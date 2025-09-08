IBMニュースレター
人工知能（AI）エージェントは、急速に金融セクターの中心になりつつあり、組織が情報を収集、分析し、それに基づいて行動する方法を変革しています。
従来のAIや財務自動化とは異なり、AIエージェントはある程度の自律性、つまり「エージェンシー」を持って動作します。データを認識し、それについて推論し、コンテキストに応じたアクションを実行することができます。Gartner社は、2028年までに企業向けソフトウェアの33％がエージェント型AIを組み込むと予測しており、2024年の1％未満から大幅に増加すると見込んでいます。1
従来型のAIは、過去のデータに基づいて事前定義されたインプットに応答します。生成AIは、履歴情報からパターンを学習して新しいコンテンツ（出力）を作成しますが、いまだにすべてのステップで、（プロンプトなど）人間の介入に依存します。
AIエージェントはさらに進化します。非常に人間に近い形で、独立して行動し、リアルタイムで学習・適応し、他のエージェントと連携して意思決定を行い、継続的に改善できます。Gartner社によると、2028年までに、日常業務における意思決定の少なくとも15％が、エージェント型AIによって自律的に行われるようになる見込みです。これは、2024年の0%からの大きな変化です。1
エージェント型AIシステムは、大規模言語モデル（LLM）、機械学習、生成AIを組み合わせて複雑なタスクを実行します。トレーニング・データに基づいて応答を生成するだけのスタンドアロンLLMとは異なり、AIエージェントは外部ツールやデータ・ソースに接続し、リアルタイムの情報を取得して、アクションを実行することができます。過去のやり取りから計画、適応、学習することで、ITプロセスの自動化、コードの生成、金融セクターにおいては財務分析のサポートなど、実際のタスクに役立ちます。
AIエージェントは、すでに取引、コンプライアンス、レポート作成、リスク管理、カスタマー・サービスにデプロイされています。その最も影響力のある用途の1つは、データの収集、検証、開示を合理化する財務報告と会計におけるものです。エージェントは、月末から監査準備までの財務ワークフローを管理し、不一致にフラグを立て、コンプライアンスを強制することができます。これにより、財務責任者やチームは手作業による調整から洞察の提供に重点を置くことができるようになると同時に、より高水準な透明性とガバナンスを期待できます。
監査もAIエージェントの影響を受ける領域です。監査手順を小さなタスクに分解し、自律的に実行し、レビュー用に構造的な出力を作成できます。これにより、プロセスが迅速化し、エラーが削減されます。
顧客エンゲージメントは主要な用途です。AI搭載のアシスタントは現在、パーソナライズされたガイダンスを提供し、サービスとのやり取りを自動化し、ユーザーの行動に適応する財務コーチとして機能しています。これらのシステムが学習し拡張するにつれて、顧客向けのよりカスタマイズされたアクセスしやすいエクスペリエンスを構築できます。
エージェント型AIは、取引、契約、通信を継続的に監視することでリスク管理を強化します。エージェントは、進化する脅威と規制要件に適応します。これにより、不正行為のリスクや変化する市場状況に動的な対応が可能になります。
高度なフィンテックとして、AIエージェントは業界をより高い自律性、効率性、戦略的洞察へと導きます。これらは、より迅速な決算、よりスマートな監査、プロアクティブなリスク管理、よりパーソナライズされた顧客エンゲージメントをサポートします。
同時に、その自律性は、監視、説明可能性、システミック・リスクに関する課題をもたらします。金融の未来は、AIエージェントを導入するだけでなく、AIエージェントを責任を持って管理し、説明責任と信頼を維持しながらイノベーションを確実に提供できるようにするかどうかにかかっています。
AIエージェントが財務分野で重要な理由は、効率性という観点だけでなく、財務上の意思決定と説明責任の本質そのものにおいて、業界の運営方法の根本的な変化を表しているからです。財務は常に人とプロセスに依存して、データを解釈し、判断を適用し、アクションを実行してきました。
