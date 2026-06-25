企業全体にAIエージェントをデプロイする方法

公開日 2026年06月25日
By Matthew Finio and Amanda Downie

AIエージェントのデプロイメントとは、人工知能（AI）エージェントをプロトタイプやテスト環境から実際の運用環境へ移行するプロセスです。

エージェントの構築ではその機能を作成することに重点が置かれますが、デプロイメントでは、それらの機能を日常的な利用場面で信頼性と実用性を備えたものにすることに重点が置かれます。AIエージェントのデプロイメントの目的は、実際のデータやシステムと連携しながら、エージェントが実際のユーザーのタスクを実行できるようにすることです。

デプロイされたAIエージェントは、多くの場合、他のソフトウェア、データベース、およびAI搭載ビジネス・ツールと連携して動作します。企業のシステムから情報を取得したり、レコードを更新したり、異なるアプリケーション間でタスクを調整したりすることがあります。これらのつながりにより、エージェントは実際のワークフローで機能し始めることができます。

デプロイメントには、リリース後のエージェントの動作を監視することも含まれます。チームは、信頼性、精度、およびユーザーとのやり取りを追跡して、問題を特定し、時間の経過とともに成果を改善します。この継続的な管理により、要件の変化に応じてエージェントの有用性を維持できます。

エージェント型AIの台頭

Gartnerは、2028年までに、エンタープライズ・ソフトウェア・アプリケーションの33%にエージェント型AIが組み込まれ、2024年の1%未満から増加すると予測しています。1AIエージェントは、ある程度の自律性（エージェンシー）を持って動作でき、組織における情報の収集、分析、および活用の方法を急速に変革しています。情報を分析し、その情報を基に推論し、コンテキストと目標に基づいてアクションを実行するようにトレーニングできます。

エージェント型AIシステムは、大規模言語モデル（LLM）機械学習、およびその他のAIテクノロジーを組み合わせて、複雑なタスクを実行します。AIエージェントは、外部ツールやデータ・ソースに接続し、リアルタイムの情報を取得して、アクションを実行できます。複数のステップから成るワークフローを計画し、変化する状況に適応して、過去のやり取りから学習できます。

AIエージェントのデプロイメントとAIエージェント開発の比較

AIエージェントのデプロイメントとAIエージェント開発は密接に関連していますが、AIライフサイクルの異なる段階を指します。

  • AIエージェント開発では、エージェントの設計、構築、およびテストに重点が置かれます。チームは、エージェントの目標を定義し、その動作を構成し、ツールに接続して、制御された環境でどの程度適切に機能するかを評価します。

  • AIエージェントのデプロイメントは、エージェントが実際の運用に対応できるようになると開始されます。エージェントはビジネス・システムに統合され、ユーザーが利用できるようになり、そのパフォーマンスは継続的に管理されます。

エージェントを作成することは始まりにすぎないため、この違いは重要です。組織はエージェントの構築と改良に時間とリソースを費やすことができますが、それらの取り組みは、エージェントが日常的なワークフローに統合されるまで、ほとんど効果を発揮しません。デプロイメントによって、AIは組織で機能する一部となります。

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AIエージェントのデプロイメントの仕組み

AIエージェントのデプロイメントは、エージェントが設計、開発され、テスト環境で検証された後に開始されます。検証には、以下が含まれます。

  • 事前に定義された成功基準に照らしたエージェントの評価
  • 精度、信頼性、およびタスク完了についてのテスト
  • さまざまなプロンプトやシナリオにわたるパフォーマンスの測定
  • 障害事例や予期しない動作の特定
  • 統合およびツール呼び出しが正しく機能することの検証

組織では、デプロイメントに進む前に、このプロセスを何度も繰り返すことがよくあります。目的は、エージェントが実際のビジネス環境で効果的に動作できるという信頼を確立することです。

デプロイメントでは、実際の運用をサポートするために必要なアーキテクチャー、インフラストラクチャー、および運用管理を準備することに重点が置かれます。組織によって詳細は異なる場合がありますが、AIエージェントのデプロイメントでは一般的に、エージェントを開発から本番環境に対応できる状態へ移行する段階的なプロセスに従います。これらのステップには、以下が含まれます。

