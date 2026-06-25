企業全体にAIエージェントをデプロイする方法

エージェントの構築ではその機能を作成することに重点が置かれますが、デプロイメントでは、それらの機能を日常的な利用場面で信頼性と実用性を備えたものにすることに重点が置かれます。AIエージェントのデプロイメントの目的は、実際のデータやシステムと連携しながら、エージェントが実際のユーザーのタスクを実行できるようにすることです。
デプロイされたAIエージェントは、多くの場合、他のソフトウェア、データベース、およびAI搭載ビジネス・ツールと連携して動作します。企業のシステムから情報を取得したり、レコードを更新したり、異なるアプリケーション間でタスクを調整したりすることがあります。これらのつながりにより、エージェントは実際のワークフローで機能し始めることができます。
デプロイメントには、リリース後のエージェントの動作を監視することも含まれます。チームは、信頼性、精度、およびユーザーとのやり取りを追跡して、問題を特定し、時間の経過とともに成果を改善します。この継続的な管理により、要件の変化に応じてエージェントの有用性を維持できます。
Gartnerは、2028年までに、エンタープライズ・ソフトウェア・アプリケーションの33%にエージェント型AIが組み込まれ、2024年の1%未満から増加すると予測しています。1AIエージェントは、ある程度の自律性（エージェンシー）を持って動作でき、組織における情報の収集、分析、および活用の方法を急速に変革しています。情報を分析し、その情報を基に推論し、コンテキストと目標に基づいてアクションを実行するようにトレーニングできます。
エージェント型AIシステムは、大規模言語モデル（LLM）、機械学習、およびその他のAIテクノロジーを組み合わせて、複雑なタスクを実行します。AIエージェントは、外部ツールやデータ・ソースに接続し、リアルタイムの情報を取得して、アクションを実行できます。複数のステップから成るワークフローを計画し、変化する状況に適応して、過去のやり取りから学習できます。
AIエージェントのデプロイメントとAIエージェント開発は密接に関連していますが、AIライフサイクルの異なる段階を指します。
エージェントを作成することは始まりにすぎないため、この違いは重要です。組織はエージェントの構築と改良に時間とリソースを費やすことができますが、それらの取り組みは、エージェントが日常的なワークフローに統合されるまで、ほとんど効果を発揮しません。デプロイメントによって、AIは組織で機能する一部となります。
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AIエージェントのデプロイメントは、エージェントが設計、開発され、テスト環境で検証された後に開始されます。検証には、以下が含まれます。
組織では、デプロイメントに進む前に、このプロセスを何度も繰り返すことがよくあります。目的は、エージェントが実際のビジネス環境で効果的に動作できるという信頼を確立することです。
デプロイメントでは、実際の運用をサポートするために必要なアーキテクチャー、インフラストラクチャー、および運用管理を準備することに重点が置かれます。組織によって詳細は異なる場合がありますが、AIエージェントのデプロイメントでは一般的に、エージェントを開発から本番環境に対応できる状態へ移行する段階的なプロセスに従います。これらのステップには、以下が含まれます。
検証が完了すると、組織はデプロイされたシステムをどのような構成にするかを決定します。アーキテクチャーに関する決定は、システムの拡張性、運用の信頼性、および長期にわたる保守のしやすさに影響します。アーキテクチャー設計の目的は、ビジネス要件を確実にサポートするとともに、進化に対応できる十分な柔軟性を備えたシステムを構築することです。主な決定事項には、以下が含まれます。
アーキテクチャーを定義した後、組織はデプロイメントをサポートするインフラストラクチャーを選択します。これらの決定は、性能、拡張性、可用性、および運用の複雑さに影響します。このステップにおける主な決定事項には、以下が含まれます。
組織はまた、デプロイメント・プラットフォームが既存のテクノロジー・エコシステムにどの程度適合するか、および長期的なオペレーションに必要な監視、セキュリティー、および統合の機能を提供しているかどうかを評価します。
