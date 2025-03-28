人事におけるAIエージェント

IBMニュースレター
The DX Leaders
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ご登録いただきありがとうございます。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
人事向けAIエージェントは、さまざまな人事機能を自動化および強化するために設計されたAI搭載ツールです。これらのエージェントは大規模言語モデル（LLM）の高度な自然言語処理技術を使用して、ユーザーの入力に対応し、人事関連のワークフローを自律的に実行し、リアルタイムのデータ分析を実行します。
人材獲得、従業員エクスペリエンス、コンプライアンス、給与管理、業績管理、その他の日常業務などの作業で人事チームをサポートするために、このようなソリューションが多用されるようになっています。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
従業員の期待が変化する中、戦略的に導入された高度な対話型AI機能を備えたAIエージェントは企業内のパートナーとして機能し、人事部門を変革できます。
世界中の人事部門のリーダーは、労働力不足、スキル・ギャップの拡大、技術的変化の加速など、仕事の性質を変えるさまざまな要因に直面しており、新しい人材管理戦略が必要です。従業員もマネージャーもよりアジャイルになり、より少ないリソースで効率化を図る必要があります。AIエージェントとその関連テクノロジーは、人事ワークフローを最適化し、従業員に切望されているサポートを提供すると同時に、人事チームが管理タスクに費やす時間を削減します。
これらのテクノロジーを導入ると、従業員の満足度と企業の収益に具体的な成果がもたらされます。ビジネスの専門家や研究者は、従業員の福利と専門能力開発に投資することが、組織の成功の大きな要因であると考えています。 1 継続的に学び、満足している従業員は、企業の全体的な生産性を大幅に向上させます。IBM Institute for Business Valueの調査によると、最高度の従業員エクスペリエンスを実現する組織は、他の組織と比較して収益成長率が31％上回っています。2
さらに、IBM Consultingの内部調査によると、従業員が日常業務にセルフサービス・オプションを採用し、手作業の人事業務を減らすと、企業全体のキャパシティーが増加し、結果として人事サービスの提供コストが50％～60％削減される可能性があります。管理負担を軽減し、人事担当者やその他の従業員のエクスペリエンスを向上させる主要な技術的介入により、企業はオーバーヘッドを削減しながら、業績を大幅に向上させることができます。また、人事部門を管理部門から従業員エクスペリエンス全体を支持する部門に変革させることもできます。
エージェント型AIテクノロジーは、スペクトルに沿って存在します。一部のAIエージェントは、限定的な代理操作を担って、特定の作業を実行したり、選択された外部データを統合して、単一の目標を達成したりします。また、学習エージェントのような他のエージェントは、新しいインプットに継続的に応答し、自律的にユーザーの好みを追跡して応答します。非エージェント型チャットボットとは対照的に、エージェント型チャットボットは、ユーザーの質問に答えるだけでなく、時間の経過とともに対応をパーソナライズし、利用可能なリソースを使ってより包括的なサービスを提供し、最も効果的な行動方針を検討します。
エンタープライズ・アプリケーションでは、さまざまなAIエージェントを連携して使用し、選択した人事機能を完全または部分的に自動化します。たとえば、エージェント・チャットボットは、会社の休暇方針に関する情報を要求している従業員に対して、パーソナライズされた関連情報を提供します。一方、タスクベースのエージェントは、関連する書類の提出や休暇申請の管理など、自律的に相互接続された一連のジョブを実行します。
多くの場合、AIエージェントは既存のシステムに統合され、人的資本管理 （HCM）プラットフォーム、エンタープライズ・リソース管理ソフトウェア、コミュニケーションおよびチケット発行ツール、ディレクトリー、またはその他の人事システムとシームレスに連携します。重要なのは、AIエージェントが複雑で複数のステップから成るタスクを自律的に実行できるため、従来のチャットボットやオートメーション技術よりもアジャイル性が高くなることです。