1. デプロイメント・アーキテクチャーを設計する

検証が完了すると、組織はデプロイされたシステムをどのような構成にするかを決定します。アーキテクチャーに関する決定は、システムの拡張性、運用の信頼性、および長期にわたる保守のしやすさに影響します。アーキテクチャー設計の目的は、ビジネス要件を確実にサポートするとともに、進化に対応できる十分な柔軟性を備えたシステムを構築することです。主な決定事項には、以下が含まれます。

  • エージェント・トポロジー：組織は、単一のエージェントでワークロードを処理するか、それとも複数の専用エージェントが連携して処理するかを決定する必要があります。単一エージェントのデプロイメントは、通常、管理と保守がより容易です。マルチエージェント・システムでは、異なる機能を持つエージェント間で役割を分担できるため、複雑なワークフローのパフォーマンスを向上させることができます。

  • モデル・ストラテジー：組織は、デプロイメントを支えるAIモデルを決定する必要があります。モデルは、推論、応答の生成、およびタスクの実行を担う基盤となるAIシステムです。単一のモデルを使用するデプロイメントもあれば、それぞれ異なる強みを持つ複数のモデルを使用するデプロイメントもあります。例えば、あるモデルは高速性と低コストを重視して選択され、別のモデルはより複雑な推論に使用される場合があります。これらの決定は、精度、レイテンシー、および運用コストに影響を及ぼす可能性があります。

  • フォールバック動作：チームは、エージェントがタスクを完了できない場合、必要なツールにアクセスできない場合、または必要な情報を取得できない場合に、システムがどのように応答するかを決定する必要があります。人間のユーザーにリクエストをエスカレーションするデプロイメントもあれば、代替ワークフローやバックアップ・システムに切り替えるデプロイメントもあります。適切に定義されたフォールバック手順は、信頼性とユーザー・エクスペリエンスの向上に役立ちます。

  • 状態管理：チームは、エージェントが時間の経過とともに情報をどのように管理するかを決定する必要があります。ステートレス・エージェントは、各やり取りを独立したものとして扱うため、デプロイメントとスケーリングが簡素化されます。ステートレス・エージェントは、各やり取りを独立したものとして扱うため、デプロイメントとスケーリングが簡素化されます。

    この決定は、エージェントをどのようにトリガーするかとは別のものです。一部のデプロイメントはリクエスト駆動型であり、エージェントはユーザー入力に直接応答します。その他のデプロイメントはイベント駆動型であり、エージェントは接続されたシステムやワークフローの変化に自動的に応答します。単一のエージェントは、ステートフルとイベント駆動型の両方に対応できます。例えば、サポート・エージェントは、新しく作成されたチケットに自動的に応答しながら、過去のやり取りを記憶している場合があります。

  • オーケストレーション・ストラテジー：AIエージェントは、結果を生成する前に複数のアクションを実行する必要があることがよくあります。エージェントは、単一のワークフローの一部として、情報を取得し、選択肢を評価し、外部ツールを使用して、応答を生成する場合があります。オーケストレーションでは、これらのアクティビティーをどのように調整し、異なるステップ間で情報をどのように受け渡すかを定義します。LangGraphやLangChainなどのフレームワークは、オーケストレーションとワークフロー管理をサポートするためによく使用されます。

  • ルーティング・ロジック：一部のデプロイメントでは、複数のモデル、ツール、またはエージェントを使用します。ルーティングでは、どのリソースが特定のリクエストを処理するかを決定します。例えば、あるモデルは一般的な質問に回答し、別のモデルは専門的なタスク専用に使用される場合があります。効果的なルーティングは、パフォーマンスを向上させるとともに、コストの抑制に役立ちます。

  • 検索アーキテクチャー：組織は、エージェントが情報にどのようにアクセスするかを決定する必要があります。一部のデプロイメントは内部ナレッジ・ベースを利用する一方、データベース、ドキュメント・リポジトリー、または外部サービスに接続するデプロイメントもあります。これらの決定は、エージェントが利用できる情報の品質、正確性、および適時性に影響します。

2. インフラストラクチャーとランタイム環境の選択

アーキテクチャーを定義した後、組織はデプロイメントをサポートするインフラストラクチャーを選択します。これらの決定は、性能、拡張性、可用性、および運用の複雑さに影響します。このステップにおける主な決定事項には、以下が含まれます。

  • デプロイメント環境：組織は通常、クラウド環境、プライベート環境、またはハイブリッド環境から選択します。それぞれの選択肢にはトレードオフがあります。クラウド・デプロイメントでは、拡張性が向上し、インフラストラクチャーの管理負荷が軽減されます。プライベート環境では、データやシステムをより細かく制御できます。ハイブリッド・アプローチでは、両方の要素を組み合わせ、組織に特定のセキュリティー要件やコンプライアンス要件がある場合に利用できます。