ほとんどのAIエージェントは、情報にアクセスし、他のシステムとやり取りできるため、価値を提供できます。デプロイメント中に、組織は、エージェントがデータを取得し、アクションを実行できるようにするための接続を確立します。
一般的な統合先には、データベース、ナレッジ・ベース、ドキュメント・リポジトリー、顧客関係管理（CRM）プラットフォーム、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）システム、カスタマー・サポート・ツール、およびその他のビジネス・アプリケーションがあります。これらの統合の複雑さは、デプロイメント作業全体とシステムの長期的な保守性に大きな影響を及ぼします。重要な検討事項には、以下が含まれます。
セキュリティーとガバナンスに関する考慮事項は、AIエージェントのデプロイメントのほぼすべての段階に影響します。データ・アクセス、ツールの権限、およびシステム統合に関する決定は、多くの場合、前のステップで説明したアーキテクチャー設計や統合作業と並行して行われます。
エージェントをユーザーが利用できるようにする前に、組織は、これらの管理策が完全に実装されていることを確認し、エージェントの動作方法や実行できるアクションを明確に定義します。主なセキュリティー対策には、以下が含まれます。
アーキテクチャー、インフラストラクチャー、および管理策を整備したら、エージェントをビジネス・アプリケーションやワークフローにデプロイできます。このデプロイメントには、Webサイト、モバイル・アプリケーション、メッセージング・プラットフォーム、または社内業務システムが含まれる場合があります。
ほとんどの組織では、自動化されたデプロイメント・プロセスと、更新のテスト、新しいバージョンのリリース、変更管理を継続的に行うための継続的統合／継続的デリバリー（CI/CD）パイプラインを使用しています。これらのプラクティスは、運用リスクの軽減と、環境間での一貫性の向上に役立ちます
デプロイメント後は、監視が継続的な活動になります。チームでは一般的に次の項目を追跡します。
組織では、エージェントの動作をより詳しく把握するために、オブザーバビリティー・ツールも使用します。これらのシステムは、ワークフローの実行パス、意思決定ポイント、システム間のやり取りを記録することで、デバッグやトラブルシューティングをより効果的に行えるようにします。
AIエージェントのデプロイメントは、反復的なプロセスです。これは、より広範なAI開発ライフサイクル（ADLC）の最終段階ではなく、実際の環境でAIシステムを運用、改善、管理し続ける継続的なプロセスチームは、ビジネス要件の変化に合わせて、プロンプトの改善、統合の拡張、ワークフローの調整、およびパフォーマンスの再評価を定期的に行います。
デプロイされたAIエージェントは通常、相互に連携する複数のコンポーネントで構成されています。これらのコンポーネントが連携することで、エージェントはリクエストを理解し、情報にアクセスし、外部システムとやり取りし、実際のビジネス・オペレーションをサポートできるようになります。
デプロイメント・ストラテジーは組織や業界によって異なりますが、AIエージェントの導入先として一般的になっている業務分野がいくつかあります。以下に示すデプロイメントでは、情報の収集、定型的なアクションの実行、または従業員の意思決定の支援を伴うタスクに重点が置かれています。
これらをはじめとするAIエージェントのユースケースについて詳しくご覧ください。
銀行、金融機関、および企業の財務チームでは、分析、レポート作成、および顧客対応サービスを支援するために、AIエージェントのデプロイメントがますます進んでいます。エージェントは、財務情報の収集、レポートの要約、および従業員による定型的な調査業務を支援できます。
デプロイメントによっては、カスタマー・サービス、不正検知、およびリスク評価を支援するものもあります。これらの環境では機密データや規制要件を扱うため、AIエージェントは通常、他の多くの業務分野よりも厳格な監視とガバナンスの下でデプロイされます。
カスタマー・サービスは、、AIエージェントの最も一般的なデプロイメント先の1つです。組織では、顧客からの問い合わせへの対応、製品情報の提供、およびアカウント関連のリクエストへの対応にエージェントを活用しています。多くのデプロイメントは、Webサイト、モバイル・アプリケーション、およびメッセージング・プラットフォームに統合されており、顧客はいつでもサポートを利用できます。
