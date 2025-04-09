IBMニュースレター
The DX Leaders
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ご登録いただきありがとうございます。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
人工知能（AI）エージェントとは、ワークフローを設計し、利用可能なツールを活用することで、ユーザーまたは別のシステムに代わってタスクを自律的に実行できるシステムまたはプログラムです。他のAIツールとは異なり、これらのエージェントは独立した問題解決が可能であり、外部環境と対話することで作業を実行したり、特定の目標を達成したりすることができます。
これらのエージェントは主に高度な大規模言語モデル（LLM）に基づいており、機械学習、自然言語処理（NLP）、自動化のさまざまな組み合わせを活用して、さまざまなコミュニケーション・チャネルにわたって顧客とのやり取りを理解、対応、管理します。現在、これらは顧客体験（CX）の向上、リソースの最適化、カスタマー・サポート業務全体にわたるデータに基づく意思決定の推進に使用されています。
過密化し、競争が激化したビジネス環境において、顧客体験は企業の成功にとってますます重要な要素となっています。しかし、消費者が顧客対応により多くのことを求めるようになるにつれ、サービス担当者は期待に応えるのに苦労しています。Salesforceの最近の調査によると、サービス担当者の82%が、顧客は以前よりも多くのことを望んでいると回答しています。1 顧客からの要望の量が多く、仕事が単調であることが多いため、カスタマー・サービスの担当者が燃え尽き症候群に陥ることが増えています。
自律型AIエージェントは、複雑で多様なタスクを同時に完了できるため、カスタマー・サポートを強化する上で極めて重要な役割を果たすことができます。自律型エージェントは現在、顧客のセルフサービスオプションの簡素化や、基本的な日常業務の自動化に使用されています。しかし、ワークフローの再設計と迅速な拡張を実現する能力は、特に生成AIと対話型AIの最近の進歩を考慮すると、顧客サービスの実行と設計に大きな変化をもたらす可能性があります。サービス部門との統合レベルにもよりますが、エージェントは人間のエージェントの業務効率を高めたり、パーソナライズした優れた顧客体験を提供したり、サービス・プロセスを通じて消費者を引き付けて誘導したり、最小限の人的介入で問題を完全に解決したりできます。
AIエージェントの導入頻度が高まるにつれて、人間とAIカスタマー・サービス・エージェントとの間のこのようなパートナーシップは、深まることが予想されます。これは、テクノロジーが成熟するにつれて、組織の意思決定を促進し、これまで人間のエージェントが行っていた業務を完了する上で、より大きな役割を果たすようになることを意味します。 2これらの変化は、カスタマー・サービスの効率と生産性を大幅に向上させる一方で、サポート・チームの役割を根本的に再考させ、心の知能指数、人間関係構築、技術的な知識をより重視します。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
一度に1つずつ質問に答える非エージェント（チャットボットなど）とは異なり、AIエージェントは一日のことから翌日のことまで記憶を保持し、自ら推論し、行動を起こすことができます。
AIエージェントは、顧客または従業員からの問い合わせを処理して意図と文脈を理解し、必要に応じて質問します。プログラムされたタスクの複雑さやアクセスが許可されている外部ツールの数に応じて、カスタマー・サービスのチケットの解決や顧客とのメッセージの解決、消費者データの分析、複雑な問題の人間へのエスカレーション、パーソナライズされたエクスペリエンスの提供を実現します。
たとえば、他のさまざまなシステムやデータセットに接続されたAIエージェントは、既存のユーザーの好みに基づいて目的地を提案したり、ルートをマッピングしたり、ホテルを推奨したり、予約を行ったりすることで、事前設定されたツールを利用して家族が休暇を計画するのを支援できます。サードパーティ・データの統合により、休暇を計画しているエージェントのネットワークは、天候や交通状況などの状況に応じてリアルタイムで計画を変更することもできます。