AIエージェントを人事部門に組み込むと、複数の連動したメリットが得られ、企業の時間、コスト、無駄な労力を節約できます。たとえば、80以上の一般的な人事プロセスを自動化する専用プラットフォームであるIBMのAskHRツールは、素晴らしい成果を生み出しています。現在、AskHRは人事部門に代わって年間 1,010万件のやり取りを解決し、年間5万時間と500万ドルを節約しています。同時に、同ツールの導入以来、人事部門の顧客満足度スコア（CSAT）も劇的に向上しました。
エージェント型AIは、従業員がパーソナライズされた人事関連情報に即座にアクセスできるようにすることで、待ち時間の短縮と応答の精度の向上を実現します。個別化されたAI駆動型の学習および開発プログラムは、従業員のキャリア向上にも役立ち、仕事の満足度の向上につながります。人事部長は、時間のかかる繰り返し作業に費やす時間を減らすことで、より創造的な戦略的取り組みとともに関係構築に集中できるようになります。
人事部門は、コンプライアンス要件などの第三者データとともに、潜在顧客、従業員、業績に関する非常に具体的な情報を大量に受け取っています。履歴書を分析する場合でも、業績に関する知見を人事担当者に提供する場合でも、エージェント型AIはメトリクスやデータ点の取り込みに役立ち、組織が採用、昇進、定着に関する戦略について情報に基づいた意思決定を行えるよう支援します。
AIエージェントは、給与処理、福利厚生管理、候補者の審査などの反復的な人事業務を自動化することで、人事担当者をより価値のある、人間中心の役割に集中できるようにします。さらに、従業員がリアルタイムで日常的な人事業務に簡単にアクセスできるようになると、ストレスの溜まる時間のかかる人事業務に一日の労働時間の大部分を費やす可能性が低くなります。
人事プロセスを自動化すると、手動でのデータ入力、事務処理、その他の時間のかかる作業の必要性が最小限に抑えられ、管理コストが削減されます。AI駆動型の効率化は、採用、オンボーディング・プロセス、その他の人事業務のコスト削減につながります。
AIエージェントの活用により、人事部門は追加のリソースを必要とせずに、増加するワークロードに対応できるようになります。企業が成長している場合でも、大規模な従業員を管理している場合でも、AIエージェントは即座に拡張可能であり、大企業やグローバル企業にきめ細かなサービスを提供します。
優秀な人材を維持し、従業員を継続的に雇用するために、大企業はパーソナライゼーションと従業員中心のサービス提供モデルに目を向けています。AIエージェントは、従業員のニーズが顕在化する前に先見的に対処できるため、職場文化を改善し、組織全体の摩擦を軽減できます。
たとえば、エージェント型AIツールは、休暇申請を処理したり、子供の誕生など人生の大きな出来事に関連する管理情報を先見的に生成したり、個人の立場や目標に基づいてキャリア開発の機会を推奨したりすることができます。エージェント型AIを使用して従業員とのコミュニケーションとサポートを大規模にパーソナライズすることで、人事担当者はより重要な問題や緊急性の高い問題に集中し、結果的に従業員の満足度を高めることができます。
AIエージェントは、書類の検証、雇用前の確認、ITリクエストの送信を自動化することで、従業員のスムーズなオンボーディングを促進します。また、トレーニング・カリキュラムをパーソナライズし、ユーザー・プロファイルの作成を管理して、新入社員へのシームレスなエクスペリエンスを保証します。AIは従業員の役割とスキル・レベルに基づいてエクスペリエンスをパーソナライズできるため、新入社員とベテランのチーム・メンバーの両方が才能を磨き、生産性を向上させることができます。
また、エージェントは、従業員の一般的な質問に対するリアルタイムの回答を提供し、従業員が最も必要としているときに、役割に特化した情報を提供します。これにより、新入社員はスムーズに自分の役割に移行し、既存の従業員は次の任務に向けてスキルアップに継続的に挑戦することができます。
AIエージェントは、従業員の実現可能な目標とキャリア開発計画を作成し、潜在的な社内ポジションを提案し、スキル開発の機会を要約する機能を備えています。従業員データへのアクセスを可能にすると、リアルタイムのフィードバックを提供し、従業員の生産性を分析して、継続的な改善のための推奨事項を提供することもできます。
たとえば、IBMは、役割ベースのデジタルワーカーを使用して、四半期ごとの昇進プロセスから選ばれた人事部長を支援し、17,000人もの従業員の複数のシステムからのデータの収集とフォーマットを自動化しています。このようなツールを使用することで、人事部門は業績に関する正確で公平かつタイムリーな知見を取得でき、管理者が重要な要員計画に関する決定を下し、何万時間もの時間を節約することができます。