より高度なエージェントは、ナレッジ・ベース、顧客レコード、およびサポート・システムに接続できます。これらの接続により、エージェントは情報を取得し、チケットを作成し、より複雑な問題を人間の担当者へエスカレーションする前に、定型的なサポート業務を支援できます。
人事チームでは、従業員のオンボーディング、ポリシーの案内、および採用活動を支援するために、AIエージェントを活用しています。従業員は、これらのエージェントを利用して、福利厚生、職場のポリシー、および社内手続きに関する情報を、大量のドキュメントを検索することなく見つけることができます。
採用は、一般的なデプロイメント分野の1つです。エージェントは、応募書類のスクリーニング、候補者からの問い合わせへの対応、および面接日程の調整を支援できるため、人事チームは候補者の評価により多くの時間を割けるようになります。
マーケティング部門では、コンテンツ作成、キャンペーンの計画、およびオーディエンス分析を支援するために、AIエージェントを活用しています。エージェントは、トピックの調査、コンテンツのアイデアの生成、市場動向の要約、および複数のチャネル向けマーケティング資料の作成をチームが進める際の支援を行えます。
組織によっては、キャンペーンのパフォーマンスを監視し、顧客からのフィードバックを分析し、新たなビジネス機会を特定するためにエージェントをデプロイすることもあります。マーケティング担当者は、引き続きストラテジーやブランドに関する意思決定を担いますが、AIエージェントは調査やコンテンツ制作に関する多くの作業を迅速化するのに役立ちます。
オペレーション・チームでは、ワークフロー管理、リソースの調整、プロセスの監視、および業務のオートメーションを支援するために、AIエージェントをデプロイしています。製造、物流、および流通の現場では、エージェントは複数のシステムにまたがるアクティビティーを追跡し、パフォーマンスに影響を及ぼす前に潜在的なボトルネックを特定するのに役立ちます。
サプライチェーン・オペレーションは、AIエージェントのデプロイメントが拡大している分野です。エージェントは、在庫管理、出荷追跡、サプライヤーとの調整、および需要予測を含むエンドツーエンドのプロセスを支援できます。そのために、複数の情報ソースから情報を収集し、より実行しやすい形で提示します。
営業チームでは、リードの獲得から商談の支援まで、営業プロセス全体を通じてAIエージェントをデプロイしています。AIエージェントは、有望な見込み顧客を特定し、企業を調査し、取引先情報を要約するとともに、優先的に対応すべき案件の判断を支援できます。これらの機能により、営業担当者は顧客とのやり取りにより多くの時間を割けるようになります。
デプロイメントによっては、営業サイクルの後半の段階を支援するものもあります。エージェントは、会議のブリーフィング資料を作成し、フォローアップの連絡文を下書きし、製品、価格設定、または顧客アカウントに関する質問に回答できます。これらの機能により、営業チームはより多くの営業パイプラインを管理し、案件により迅速に対応できるようになります。
ソフトウェア開発チームでは、コーディング、テスト、およびソフトウェア保守作業を支援するために、AIエージェントのデプロイがますます進んでいます。エージェントは、コードの生成、プル・リクエストのレビュー、バグの特定、およびドキュメント作成を支援できます。また、リポジトリー、開発プラットフォーム、および社内ナレッジ・ソースから情報を取得し、エンジニアリング・ワークフローを支援できます。
より高度なデプロイメントでは、品質保証、コード分析、および開発計画の策定を支援するものもあります。AIエージェントは、Pythonなどの一般的なプログラミング言語を使用する開発者を支援し、チームがアーキテクチャー設計、問題解決、および製品開発により多くの時間を割けるようにします。
組織がAIエージェントをデプロイする理由はさまざまですが、そのメリットの多くは、いくつかの共通したカテゴリーに分類できます。
AIエージェントは大きな価値をもたらしますが、大規模に運用する場合は、さまざまな技術的および運用上の課題が生じる可能性があります。
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