エージェント型カスタマー・サービス・ツールは、開発方法とアクセスできるツールの数に応じて、単純なタスクも複雑なワークフローも処理できます。多くのAIエージェントは、エージェント・システムと呼ばれるネットワークの一部として機能し、各エージェントが個別のタスクを実行した後、あるタスクまたは目標固有のチャットボットにクエリーを引き渡します。
たとえば、ネットワーク化されたエージェント型AIソリューションは、顧客からの問い合わせを解釈し、サービス・リクエストの性質を識別し、返金やサービス・チケットを自動的に発行できます。これらのツールは多くの場合、顧客関係管理（CRM）ソフトウェアなどのサードパーティ・アプリやSlackなどのコミュニケーション・ツールと連携し、既存のシステムを強化して関連データを収集します。
これらのツールを組み合わせることで、サービス・リクエストやその他のコミュニケーションをタイムリーかつ正確に解決し、顧客体験の向上につなげることができるため、顧客満足度（CSAT）が向上します。
カスタマー・サービスにおけるAIエージェントの一般的なユースケースには、次のようなものがあります。
AIアシスタントは通常、事前に設定されたよくある質問や一般的な質問のみに対応できますが、AIエージェントは、注文状況、返金ポリシー、製品の問題、その他の非常に専門的な問い合わせについて、顧客と動的なコミュニケーションをとります。以前のやり取りに基づいてリクエストをパーソナライズし、きめ細やかなカスタマー・ケアを提供できます。
たとえば、RVリテーラーのCamping Worldがバーチャル・アシスタント・テクノロジーをカスタマー・サービス・プロセスに統合したところ、顧客エンゲージメントが40%向上し、待ち時間が数時間から33秒に短縮されました。
AIエージェントは、関連データとナレッジベースの記事を整理して取得できるため、顧客とサポート・エージェントの両方が正確でパーソナライズされた情報にリアルタイムでアクセスできるようになります。
AIエージェントは、顧客の注文状況や追跡に関する最新情報をリアルタイムで先見的に提供し、配送データ、交通状況、さらには気象パターンに基づいた関連情報を提供します。
エージェント型AIは、顧客のソフトウェア、ハードウェア、または製品の問題を診断して解決するのに役立ち、顧客の好みに関する情報を保管して、より正確なサポートを実現します。また、追加の製品に関する推奨事項も提供できます。このような設定を保管することで、AIエージェントは個々の消費者のニーズに基づいて関連性の高い製品やサービスを提案することもできます。
センチメント分析ツールにアクセスできると、AIエージェントは消費者が新しい製品やイニシアチブにどのように反応しているかを先見的に解釈することができます。このようなエージェントは、潜在的な問題の早期警告システムや、顧客データに基づいて新製品の機能をブレーンストーミングするための戦略的パートナーとして機能できます。また、会議、サービス・コール、その他の顧客とのコミュニケーションの概要を提供し、新しいカスタマー・サービス担当者にトレーニング資料を提供し、企業全体の継続性を高めることができます。
AIエージェントは、顧客データ管理、プロジェクト管理、その他の管理業務など極めて重要な日常業務を支援します。たとえば、研究開発を主導するAvid Solutions社は、エージェント型AIを使用して新規顧客のオンボーディングにかかる時間を25%短縮することに成功しました。
自然言語処理機能を備えたエージェントなどのAIシステムは、技術的またはサービス関連の問題のトラブルシューティング手順を顧客に案内します。これらのツールは、長期にわたって「記憶」を保持し、出力をパーソナライズできるため、個々の変数に基づいて多くの顧客の問題を正確にサポートできます。
エージェント型AIと関連するAI搭載カスタマー・サービス・ツールは、効率性を高め、エラーを削減し、人間のエージェントに極めて重要な情報を提供して、顧客のニーズに先見的に対応します。日常的な手作業をデジタルワーカーに任せることで、カスタマー・サービスの専門家は、消費者との貴重なつながりを築く機会を増やすことができます。
たとえば、大手運送会社は、エージェント型AIを使用して、オンボーディングの書類作成に費やす時間を週4時間から30分に短縮しました。そのおかげで、運用スタッフは、より創造的できめ細やかなカスタマー・ケアの取り組みに費やす時間を大幅に増やすことができました。
