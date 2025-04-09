過密化し、競争が激化したビジネス環境において、顧客体験は企業の成功にとってますます重要な要素となっています。しかし、消費者が顧客対応により多くのことを求めるようになるにつれ、サービス担当者は期待に応えるのに苦労しています。Salesforceの最近の調査によると、サービス担当者の82%が、顧客は以前よりも多くのことを望んでいると回答しています。1 顧客からの要望の量が多く、仕事が単調であることが多いため、カスタマー・サービスの担当者が燃え尽き症候群に陥ることが増えています。

自律型AIエージェントは、複雑で多様なタスクを同時に完了できるため、カスタマー・サポートを強化する上で極めて重要な役割を果たすことができます。自律型エージェントは現在、顧客のセルフサービスオプションの簡素化や、基本的な日常業務の自動化に使用されています。しかし、ワークフローの再設計と迅速な拡張を実現する能力は、特に生成AIと対話型AIの最近の進歩を考慮すると、顧客サービスの実行と設計に大きな変化をもたらす可能性があります。サービス部門との統合レベルにもよりますが、エージェントは人間のエージェントの業務効率を高めたり、パーソナライズした優れた顧客体験を提供したり、サービス・プロセスを通じて消費者を引き付けて誘導したり、最小限の人的介入で問題を完全に解決したりできます。

AIエージェントの導入頻度が高まるにつれて、人間とAIカスタマー・サービス・エージェントとの間のこのようなパートナーシップは、深まることが予想されます。これは、テクノロジーが成熟するにつれて、組織の意思決定を促進し、これまで人間のエージェントが行っていた業務を完了する上で、より大きな役割を果たすようになることを意味します。 2これらの変化は、カスタマー・サービスの効率と生産性を大幅に向上させる一方で、サポート・チームの役割を根本的に再考させ、心の知能指数、人間関係構築、技術的な知識をより重視します。