  • デプロイメント・モデル：チームは、アプリケーションをどのようにパッケージ化し、実行するかを決定する必要があります。コンテナ化により、アプリケーションとその依存関係を、さまざまな環境に一貫した方法でデプロイできます。サーバーレス・デプロイメントでは、基盤となるインフラストラクチャーの管理負荷が軽減され、特定のワークロードではスケーリングを簡素化できます。

  • 拡張性要件：インフラストラクチャーは、将来の拡張に対応できるようにしつつ、想定されるワークロードをサポートする必要があります。組織は、デプロイメントを開始する前に、需要の変動、高可用性の要件、およびシステムの復旧シナリオを考慮して計画を立てる必要があります。

  • ランタイム・オーケストレーション：大規模なデプロイメントでは、一般に、コンピューティング・リソースの管理、ワークロードの分散、およびシステムの可用性の維持のために、Kubernetesや同様のオーケストレーション・プラットフォームが使用されます。これらのプラットフォームでは、通常は手動による対応が必要な多くの運用タスクを自動化できます。

  • 環境管理：デプロイメント時の問題を減らすために、開発環境、テスト環境、および本番環境の一貫性を維持する必要があります。効果的な環境管理により、チームは問題を早期に特定でき、リリース後の予期しない動作のリスクを軽減できます。

組織はまた、デプロイメント・プラットフォームが既存のテクノロジー・エコシステムにどの程度適合するか、および長期的なオペレーションに必要な監視、セキュリティー、および統合の機能を提供しているかどうかを評価します。

3. データ・ソースとビジネス・システムを接続する

ほとんどのAIエージェントは、情報にアクセスし、他のシステムとやり取りできるため、価値を提供できます。デプロイメント中に、組織は、エージェントがデータを取得し、アクションを実行できるようにするための接続を確立します。

一般的な統合先には、データベース、ナレッジ・ベース、ドキュメント・リポジトリー、顧客関係管理（CRM）プラットフォーム、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）システム、カスタマー・サポート・ツール、およびその他のビジネス・アプリケーションがあります。これらの統合の複雑さは、デプロイメント作業全体とシステムの長期的な保守性に大きな影響を及ぼします。重要な検討事項には、以下が含まれます。

  • 統合方法：接続は通常、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）ソフトウェア開発キット（SDK）、およびソフトウェア・コネクターを介して確立されます。これらのインターフェースにより、エージェントは他のアプリケーションやサービスと情報をやり取りできます。


  • ツールの使用：多くのAIエージェントは、タスクを完了するためにツール呼び出しを使用します。カスタマー・サービス・エージェントはサポート・チケットを作成し、営業エージェントはCRMレコードを更新する場合があります。組織は、エージェントに実行を許可するアクションと、その実行を許可する条件を決定する必要があります。

  • 依存関係：AIエージェントは、複数の外部システムに依存する場合があります。それらのシステムのいずれかが利用できなくなると、エージェントの性能に影響が及ぶ可能性があります。依存関係を把握して管理することで、信頼性の向上に役立ちます。

  • データ・アクセス：検索アーキテクチャーによって、エージェントが情報を取得する場所が決まります。デプロイメント中に、組織は、接続された各システムがエージェントに公開する情報と、適用する制限を定義する必要があります。これらの決定により、アーキテクチャー設計を運用管理に反映し、使いやすさ、セキュリティー、およびコンプライアンスの要件のバランスを取ることができます。

4. セキュリティーおよびガバナンスの管理を実装する

セキュリティーとガバナンスに関する考慮事項は、AIエージェントのデプロイメントのほぼすべての段階に影響します。データ・アクセス、ツールの権限、およびシステム統合に関する決定は、多くの場合、前のステップで説明したアーキテクチャー設計や統合作業と並行して行われます。

エージェントをユーザーが利用できるようにする前に、組織は、これらの管理策が完全に実装されていることを確認し、エージェントの動作方法や実行できるアクションを明確に定義します。主なセキュリティー対策には、以下が含まれます。

