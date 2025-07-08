人間がAIの出力を承認したり、上書きしたりする場合、責任はモデルや開発者だけに帰属するわけではありません。

モデルの能力を超える倫理的判断が必要な意思決定も存在します。例えば、アルゴリズムによる採用プラットフォームの推薦は、従来疎外されてきた特定のグループに不利に働く可能性があります。機械学習モデルは近年、判断における微妙なニュアンスを取り入れる能力で大きな進歩を遂げていますが、それでもなお、人間による監督が最適な場合があります。HITLにより、規範や文化的文脈、倫理的グレーゾーンをより深く理解している人間が、複雑なジレンマが生じた場合に自動化された出力を一時停止したり、上書きしたりすることが可能になります。

ヒューマン・イン・ザ・ループのアプローチは、意思決定がなぜ覆されたのかを記録し、透明性や外部レビューを支援する監査証跡を提供できます。この記録により、より堅牢な法的防御、コンプライアンス監査、社内の説明責任レビューが可能になります。

一部のAI規制では、一定レベルのヒューマン・イン・ザ・ループが義務付けられています。例えば、EU AI規則の第14条では、「高リスクAIシステムは、使用中に自然人が効果的に監督できるよう、適切なヒューマンとマシン間のインターフェース・ツールを含めた設計・開発が行われるものとする」と規定されています。

規則によると、この監督は、手動操作、介入、上書き、リアルタイム監視などの方法を通じて、健康・安全・基本的権利へのリスクを防止または最小化することを目的としています。関与する人間は、そのシステムの能力と限界を理解し、適切な使用方法の訓練を受け、必要に応じて介入する権限を持つ「有資格者」でなければなりません。この監督は、危害の回避と適切な機能の維持を促進することを目的としています。