AIエージェントは、給与処理、福利厚生管理、スケジューリング、面接の要約、コンプライアンス監視など、さまざまな人事システム業務を自動化し、効率性を高め、エラーを削減します。これらのツールは、潜在的なリスクにフラグを立て、是正措置を提案することで、企業の方針遵守を確保できます。AIセルフサービス・ポータルを使用すると、従業員は人間の介入なしに情報にアクセスし、要求を送信できるため、管理オーバーヘッドが削減されます。
AIエージェントは、履歴書の分析から申し出パッケージの作成に至るまで、人材管理と人材育成のプロセスのほぼすべての段階を最適化できます。エージェントは、大規模な応募者プールのフィルタリング、面接のスケジューリング、候補者のアセスメント支援、潜在顧客とのコミュニケーションに生成AIを採用できます。
たとえば、面接サービスを提供する組織、FloCareerは、AIを使用して1億6,900万人の候補者データベースから多様な候補者を発掘しており、AIテクノロジーを導入して面接をスケジューリングすることで、数え切れないほどの時間を節約し、採用プロセスの有効性を高めています。このようなツールを使うと、人事部門は特定の職務に最適な候補者を迅速に特定し、より多くの情報に基づいた意思決定を行い、候補者の全体的なエクスペリエンス向上に多くの時間を費やすことができます。
AIエージェントは複雑なタスクを自律的に実行できますが、このテクノロジーは人間の意思決定に取って代わるものではなく、強化するものでなければなりません。成功している組織は一般に、特に採用、昇進、業績評価などの機密性の高い人事機能の場合、AIが生成した推奨事項を人間が検証するためのプロトコルを確立しています。これにより、透明性が確保され、倫理基準が維持され、人間と機械のコラボレーションの文化が促進されます。
IBMの調査が示唆しているように、エージェントやその他の AIツールが使い慣れたシステムやワークフローに接続されている場合、AIを使用する従業員は通常、より高い成果を上げています。さらに、より多くのデータセットやアプリケーションにアクセスできるエージェントは、より多くの問題解決ツールを自由に使用できます。
したがって、AIを多様な人事管理システム、コミュニケーション・ツール、外部データベースと統合して、その効果を最大化することは極めて重要です。人事業務全体でのシームレスな接続により、AIはデータを総合的に分析し、より深い知見を提供して、人事機能を改善することができます。
人間と機械がやり取りするための新しい場を人事プロセス全体に構築することは、人事の専門家と企業全体の両者にとって大きな変化を意味します。IBM Consultingの所見によると、従業員のエンゲージメントがトランスフォーメーション設計の中心に置かれている場合、従業員が新しいビジネス・テクノロジーや構造を採用する頻度が34%高くなります。
エージェント型AIを導入すると、スキル・ギャップが明らかになることがよくあるため、成功している組織は、従業員がエージェントと協力して効果的に作業できるようにするためのトレーニングやチェンジ・マネジメントに多大な労力を費やしています。これは、エージェントを使用するために必要なツールを人事担当者に提供したり、透明性のある経営陣とのコミュニケーションを優先したり、人事リーダーが進化するAIシステムに適応できるように継続的な学習イニシアチブを提供したりすることを意味するかもしれません。
多くの場合、AIを一時的に導入して単一の手作業を置き換えることは、部門のワークフローを再設計してAI機能を補完する場合よりも少ない価値しか生みません。AIを活用した人事戦略を設計する際、成功している企業は大抵、役割と責任を再定義してAIソリューションの機能を最適化し、従業員とテクノロジーが効果的に連携できるようにします。
AIモデルの質は、与えられるデータによって決まります。ある業務に特化したエージェントは、その業務に固有のデータを使ってトレーニングする必要があります。これには、業績の検証や活動記録などの従業員データ、履歴書やLinkedInデータなどの候補者プロファイル情報、組織の方針や手順などの従業員データが含まれる場合があります。関連するデータセットを使用してモデルをトレーニングすると、業務を効果的に実行するエージェントの能力が大幅に向上します。さらに、AIエージェントは、高品質で多様なデータでトレーニングを受け、企業の方針、業界標準、労働力の期待の変化を反映するために定期的に更新する必要があります。
AIを核とした人事の再構築とモダナイズにより、より優れたビジネス成果を実現し、従業員の可能性を最大限に引き出します。
人事プロセスを加速するならIBM watsonx Orchestrate、面倒なタスクも自動化できます。
生成AIソリューションにより、人事プロセスを合理化し、意思決定を強化し、ビジネスの成果につなげます。
AIを中心に据えて人事を再構築しモダナイズすることで、ビジネス上の優れた成果を引き出し、従業員と作業のポテンシャルを解き放ちます。