  • 認証と認可：これらの管理策では、IDを検証し、ユーザーやアプリケーションにアクセスを許可する対象を定義します。多くのデプロイメントでは、エージェント自体にも専用のIDと権限が割り当てられます。このアプローチにより、エージェントのアクションは、サポート対象のユーザーとは独立して認証、監査、および管理できるようになります。この分離により、ビジネス・システムへのアクセス方法の可視性と制御性が向上します。

  • アクセス管理：ロールベースの権限により、機密情報やビジネス・クリティカルなシステムへのアクセスを制限できます。

  • ガードレール：組織は、エージェントによる禁止されたアクションの実行、許可されていないデータへのアクセス、または不適切なアウトプットの生成を防ぐための制限を実装します。

  • 人による監督ヒューマン・イン・ザ・ループレビュー・プロセスは、高リスクのアクション、機密性の高い判断、または規制要件に対応するためによく使用されます。これらの管理策により、特定のアクティビティーが完了する前に、人がレビューまたは承認できるようになります。

  • 脅威対策：AIエージェントは、従来のソフトウェア・システムにはないリスクに直面します。プロンプト・インジェクション攻撃は、悪意のある指示によってエージェントの動作を操作しようとするものです。組織はまた、セキュリティー上の懸念を引き起こす可能性がある脆弱性、誤用、および予期しない動作を監視します。

5. デプロイし、監視し、継続的に改善する

アーキテクチャー、インフラストラクチャー、および管理策を整備したら、エージェントをビジネス・アプリケーションやワークフローにデプロイできます。このデプロイメントには、Webサイト、モバイル・アプリケーション、メッセージング・プラットフォーム、または社内業務システムが含まれる場合があります。

ほとんどの組織では、自動化されたデプロイメント・プロセスと、更新のテスト、新しいバージョンのリリース、変更管理を継続的に行うための継続的統合／継続的デリバリー（CI/CD）パイプラインを使用しています。これらのプラクティスは、運用リスクの軽減と、環境間での一貫性の向上に役立ちます

デプロイメント後は、監視が継続的な活動になります。チームでは一般的に次の項目を追跡します。

  • レイテンシー：エージェントがリクエストを処理し、応答を生成するまでに要する時間です。遅延が大きいと、ユーザー・エクスペリエンスに悪影響を及ぼす可能性があります。

  • 可用性：必要なときに、エージェントとそれを支えるシステムにアクセスできる状態が維持されているかどうかです。

  • タスク完了率：エージェントが割り当てられたアクションやワークフローをどの程度正常に完了できるかを示す指標です。

  • ツールのパフォーマンス：エージェントが外部ツールにアクセスする頻度と、それらのやり取りによって期待どおりの結果が得られているかどうかです。

  • 再試行と失敗：タスク実行を繰り返し試みている場合は、ワークフローの問題、システム・エラー、または統合の問題を示している可能性があります。

組織では、エージェントの動作をより詳しく把握するために、オブザーバビリティー・ツールも使用します。これらのシステムは、ワークフローの実行パス、意思決定ポイント、システム間のやり取りを記録することで、デバッグやトラブルシューティングをより効果的に行えるようにします。

6. 継続的な管理

AIエージェントのデプロイメントは、反復的なプロセスです。これは、より広範なAI開発ライフサイクル（ADLC）の最終段階ではなく、実際の環境でAIシステムを運用、改善、管理し続ける継続的なプロセスチームは、ビジネス要件の変化に合わせて、プロンプトの改善、統合の拡張、ワークフローの調整、およびパフォーマンスの再評価を定期的に行います。

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AIエージェントのデプロイメントを構成するコンポーネント

デプロイされたAIエージェントは通常、相互に連携する複数のコンポーネントで構成されています。これらのコンポーネントが連携することで、エージェントはリクエストを理解し、情報にアクセスし、外部システムとやり取りし、実際のビジネス・オペレーションをサポートできるようになります。

  • AIモデルほとんどのAIエージェントのデプロイメントの中核となるのは、LLMです。このモデルは、エージェントの推論エンジンとして機能し、自然言語による指示を解釈し、応答を生成し、タスクへの対応方法を判断します。多くのデプロイメントでは、OpenAI、Anthropic、Google、Metaなどのプロバイダーが提供する基盤モデルが使用されています。組織によっては、特定の業界やワークフロー向けに学習またはファイン・チューニングされた専用モデルをデプロイすることもあります。

