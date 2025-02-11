BeeAI：マルチエージェント・システムの未来に賭けるIBMのオープンソース

エージェント的アプローチは、現実の生活の中で人間がどのようにやりとりし、仕事をこなすかを模倣しようとします。

通常、パフォーマンスの高いチームは、特定のタスクに集中しているだけでなく、他のチーム・メンバーが取り組んでいる並行依存関係を管理できる人で構成されます。効率を上げるには、作業者は一部の作業を同時に実行する必要があり、他のタスクは順次実行する必要があります。

「BeeAIは複数のエージェントだけでなく、異なる実装のエージェントも制御できます」とMaximolienは説明します。「全員が同じタイプのエージェントである必要はありません。クエリーに回答したり、ユーザーのためにワークフローを実行したりするために連携できるという考え方です。」

また、マルチエージェンシーには再利用の要素もあるとMaxmilienは言います。つまり、1人のエージェントがすべてをこなすのではなく、複数の専門エージェントが連携して作業するということです。重要な点の1つは、BeeAIがオープンソースであり、TypeScriptとPythonで実装されているということです。Agent Bee FrameworkとBeeAIのチームは、ユーザーからのフィードバックを取り入れたいと考えています。「私たちはプラットフォームをすぐに使える便利なものにしたいと考えているので、利用者の意見が聞きたいのです」と彼は言います。