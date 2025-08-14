AI（人工知能）をめぐる興奮がビジネス界を席巻し続ける中、このテクノロジーの最新形態であるAIエージェントに注目が集まっています。

従来のAIモデルとは異なり、AIエージェントは人間による継続的な監視なしで意思決定を行うことができます。各プログラムは自律的に機能し、顧客の質問への回答、サプライチェーンの最適化、ヘルスケア・データの分析による診断の提供など、複雑な目標を達成します。

実際には、AIエージェントは推奨事項を提供するだけでなく、保険請求の自動処理や在庫レベルの管理など、最初から最後までワークフロー全体を処理できることを意味します。

最近の推定によると、組織は急速にAIエージェントの採用を進めています。KPMG社の調査によると、88％の組織がAIエージェントの取り組みを検討中、または積極的に試験運用していることがわかりました。1Gartner社は、2028年までにエンタープライズ・ソフトウェア・アプリケーションの3分の1以上に、AIエージェントを可能にする基盤技術であるエージェント型AIが搭載されると予測しています。2

しかし、AIエージェントの価値を非常に高める機能そのものが、AIエージェントの監視、理解、コントロールを困難にする可能性があります。

AIエージェントは、大規模言語モデル（LLM）を使用して推論し、ワークフローを作成し、タスクをサブタスクに分割します。データベース、検索エンジン、計算機などの外部ツールにアクセスし、メモリーを使用して以前の会話やタスクの結果を思い出します。

このようなプロセスによって独立した作業が可能になる反面、明示的で事前に定義されたルールやロジックに基づいて構築された従来のアプリケーションに比べて、透明性がはるかに低くなります。

この固有の複雑性と透明性の欠如により、AIエージェントがどのように特定のアウトプットを生成しているのか追跡することが困難になる可能性があります。組織にとって、これは次のような重大なリスクをもたらす可能性があります。

コンプライアンス違反： エージェントが機密データを扱う場合、組織は意思決定プロセスを示したり、規制順守を証明したりすることができません。

エージェントが機密データを扱う場合、組織は意思決定プロセスを示したり、規制順守を証明したりすることができません。 オペレーションの失敗： エージェントの推論を可視化できなければ、チームは根本原因の特定や、エラーの再発防止に苦労する可能性があります。

エージェントの推論を可視化できなければ、チームは根本原因の特定や、エラーの再発防止に苦労する可能性があります。 信頼の侵食：説明が付かないエージェントの行動は、特にエージェントが重要なビジネス上の意思決定を行ったり、お客様と直接やり取りしたりする場合に、利害関係者の信頼を損なう可能性があります。

これらのリスクを軽減するために、組織はAIエージェントの動作と性能に対する洞察を得ようと、AIエージェントのオブザーバビリティーにますます注目するようになっています。