  • AIエージェントのオーケストレーションAIエージェントでは、多くの場合、1回のプロンプトに対する応答だけではなく、それ以上の処理を実行する必要があります。結果にたどり着くまでに、情報を収集し、選択肢を評価し、ツールを使用し、複数のステップを実行する必要がある場合があります。デプロイメントによっては単一のエージェントに依存するものもあれば、複雑なタスクを完了するために連携するマルチエージェント・システムを使用するものもあります。

    オーケストレーション・システムは、これらのアクティビティーを調整します。タスクの実行を管理し、使用するツールを決定し、ツール呼び出しを実行するとともに、エージェント・ワークフローのさまざまな部分の間で情報がどのように受け渡されるかを制御します。多くのデプロイメントでは、オーケストレーションはツール、処理ノード、およびマルチエージェントシステム間でのタスクのルーティングも担います。LangGraphとLangChainは、ワークフロー、エージェント間のやり取り、およびツールの使用状況を管理するための機能を提供する、一般的なオーケストレーション・フレームワークです。

  • 検索システム：多くのAIエージェントは、モデルの学習時に含まれていた情報以外の情報へのアクセスに依存しています。このニーズに対応するため、デプロイメントでは一般に、エージェントを社内データベース、ドキュメント・リポジトリー、ナレッジ・ベース、および業務アプリケーションに接続します。

    検索システムは、エージェントとのやり取りの際に、情報がどのように保存、整理、およびアクセスされるかを決定します。モデルが持つ既存の知識だけに依存するのではなく、エージェントは必要に応じて、最新の情報や組織固有の情報をリアルタイムで取得できます。このアプローチにより、精度が向上するとともに、時間の経過とともに変化する情報をエージェントが扱えるようになります。

    検索システムの設計は、パフォーマンスと応答品質に大きな影響を与える可能性があります。組織は、どの情報にアクセスできるようにするか、データをどのくらいの頻度で更新するか、また複数の情報ソースが利用可能な場合に情報の優先順位をどのように決定するかを検討する必要があります。

  • 外部システムとの統合従来のチャットボットとは異なり、AIエージェントは外部システムと連携できます。API、ソフトウェア統合、およびSDKなどのツールを通じて、エージェントは情報の取得、レコードの更新、レポートの生成、またはプロセスのトリガーを実行できます。

    例えば、エージェントはCRMプラットフォームにアクセスしたり、サポートチケットを作成したり、会議をスケジュールしたり、在庫システムに対して処理を実行したりできます。これらの統合により、エージェントは既存のワークフロー内で動作できるようになります。

  • メモリー・システム多くのデプロイメントには、エージェントがやり取り全体を通じてコンテキストを維持するのに役立つシステムが組み込まれています。メモリーには、短期的な会話コンテキストから、ユーザー設定、プロジェクト情報、タスク履歴などを長期的に保存するものまで、さまざまな種類があります。

    コンテキスト管理により、エージェントはより関連性の高い応答を提供し、複雑なワークフロー全体で一貫性を維持できるようになります。コンテキストを効果的に処理できないと、やり取りが複雑になるにつれて、エージェントは重要な情報を失う可能性があります。

  • デプロイメント・フレームワーク：多くの組織では、AIエージェントの開発、デプロイメント、および管理を簡素化するために、ソフトウェア・フレームワークを使用しています。これらのフレームワークは、ワークフローのオーケストレーション、メモリー管理、ツール統合、および状態管理などの共通機能を提供します。

    再利用可能なコンポーネントやテンプレートを提供することで、デプロイメントフレームワークは開発工数を削減し、AIエージェントのデプロイメントの保守と拡張を容易にします。

  • ランタイム・インフラストラクチャーデプロイされたAIエージェントは、コンピューティング・リソース、ネットワーク、およびシステムの可用性を提供する基盤となるインフラストラクチャー上で動作します。組織の要件に応じて、エージェントはクラウド、プライベート、またはハイブリッドのインフラストラクチャ上で実行される場合があります。多くの組織では、AIエージェントをデプロイするために、AWSやMicrosoft Azureなどのクラウドサービスを利用しています。

    ランタイム・インフラストラクチャーは、エージェント・アプリケーションの実行方法、スケーリング方法、および障害からの回復方法を決定します。また、リクエストの処理、外部システムとの連携、および信頼性の高いパフォーマンスの維持に必要なリソースも提供します。組織によっては、デプロイされたAIエージェントの管理とスケーリングのために、Kubernetesなどのオープンソース・テクノロジーを使用しています。

