の関連要因を考慮して、チャットボットのインベントリーを最適化します。中層エージェントは割り当てられたエリア内で配送を調整し、下層エージェントは個々のチャットボットを操縦します。
階層型エージェント・システムのメリットは次のとおりです。
階層型マルチエージェント・システム内では、各エージェントまたはエージェントのグループは個別のユニットです。テスト、開発、実装はユニットごとに処理できます。モジュール構造により、システム全体に影響を与えることなく、開発、更新、デバッグが可能です。
階層は明確さをもたらします。システム内の各エージェントには定義された役割があります。強制された役割がないと、エージェントは効果的に調整できず、ボトルネック、コストの増加、生産の遅延、より無秩序なワークフローなど、最適ではない結果につながる可能性があります。
階層型エージェント・システムのモジュール性により、拡張性が向上します。組織は、システム全体を最初から再構築することなく、必要に応じて特定のグループ、層、または役割にエージェントを追加できます。上層エージェントは、大規模な再プログラミングを必要とせずに、増え続ける中層および下層エージェントを調整できます。
階層システムはモジュール式であるため、組織は主要な層内に冗長性を追加し、全体的なフォールト・トレランスを向上させることができます。複数のエージェントが並列動作するため、1つ以上のエージェントに障害が発生した場合でも、マルチエージェント・システムはオペレーションを維持できます。上層マネージャーのエージェントは、必要に応じてタスクを再割り当てしたり、ワークフローを再構築したりできます。
階層型エージェント・システムの設計と実装には、次のような課題があります。
複雑さ
融通が利かない
通信のボトルネック
階層システムは設計が複雑で、システムが管理することを目的としているプロセスやオペレーションについて微妙な理解が必要です。階層型エージェント・システムを適切に構築すると、スムーズな自動化につながります。しかし、設計が不十分だと、非効率なオペレーション、エージェントの指示の競合、過剰なコストなどの欠点が生じる可能性があります。
長い意思決定チェーンを備えた高階層システムは、連鎖的な遅延によって意思決定やアクションが時代遅れになる可能性の高い不安定な環境では困難になる可能性があります。より分散化されたマルチエージェント・アーキテクチャーは、動的なシナリオに適している場合があります。
ビジネスの一部を自動化したい企業は、どの領域をAIエージェントのチームに任せることが十分に安定しているかを慎重に選択する必要があります。予測不可能な環境は、適応力が高く、判断の迅速な人間の労働者チームに任せておくのがよいかもしれません。
階層型マルチエージェント・システムの良し悪しは、通信帯域幅やレイテンシーの制約によって決まります。システムをスムーズに機能させるためには、エージェントがコマンド・チェーンの上流と下流にデータを送信できる必要があります。
通信の遅延により、上層エージェントは現実世界の状況を反映しなくなったデータを受信してしまう可能性があり、成果に影響を与える可能性があります。通信のボトルネックは、上層エージェントが計算コストのかかる推論に依存している場合、遅延が下層エージェントに古い指示で動作する可能性があるため、特に深刻です。
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