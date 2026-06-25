企業全体にAIエージェントをデプロイする方法

エージェントの構築ではその機能を作成することに重点が置かれますが、デプロイメントでは、それらの機能を日常的な利用場面で信頼性と実用性を備えたものにすることに重点が置かれます。AIエージェントのデプロイメントの目的は、実際のデータやシステムと連携しながら、エージェントが実際のユーザーのタスクを実行できるようにすることです。

デプロイされたAIエージェントは、多くの場合、他のソフトウェア、データベース、およびAI搭載ビジネス・ツールと連携して動作します。企業のシステムから情報を取得したり、レコードを更新したり、異なるアプリケーション間でタスクを調整したりすることがあります。これらのつながりにより、エージェントは実際のワークフローで機能し始めることができます。

デプロイメントには、リリース後のエージェントの動作を監視することも含まれます。チームは、信頼性、精度、およびユーザーとのやり取りを追跡して、問題を特定し、時間の経過とともに成果を改善します。この継続的な管理により、要件の変化に応じてエージェントの有用性を維持できます。