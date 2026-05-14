AIエージェントの乱立は、企業テクノロジーが組織の管理能力を上回るスピードで進化している現状を象徴しています。これは、ますます加速しながら繰り返されてきたパターンです。たとえば、SaaSの乱立やシャドーITは、クラウド・テクノロジーによって新しいソフトウェアの導入が容易になり、多くの場合、中央IT部門の把握なしに利用されるようになったことで発生しました。

エージェント型AIがワークフローを変革し、人間とAIの強力なパートナーシップを生み出す可能性を持つことから、急速な導入が進んでいます。IBMの社内調査によると、大半の企業はすでに何らかの形でAIエージェントを活用しています。

しかし、エージェントを迅速に作成できるAIツールの普及により、エージェント型ツールの構築には、もはやソフトウェア・エンジニアや長期間にわたるチューニング・プロセスが必須ではなくなっています。MicrosoftのCopilot StudioやSalesforceのAgentForceのようなツールは、ローコードおよびノーコードによるエージェント開発オプションを提供しており、強力なソリューションである一方で、部門横断的な迅速な導入を促進しています。同時に、IBMの社内調査では、多くの企業が、AIの乱立によってすでにセキュリティー・リスクが高まり、不必要な複雑性が生じていると回答していることも明らかになりました。

その影響は重大です。大企業では、ほぼすべての部門が自律型AIエージェントを導入できる能力を備えている一方で、こうした広範なネットワークを制御および管理する仕組みは不足しています。それでも、AIとエージェント・プラットフォーム開発の民主化と、このようなテクノロジーによって保証される実際のビジネス上の利益により、それらを放棄することが困難になっています。AIエージェントを責任を持って管理するには、エージェントの動作を大規模に監視および最適化するための、集中管理された意図的なアプローチが必要です。

組織全体でAIの使用を制御するためのスケーラブルなモデルがないことも、企業全体の調整を妨げています。「シャドーITやシャドーAIを含め、組織全体で少なくとも60件の無秩序なAI利用が存在しない顧客はいません」と、Matt Kosinski氏はIBMのMixture of Expertsポッドキャストの最近のエピソードで述べています。「そして、あらゆる部門や経営層が、『実際には調達部門から、あるいは人事部門から、またはこの事業部門から、この取り組みを主導しているのは自分だ』と考えています。」