AIエージェントを使用すると、これらのタスクの多くは人間がそれぞれの手順を実行する必要がなくなります。その代わりに、AIエージェントは人間による監督を最小限に抑えながら、ワークフローを管理し、機能全体を調整し、リアルタイムで洞察を提供します。これにより、財務機能は、主にトランザクションを処理することから、人間の判断と戦略的方向性を引き続き活用しながら、戦略と価値を推進することに焦点を移すことができます。
AIエージェントが財務オペレーションにとって重要なその他の理由には、次のようなものがあります。
スケールと範囲の拡大：人間が一度に処理できる情報は限られています。金融におけるAIと金融に特化した生成AIは、AIエージェントが大量の複雑なデータセットを中断することなく処理するのに役立ちます。これにより、レポート作成、コンプライアンス、リスク・アセスメントが、定期的なスナップショットからリアルタイムの財務プロセスに変換されます。エージェントは、リスクの管理、機会の特定、ストラテジーの実行方法を根本的に変えます。組織は、事後対応型の意思決定から事前対応型の予測アプローチに移行できます。
小規模市場の包摂を促進：AIエージェントは、かつてはコストがかかりすぎたり複雑だった顧客や市場にアプローチすることで、財務の包摂性を向上させます。さらに、サービスの行き届いていないコミュニティーにおけるマイクロファイナンスを実現し、パーソナライズされたデジタル・バンキングを大規模に提供できます。こうした機能によって、財務で達成できることと、そのサービスがリーチできる対象が再定義されます。
信頼と透明性：AIエージェントは、継続的な監査証跡を維持し、あらゆる段階でデータを検証し、規制当局、取締役会、利害関係者に説明可能な出力を生成することで、一貫性、信頼性、説明責任をサポートします。この変化により、財務オペレーションのスピードと整合性の両方が強化されます。
AIエージェントの導入で成功を収めるには、立ち止まってテクノロジー資産を評価する意欲が必要です。利用中の技術網において、成長を支える上で十分な強力な箇所と、成長するために必要なデータを組織に供給できていない箇所を評価する必要があります。2
AIエージェントは、かつては多大な手作業が必要だったタスクを引き受けることで、財務の多くの領域を再構築しています。次のユースケースでは、これらのエージェントが影響を与えている領域に焦点を当てます。
取引の世界では、AIエージェントが市場の動きを監視し、自動的に取引を実行します。固定されたルールに従う古い取引プログラムとは異なり、新しいエージェントは状況の変化に応じてストラテジーを調整できます。
たとえば、原油価格に影響を与えるニュースが発生した場合、AIエージェントは人間のトレーダーが行動する時間を持つ前に、ポートフォリオのエネルギー保有額を迅速に調整できます。このような適応性により、機関は迅速に対応し、変化の激しい市場でも競争力を維持できます。
監査では、AIエージェントが大規模で反復的なタスクを小さな自動化されたステップに分解することで支援します。何千ものトランザクションをレビューし、異常なパターンを特定し、人間によるレビューのために監査ドキュメンテーションの草案の一部を作成することさえできます。
年間を通じてトランザクションを継続的に追跡し、潜在的なリスクに関する最新のログを保持するエージェントを想像してみてください。正式な監査が始まる頃には、準備作業の多くはすでに完了しています。これにより、監査人はデータ・チェックではなく、判断と分析に集中できます。
従来の信用審査は時間がかかり、限られたデータに基づいています。AIエージェントは、支払い履歴や財務諸表から光熱費や取引パターンなどのインプットに至るまで、幅広い入力を分析することでこれを改善します。リスクを迅速に評価し、信用条件を推奨し、決定の背後にある理由を説明することもできます。これにより、特に、他の方法では見過ごされがちな信用ファイルが統合されている人々や企業にとって、引受業務がより迅速になり、一貫性があり、より包括的なものになります。
銀行やフィンテック企業は、カスタマー・サービスとカスタマー・サポートを改善するためにAIエージェントを活用する傾向が高まっています。これらのエージェントは、多くの場合、「残高はいくらですか？」や「支払いは完了しましたか？」などの日常的な質問を処理するAI駆動型チャットボットやバーチャル・アシスタントと連携します。しかし、AIエージェントはチャットボット以上の存在です。システム全体を調整し、顧客行動を分析し、パーソナライズされた財務ガイダンスを提供します。