  • アクセス管理：AIエージェントは機密情報や業務システムとやり取りする可能性があるため、組織では、エージェントがアクセスできる対象や実行できるアクションを制御する仕組みを整備する必要があります。アクセス管理は、ユーザー、アプリケーション、および接続先システムの権限を定義するのに役立ちます。

    こうした制御には、認証、認可、およびロールベースのアクセス制御ポリシーが含まれまた、組織では、エージェントが実行できる操作やシステムとのやり取りを制限するための運用ガードレールも実装しています。適切なアクセス管理は、エージェントが承認された範囲内で効果的に動作できるようにしながら、セキュリティ－・リスクの軽減に役立ちます。

  • 監視システム監視システムは、デプロイされたAIエージェントが実際の環境でどのように動作しているかを可視化します。組織では、これらのシステムを使用して、応答品質、タスク完了率、レイテンシー、およびシステムの可用性などのメトリクスを追跡します。

    オブザーバビリティー・ツールは、意思決定パス、ツールの使用状況、およびワークフローの実行を記録することで、エージェントの動作をより深く把握できるようにします。これらのシステムは、障害、再試行、およびボトルネックを追跡することで、チームがパフォーマンス上の問題を特定するのにも役立ちます。

AIエージェントがデプロイされる場所

デプロイメント・ストラテジーは組織や業界によって異なりますが、AIエージェントの導入先として一般的になっている業務分野がいくつかあります。以下に示すデプロイメントでは、情報の収集、定型的なアクションの実行、または従業員の意思決定の支援を伴うタスクに重点が置かれています。

これらをはじめとするAIエージェントのユースケースについて詳しくご覧ください。

銀行・金融

銀行、金融機関、および企業の財務チームでは、分析、レポート作成、および顧客対応サービスを支援するために、AIエージェントのデプロイメントがますます進んでいます。エージェントは、財務情報の収集、レポートの要約、および従業員による定型的な調査業務を支援できます。

デプロイメントによっては、カスタマー・サービス、不正検知、およびリスク評価を支援するものもあります。これらの環境では機密データや規制要件を扱うため、AIエージェントは通常、他の多くの業務分野よりも厳格な監視とガバナンスの下でデプロイされます。

カスタマー・サービス

カスタマー・サービスは、、AIエージェントの最も一般的なデプロイメント先の1つです。組織では、顧客からの問い合わせへの対応、製品情報の提供、およびアカウント関連のリクエストへの対応にエージェントを活用しています。多くのデプロイメントは、Webサイト、モバイル・アプリケーション、およびメッセージング・プラットフォームに統合されており、顧客はいつでもサポートを利用できます。

より高度なエージェントは、ナレッジ・ベース、顧客レコード、およびサポート・システムに接続できます。これらの接続により、エージェントは情報を取得し、チケットを作成し、より複雑な問題を人間の担当者へエスカレーションする前に、定型的なサポート業務を支援できます。

人事

人事チームでは、従業員のオンボーディング、ポリシーの案内、および採用活動を支援するために、AIエージェントを活用しています。従業員は、これらのエージェントを利用して、福利厚生、職場のポリシー、および社内手続きに関する情報を、大量のドキュメントを検索することなく見つけることができます。

採用は、一般的なデプロイメント分野の1つです。エージェントは、応募書類のスクリーニング、候補者からの問い合わせへの対応、および面接日程の調整を支援できるため、人事チームは候補者の評価により多くの時間を割けるようになります。

マーケティング

マーケティング部門では、コンテンツ作成、キャンペーンの計画、およびオーディエンス分析を支援するために、AIエージェントを活用しています。エージェントは、トピックの調査、コンテンツのアイデアの生成、市場動向の要約、および複数のチャネル向けマーケティング資料の作成をチームが進める際の支援を行えます。

組織によっては、キャンペーンのパフォーマンスを監視し、顧客からのフィードバックを分析し、新たなビジネス機会を特定するためにエージェントをデプロイすることもあります。マーケティング担当者は、引き続きストラテジーやブランドに関する意思決定を担いますが、AIエージェントは調査やコンテンツ制作に関する多くの作業を迅速化するのに役立ちます。

オペレーションとサプライチェーン

オペレーション・チームでは、ワークフロー管理、リソースの調整、プロセスの監視、および業務のオートメーションを支援するために、AIエージェントをデプロイしています。製造、物流、および流通の現場では、エージェントは複数のシステムにまたがるアクティビティーを追跡し、パフォーマンスに影響を及ぼす前に潜在的なボトルネックを特定するのに役立ちます。