カスタマー・サービスに AIエージェントを使用することで得られるその他のメリットには、次のようなものがあります。
カスタマー・サービス指向のAIエージェントを使用すると、顧客は人間のエージェントに課される制約なしに、複数の言語と場所でパーソナライズされた包括的なサポートを受けることができます。
AIエージェントは、一人の人間では解析不可能な顧客とのやり取りに関するデータを先見的に収集して分析します。このデータ。エージェント使用して、エージェント型AIは傾向を特定し、リソースを最適化してサービス品質を向上させたり、潜在的な問題の早期警告として機能したりできます。
AIエージェントにより、人間の担当者は顧客との複雑なやり取りや、きめ細やかな対応が必要なやり取りに集中したり、より創造的なカスタマー・サービス活動に取り組んだりすることが可能になります。
AIエージェントは、サービス・チケットの作成などの繰り返し作業を自動化し、企業がリソースをより効率的に配分できるようにします。
AIエージェントは、チャット、Eメール、電話、ソーシャル・メディアなどのさまざまなチャネルでシームレスで一貫性のあるサポートを提供します。
AIシステムは、顧客の質問をいつでも即座に分析して応答し、バックログや遅延を最小限に抑えます。
企業は、日常的なやり取りを自動化し、大規模なサポート・チームの必要性を減らすことで、運用コストを削減できます。
AI駆動型システムは、追加の人員配置やインフラストラクチャー・コストを追加することなく、増加する顧客からの問い合わせに対応します。
カスタマー サービスにおける AI エージェントから真の価値を引き出すには、明確さ、長期的な計画、役割の再考が必要になることがよくあります。企業がこれらのツールを導入する際のベスト・プラクティスは次の4つです。
AIエージェントは、人間のカスタマー・サービス・チームを補完し、全体的なサービス目標に沿う必要があります。ガイダンスなしで特定のワークフローやプラクティスを単に自動化するのではなく、CSATスコアや解決時間の向上など明確なメトリクスに基づいて長期的、短期的な目標の両方を特定するのが、最も成功する導入方法です。
AIエージェントは、クリーンで適切なデータに関するトレーニングを受け、最も関連性の高い機能を備えているときに最も成功します。サポート・エージェントが自律的なタスクを処理できるようにするには、APIツールの精査や、データ・サイエンティストの雇用、追加のインフラストラクチャーへの投資が必要になる場合があります。AIエージェントが最新のナレッジベースと自動化ツールを継続的に利用できるようにすることで、より効果的にその性能を発揮し、変化するニーズに応じて進化できるようになります。
IBMが発見したように、AIの導入は既存のワークフローに深く統合されている場合に最も生産的になります。最も有用な営業ベースのAIエージェントは、CRM、エンタープライズ・リソース・マネジメント（ERP）、その他のエンタープライズ・システムとシームレスに接続して、関連するデータにアクセスし、管理プロセスを簡素化します。既存のシステムをモダナイズし、サイロを排除し、データ・アクセスを組織全体で可能にすることで、リーダーはAIエージェントがより効果的な意思決定を行えるようにし、変化する状況に応じて堅牢な分析を提供できるようになります。
これまで人間のサポート・エージェントが行っていた日常業務をエージェント型AIが実行するようになったため、カスタマー・サービス部門は必然的に変化します。カスタマー・サービス担当者の場合、AIエージェントと連携して生産的に作業し、AIエージェントに適切な問い合わせを行い、その知見を活用して顧客とのやり取りを改善するために、追加のトレーニングが必要になる場合があります。また、顧客の重要な問題を人間のサポート・チームに任せるための明確なポリシーにより、従業員と顧客の両方の不満を防ぐことができます。
カスタマー・サービスに生成AIを使用することで、効率化とエージェント強化を実現できます。
いつでもどこでも即座に正確なカスタム・ケアを提供する対話型AIを使用すれば、標準的なサポートを優れたカスタマー・ケアに変えることができます。
生成AIを活用した優れたAIカスタマー・サービス用チャットボットを構築すれば、顧客体験を向上させ、ブランド・ロイヤルティーと顧客維持率を高められます。