たとえば、顧客が毎月末近くに一貫して支出を超過している場合、AIアシスタントは予算作成ツールを提案したり、サイクルの早い段階で資金を貯蓄に移動することを推奨したりします。このパーソナライゼーションにより、顧客はサポートされていると感じると同時に、より良い金融習慣を奨励できます。これまでのところ、世界中の顧客の16%が、支店のない完全なデジタル銀行を主要な銀行関係として受け入れています。4
財務管理者を対象とした調査では、財務分析の実施や予測作成において生成AIの影響力が最も高いと回答されています。2AIエージェントは、財務チームが市場の動向を予測し、将来の計画を立てる方法を強化します。社内システム、市場ソース、経済ニュース・フィードからデータを取り込むことで、状況の変化に応じて自動的に更新される予測を構築できます。
たとえば、主要な市場で原材料コストが上昇したり、需要が変化した場合、エージェントは財務モデルを調整し、収益や利益への影響を強調することができます。これにより、財務責任者は「もしも」のシナリオをテストし、変化に対応できるようになります。
AI エージェントは財務チームのレポート処理方法を変えています。エージェントは、月末まで待って口座を照合し、情報をまとめるのではなく、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）プラットフォーム、請求ツール、アプリケーション・プログラム・インターフェイス（API）を介して接続された外部データ・フィードなどの複数のシステムからデータを継続的に収集し、リアルタイムで分析できます。また、仕訳帳作成時に仕訳入力を確認し、入力漏れ、異常な取引、不一致が発生するとすぐに発見することもできます。
たとえば、契約から得られる収益が誤って記録された場合、AIエージェントは、仕訳入力を契約条件まで遡って追跡し、会計基準への準拠を確認し、正しい処理を提案することができます。財務データの収集と検証の両方を自動化することで、AIエージェントは、従来の「土壇場」での締め作業に比べて、正確かつ迅速に、はるかに少ないストレスでレポートを作成します。
IBMの財務チームは、数年前に、従来の手作業で反復的で時間のかかる仕訳入力プロセスの改善に取り組み始めました。2024年にJobotxイニシアチブを開始し、IBM watsonx Orchestrate™とIBM® Apptio Enterprise Business Management（EBM）を使用してRPAの自動化機能を拡張しました。これらのツールは、一貫性のないデータ検証、サイクル・タイムの遅延、拡張性などの永続的な問題に対処しました。
AI、RPA、コストベースの自動化による優先順位付けを組み合わせることで、IBMは、よりインテリジェントかつ適応性のある方法で、地域全体の仕訳処理を標準化・高速化し始めました。エンド・ツー・エンドのプロセス自動化により、財務決算と照合のサイクル・タイムが推定90%超短縮されると予測されました。また、同社は年間推定約60万米ドルのコスト削減を達成できる可能性があります。52025年、IBMはGartner Magic Quadrantの財務・会計ビジネス・プロセス・アウトソーシングのリーダーに選ばれました。6
先進的企業のCEOの58％が、AIがセキュリティーとリスク管理の強化に変革をもたらすと期待しています。3金融機関はAIエージェントを使用してリアルタイムでリスクを監視します。たとえば、エージェントは、財務データやニュースや市場状況などの外部情報を使用して、何千もの融資申請をスキャンし、どれがより高いデフォルト・リスクを負っている可能性があるかを即座に評価できます。同様に、不正アクセス検知では、エージェントは休眠口座への突然の大規模な送金など、異常なトランザクション行動に気づき、すぐにフラグを立てることができます。事後対応ではなく、問題を早期に阻止することが容易になります。
パキスタンのAksari Bankは、IBMと協力して、政府の新しいサイバーセキュリティー規則に準拠するための支援を行いました。この新しいポリシーでは、銀行に対し、セキュリティー・オペレーション・センター（SOC）や24時間体制で稼働する自動応答ツールなど、基本的なセキュリティー機能を維持することを求めています。結果として得られた新しいSOCにより、セキュリティー・インシデントの数は1日あたり約700件から20件未満にまで削減されました。また、平均修復時間も30分から5分に短縮されました。7