サプライチェーン・オペレーションは、AIエージェントのデプロイメントが拡大している分野です。エージェントは、在庫管理、出荷追跡、サプライヤーとの調整、および需要予測を含むエンドツーエンドのプロセスを支援できます。そのために、複数の情報ソースから情報を収集し、より実行しやすい形で提示します。

営業

営業チームでは、リードの獲得から商談の支援まで、営業プロセス全体を通じてAIエージェントをデプロイしています。AIエージェントは、有望な見込み顧客を特定し、企業を調査し、取引先情報を要約するとともに、優先的に対応すべき案件の判断を支援できます。これらの機能により、営業担当者は顧客とのやり取りにより多くの時間を割けるようになります。

デプロイメントによっては、営業サイクルの後半の段階を支援するものもあります。エージェントは、会議のブリーフィング資料を作成し、フォローアップの連絡文を下書きし、製品、価格設定、または顧客アカウントに関する質問に回答できます。これらの機能により、営業チームはより多くの営業パイプラインを管理し、案件により迅速に対応できるようになります。

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発チームでは、コーディング、テスト、およびソフトウェア保守作業を支援するために、AIエージェントのデプロイがますます進んでいます。エージェントは、コードの生成、プル・リクエストのレビュー、バグの特定、およびドキュメント作成を支援できます。また、リポジトリー、開発プラットフォーム、および社内ナレッジ・ソースから情報を取得し、エンジニアリング・ワークフローを支援できます。

より高度なデプロイメントでは、品質保証、コード分析、および開発計画の策定を支援するものもあります。AIエージェントは、Pythonなどの一般的なプログラミング言語を使用する開発者を支援し、チームがアーキテクチャー設計、問題解決、および製品開発により多くの時間を割けるようにします。

AIエージェントのデプロイメントのメリット

組織がAIエージェントをデプロイする理由はさまざまですが、そのメリットの多くは、いくつかの共通したカテゴリーに分類できます。

  • 意思決定サポートの強化：AIエージェントは、情報を収集、要約、整理することで、従業員がより迅速かつより多くの情報に基づいた意思決定を行えるよう支援します。

  • 応答時間の短縮：エージェントは、従来のプロセスよりも迅速に質問への回答、支援の提供、およびタスクの完了を行えるため、顧客と従業員の双方に対する対応性が向上します。

  • 優れた拡張性：一度デプロイされると、AIエージェントは、組織が同じ割合で人員を増やすことなく、増加する業務負荷に対応できます。

  • 情報へのアクセスの向上：エージェントは、複数のシステムやナレッジ・ソースに接続できます。これらの接続により、ユーザーは必要なときに関連する情報を見つけやすくなります。

  • 効率の向上：AIエージェントは、定型的なタスクの処理、情報の取得、および複数のステップから成るワークフローの実行を、手作業によるプロセスよりも迅速に行えます。

  • 生産性の向上：AIエージェントは反復的なタスクに費やす時間を削減するため、従業員は人間の判断や専門知識を必要とする、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。

  • 一貫性の向上：AIエージェントは、定義された指示やワークフローに従って動作するため、一般的なタスクの実行方法のばらつきを抑えるのに役立ちます。

  • 運用コストの削減：組織は、定型的な作業を自動化し、ワークフローの効率を向上させることで、特定のプロセスにかかるコストを削減できます。

AIエージェントのデプロイメントにおける課題

AIエージェントは大きな価値をもたらしますが、大規模に運用する場合は、さまざまな技術的および運用上の課題が生じる可能性があります。

  • コンプライアンス要件：規制対象業界で事業を展開する組織は、データプライバシー、セキュリティー、および記録の保持に関して、より厳格な要件に対応する必要があります。デプロイメント・プロセスの早い段階でガバナンス・ポリシーを確立することで、これらの要件への対応に役立ちます。

  • データ品質：AIエージェントは、正確でアクセス可能な情報に依存しています。不完全、古い、または一貫性のないデータは、パフォーマンスを低下させ、信頼性の低いアウトプットにつながる可能性があります。定期的なデータ・レビューと明確なデータ管理プラクティスは、結果の改善に役立ちます。

