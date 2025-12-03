上層エージェントはエージェント型システムの最上位に位置し、複雑なタスクを処理し、戦略計画を策定し、タスクを分解し、プロセスを管理することができます。

現代のエージェント・アーキテクチャーでは、上層エージェントは 大規模言語モデル（LLM） などの高度な AIモデル を使用して実装されることがよくあります。従来の階層的 強化学習 では、上層エージェントは代わりに学習されたポリシーまたはシンボリックプランナーに依存します。

上層エージェントは「全体像」を担当し、より広範な目標に沿ってシステム全体を管理します。ユーザーの要求を解釈し、計画を策定し、その計画をタスクに分割することは、すべて上層エージェントの責任です。