生成AIの導入に関するある調査では、経営幹部の53％が規制やコンプライアンスによってもたらされる制約について懸念を抱いていました。2AIエージェントは、金融機関がこれらの複雑で急速に変化する規制の先を行けるよう支援します。エージェントは、定期的なレビューに頼るのではなく、規制要件に照らして取引、通信、ドキュメンテーションを継続的に監視できます。
たとえば、AIエージェントは、ローン契約が開示規則に準拠しているかどうかや、顧客とのやり取りが公正な融資基準を満たしているかどうかをチェックすることができます。これらのシステムは、大量の規制更新を分析し、関連する変更を強調するだけでなく、社内ポリシーの調整を推奨することもできます。これらのチェックをリアルタイムで自動化することで、AIエージェントはコンプライアンス違反のリスクを軽減し、コストのかかる罰金を最小限に抑え、コンプライアンスチームを他の問題に集中させることができます。
口座、通貨、子会社全体の流動性を管理することは困難です。AIエージェントはキャッシュフローをリアルタイムで監視し、短期的な資金ニーズを予測し、最も効率的な資本配分を提案します。
たとえば、子会社に資金不足が起こることが予想される場合、エージェントは問題を早期にフラグを立て、資金を再配分することを提案したり、事前承認されたアクションをトリガーしたりすることができます。この積極的な監視は、企業が運転資金の使用を最適化しながら安定性を維持するのに役立ちます。
AIエージェントは、反復的でデータ量の多い作業を引き受け、リアルタイムの洞察を可能にする高度なAIソリューションです。オペレーションの合理化と、重要なプロセスの速度、精度、拡張性の向上に役立ちます。その他のメリットは次のとおりです。
顧客体験の向上：顧客対応の役割において、AIエージェントはより迅速な対応、パーソナライズされた財務アドバイス、エニタイム・サポートを提供します。これにより、サービス・チームのプレッシャーを軽減しながら満足度が向上します。
コスト削減：AIエージェントは、手作業やミスを減らすことで運用コストを削減します。たとえば、ルーチン・レポートに必要なスタッフの時間を削減し、早期検知によって不正行為による損失を回避します。
リスク管理の強化：エージェントは、信用情報漏洩から不正アクセス検知まで、リスクを継続的に監視できます。新しいパターンに適応できるため、従来のルール・ベースのシステムをすり抜ける可能性のある脅威を効果的に阻止できます。
金融包摂：エージェント型AIは、自律的に信用力を評価し、マイクロ・ローンを可能にし、カスタマイズされたデジタル・バンキング・エクスペリエンスを大規模に提供することで、金融サービスを十分に受けられない市場にサービスを拡大するのに役立ちます。
効率性の向上：AIエージェントは、照合、仕訳入力、取引のレビュー、経費チェックなど、反復的で時間のかかる作業を自動化します。これにより、財務チームは日常的な業務から解放され、より価値の高い分析とストラテジーに集中できるようになります。たとえば、CFOは手作業による監督に費やす時間が減り、ビジネス全体で戦略的な意思決定の推進に多くの時間を費やすことができます。
精度の向上：AIエージェントは、データを継続的に検証し、異常を発見することで、財務報告、監査、コンプライアンスにおける人的ミスのリスクを軽減します。これにより、数値の信頼性が向上し、コストのかかるミスが減ります。
リアルタイムの洞察：財務チームは、期末のレポートを待つ代わりに、ライブデータ分析にアクセスできるようになります。AIエージェントは、問題や機会が出現したときにそれを強調することができ、組織がより迅速に、より多くの情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
拡張性：組織の成長に伴い、AIエージェントは人員を比例的に増やさずに、大量のデータやより複雑なプロセスを処理できるようになります。これにより、成長の持続可能性が高まります。
コンプライアンスの強化：AIエージェントは、取引、契約、レポート基準を自動的にチェックすることで、複雑な規制要件に対応します。また、透明性の高い監査証跡を維持できるため、規制当局や監査人への準拠の証明が容易になります。