  • 監視と保守：デプロイメントは一度きりのイベントではありません。AIエージェントは、ビジネス・ニーズの変化に応じて、継続的な監視、更新、および最適化を必要とします。専任の担当者による監視と定期的なレビューは、長期的な有効性の維持に役立ちます。

  • 拡張性：テスト中は十分に機能していたAIエージェントでも、利用が増えるにつれて課題が生じる可能性があります。インフラストラクチャーの計画、テスト、およびスケーラブルなデプロイメント・アーキテクチャーは、時間の経過に伴う拡張を支援します。

  • セキュリティー・リスク：AIエージェントは機密情報や業務システムとやり取りすることが多いため、新たなセキュリティー上の懸念が生じる可能性があります。組織は、強力なアクセス制御の実装、エージェントのアクティビティーの監視、および脅威への対策を講じることで、リスクを軽減できます。

  • システム統合：多くの組織では、AIエージェントとの連携を前提として設計されていない複数のアプリケーション、データベース、およびレガシー・システムを利用しています。これらのシステムを統合することは、複雑で時間がかかる場合があります。明確に定義されたワークフローから着手し、価値の高い統合を優先することで、デプロイメントを簡素化できます。

  • ユーザーによる導入：従業員や顧客は、特にワークフローが変わる場合には、AIを活用したシステムの利用に消極的になることがあります。明確なコミュニケーション、オンボーディング、トレーニング・チュートリアル、および段階的な導入は、信頼を築き、導入を促進するのに役立ちます。

執筆者

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

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エージェント型AIによってROIの向上を実現し、企業の成長を阻む一般的なミスを回避する方法をご紹介します。
AIエージェントとアシスタントが組織にもたらすメリット

この包括的なガイドでは、主要なユースケース、コア機能、およびビジネスに適したソリューションを選択するための推奨事項をステップバイステップで詳しく解説しています。
AIエージェントとアシスタントでビジネスの生産性を再考

AIエージェントとAIアシスタントが連携して、生産性を新たなレベルに引き上げる方法について学びます。
watsonx Orchestrateを試す

生成AIアシスタントが作業負荷の軽減と生産性の向上にどのように役立つかをご紹介します。
AIプロジェクトから利益へ：エージェント型AIはいかに収益を維持できるのか

組織が、バラバラなパイロット・プロジェクトでAIを導入する段階から、中核的なトランスフォーメーションを推進するためにAIを活用する段階へと移行している方法をご覧ください。

強化されたインテリジェンスに関するOmdia社のレポート：AIエージェントの影響

AIエージェントを使用して、生成AIの潜在能力を最大限に引き出す方法をご覧ください。

AIエージェントが生産性を改革する方法

AIを活用して、より創造的で効率的な仕事をする方法を学び、AIエージェントと密接に連携する未来への適応を始めましょう。
エージェント型エンタープライズの幕開け：テクノロジー資産全体にAIを活用する

AI革命の根本的な変化点である、新しいAIエージェントに関する最新情報を常に把握しましょう。
エージェントの未来、AIのエネルギー消費、Anthropicのコンピューター使用、AIが生成したテキストのGoogleウォーターマーキング

この「Mixture of Experts」のエピソードでは、AIエージェントの将来などについてAIの専門家が深く掘り下げ、最先端の情報を提供します。

Comparus社による「銀行アシスタント」の活用事例

Comparus社はwatsonx.aiのソリューションを使用して、新しいインタラクション・モデルとしての対話型バンキングの可能性を印象的に示しました。
関連ソリューション
ビジネス向けAIエージェント

生成AIを使用してワークフローとプロセスを自動化する強力なAIアシスタントとエージェントを構築、デプロイ、管理しましょう。

         watsonx Orchestrateの詳細はこちら
    IBM AIエージェント・ソリューション

    信頼できるAIソリューションでビジネスの未来を構築します。

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    IBM®コンサルティング AIサービス

    IBMコンサルティングAIサービスは、企業がAIをトランスフォーメーションに活用する方法を再考するのに役立ちます。

         人工知能サービスの詳細はこちら
    次のステップ

    事前構築済みのアプリケーションとスキルをカスタマイズする場合でも、AIスタジオを使用してカスタム・エージェント・サービスを構築し、デプロイする場合でも、IBM watsonxプラットフォームが対応します。

    1. watsonx Orchestrateの詳細はこちら
    2. watsonx.aiの詳細はこちら
    脚注

    1. Top Strategic Technology Trends for 2025: Agentic AI、Gartner、2024年10月