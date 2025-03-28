人事におけるAIエージェント

従業員の期待が変化する中、戦略的に導入された高度な対話型AI機能を備えたAIエージェントは企業内のパートナーとして機能し、人事部門を変革できます。

世界中の人事部門のリーダーは、労働力不足、スキル・ギャップの拡大、技術的変化の加速など、仕事の性質を変えるさまざまな要因に直面しており、新しい人材管理戦略が必要です。従業員もマネージャーもよりアジャイルになり、より少ないリソースで効率化を図る必要があります。AIエージェントとその関連テクノロジーは、人事ワークフローを最適化し、従業員に切望されているサポートを提供すると同時に、人事チームが管理タスクに費やす時間を削減します。

これらのテクノロジーを導入ると、従業員の満足度と企業の収益に具体的な成果がもたらされます。ビジネスの専門家や研究者は、従業員の福利と専門能力開発に投資することが、組織の成功の大きな要因であると考えています。 1 継続的に学び、満足している従業員は、企業の全体的な生産性を大幅に向上させます。IBM Institute for Business Valueの調査によると、最高度の従業員エクスペリエンスを実現する組織は、他の組織と比較して収益成長率が31％上回っています。2

さらに、IBM Consultingの内部調査によると、従業員が日常業務にセルフサービス・オプションを採用し、手作業の人事業務を減らすと、企業全体のキャパシティーが増加し、結果として人事サービスの提供コストが50％～60％削減される可能性があります。管理負担を軽減し、人事担当者やその他の従業員のエクスペリエンスを向上させる主要な技術的介入により、企業はオーバーヘッドを削減しながら、業績を大幅に向上させることができます。また、人事部門を管理部門から従業員エクスペリエンス全体を支持する部門に変革させることもできます。