金融業界におけるAIエージェントの可能性は重要ですが、その使用は新たな複雑さとリスクももたらします。それでも、銀行のCEOの60%は、自動化の利点を活用し、競争力を強化するために重大なリスクを受け入れる必要があると述べています。4
自律的な意思決定は、特に厳しく規制された業種・業務では、ガバナンス、透明性、説明責任に関する重要な問題を提起します。AIエージェントが安定性や公平性を損なうことなく金融サービスを強化できるようにするには、データ・プライバシー、システミック・リスク、倫理的配慮などの問題を慎重に管理する必要があります。ここでは、これらの課題やその他の課題について詳しく解説します。
バイアスと公平性：AIエージェントがバイアスを含むデータや不完全なデータに基づいてトレーニングされている場合、ローンの承認や信用スコアリングなどの決定が、特定のグループを不当に不利な立場に置いてしまう可能性があります。これにより、倫理的な懸念と潜在的な規制上の課題が生じます。
データ・プライバシーとセキュリティー：AIエージェントは、膨大な量の機密データを使用します。適切に管理されていないと、プライバシー、データ侵害、顧客情報の悪用に関連するリスクが生じます。その自律性は、新たなサイバーセキュリティーの脆弱性ももたらします。
倫理的な使用と信頼：正しく機能している場合でも、AIエージェントへの依存が過度になると、顧客や利害関係者の間で懸念が生じる可能性があります。信頼を維持するには、倫理的なデプロイメント（AIが人間の判断に取って代わるのではなく、補完する）を確実にすることが不可欠です。
説明可能性の欠如：AIエージェントの多くは「ブラックボックス」として動作するため、特定の結論に達する方法を理解することが困難です。規制、監査人、取締役会によって透明性が求められる財務分野では、このような説明可能性の欠如は信頼やコンプライアンスを損なう可能性があります。
規制の不確実性：AIの世界的な規制はまだ発展途上です。金融機関は、将来の法律や基準に準拠したAIエージェントをどのように導入するかについての不確実性に直面しており、特に複数の管轄区域をまたぐ場合においてはそれが顕著です。
信頼性と堅牢性：AIエージェントの性能は、エージェントをサポートするデータとモデルの質にかかっています。データ品質の低さ、欠陥のある仮定、または技術的な欠陥により、不正確な出力や重大なエラーが発生する可能性があります。
世界経済フォーラムは、「エージェント型AIは、生産性、精度、意思決定を向上させ、金融サービスをより深いプロセスの自律性へと推進することを約束します。」と述べています。8AIエージェントはまだ導入の初期段階にありますが、金融業界における影響力は急速に拡大する見込みです。
間もなく、これらのシステムはサポート的な役割からオペレーションの中核インフラストラクチャーになることが予想されます。人間による直接の監視の必要性が減り、日常的な調整から複雑なシナリオ計画に至るまで、エンド・ツー・エンドのプロセスを管理することがますます増えています。この変化は、財務をよりアジャイルにする可能性を秘めており、金融機関は市場の変化、規制の更新、顧客のニーズにリアルタイムで対応できるようになります。
長期的には、AIエージェントは金融エコシステムの運用方法を変革する可能性があります。レポート作成、コンプライアンス、またはカスタマー・サービス用のサイロ化されたツールの代わりに、相互運用可能なエージェントのネットワークを使用して、部門、企業、さらには業種・業務を超えたコラボレーションができます。
たとえば、規制の変更を監視するエージェントは、信用リスクを監督する別のエージェントと直接やり取りすることで、コンプライアンスと融資業務の両方でシームレスに調整が行われるようになります。エージェントが説明可能で信頼性が高まるにつれて、経営陣や取締役会のアドバイザーとして機能し、戦略的な意思決定においてより大きな役割を果たす可能性もあります。
この進化には課題がないわけではありません。CEOの64%は、後れを取るリスクがあるため、組織にもたらす価値を明確に理解する前に一部のテクノロジーに投資する必要があると述べています。3エージェントがより自律性を発揮するにつれて、ガバナンス、説明責任、リスクに対する疑問が増大します。しかし、金融機関、規制当局、テクノロジー・プロバイダーが責任あるAIに関する強力なフレームワークを確立すれば、エージェント・システムによって、より透明性が高く、包括的でレジリエントな金融部門が実現する可能性があります。
