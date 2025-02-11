BeeAI：マルチエージェント・システムの未来に賭けるIBMのオープンソース

最近、AIエージェントが大流行しています。ユーザーに代わってタスクを実行できるこれらのプログラムは、AIの未来と考えられています。そして、OpenAIやPerplexityなどのAI大手はもちろんのこと、Oracle、Microsoft、Salesforce、IBMなどの大手テクノロジー企業のAI戦略の中心的な存在になりつつあります。
SalesforceのCEOであるMarc Benioff氏は、昨年12月にマスコミによってその熱意が広く報じられましたが、同氏によれば、AIエージェントを使って問題を解決し、意思決定を行うことは、1兆ドル規模のビジネス・チャンスとなる可能性があるそうです。
そこで登場するのがBeeAIです。昨年、IBM Researchは、エージェントをサポートするための完全にオープンソースでノーコードのプラットフォームであるBee Agent Frameworkをリリースしました。「bees」と呼ばれるAIエージェントは、LLMに接続し、ユーザーのクエリーに応答したりタスクを実行したりするためのツールにアクセスできます。エージェントは、自分たちの行動を振り返り、新しいアプローチを考え出すこともできます。現在、チームはBeeAIの機能強化に取り組んでおり、Pythonフレームワーク、マルチエージェント、開発者エクスペリエンスの改善などを行っています。
BeeAIのアップデートでは、マルチエージェントの拡張によってこのアイデアがさらに推進されています。IBMの特別エンジニアであるMichael (Max) Maximolienによると、包括的なビジョンは「単純なものは単純に、複雑なものは可能にする」ことです。
「BeeAIの考え方は、質問に答えるのに必ずしも1人のエージェントだけが必要というわけではないというモデルを拡張している点にあります。複数のエージェントが必要になることもあります。」
エージェント的アプローチは、現実の生活の中で人間がどのようにやりとりし、仕事をこなすかを模倣しようとします。
通常、パフォーマンスの高いチームは、特定のタスクに集中しているだけでなく、他のチーム・メンバーが取り組んでいる並行依存関係を管理できる人で構成されます。効率を上げるには、作業者は一部の作業を同時に実行する必要があり、他のタスクは順次実行する必要があります。
「BeeAIは複数のエージェントだけでなく、異なる実装のエージェントも制御できます」とMaximolienは説明します。「全員が同じタイプのエージェントである必要はありません。クエリーに回答したり、ユーザーのためにワークフローを実行したりするために連携できるという考え方です。」
また、マルチエージェンシーには再利用の要素もあるとMaxmilienは言います。つまり、1人のエージェントがすべてをこなすのではなく、複数の専門エージェントが連携して作業するということです。重要な点の1つは、BeeAIがオープンソースであり、TypeScriptとPythonで実装されているということです。Agent Bee FrameworkとBeeAIのチームは、ユーザーからのフィードバックを取り入れたいと考えています。「私たちはプラットフォームをすぐに使える便利なものにしたいと考えているので、利用者の意見が聞きたいのです」と彼は言います。
「私たちは、複数機関による連携のあり方については明確な意見を持っていますが、オープンな形で進めるのが最善だと考えています」とMaximilienは言います。「プログラミングが手続き型言語からオブジェクト指向言語へと進化したのと似ています。」これらの新しいパラダイムが成功したのは、Javaなどの多くの言語がオープン性を取り入れ、創造性と使いやすさを育んだからです。」
多くの組織がすでに、特により複雑なタスクやドメイン固有のタスクを実行する場合に、マルチエージェント・フレームワークを使用してより大きな規模と性能を実現する方法を模索しています。
「ほとんどの企業は特定の問題を解決する必要があります。これらの問題をAIで解決するには、エージェント向けのソリューションを作成し、LLMとツールを使用してワークフローを体系化する必要があります」とMaximilienは言います。「日常のワークフローを解決し、ユーザーに権限を与え、オペレーションを強化する必要があります。」
組織はAIをワークフローを自動化する手段としてだけでなく、従業員に力を与える手段としても捉えていると彼は考えています。それが真の価値です。
「マルチエージェントの追加によって、個々のユーザーがより複雑な問題の解決に、より多くの価値を見出せるようになるため、これは今後もますます進展していくと考えられます」と彼は言い、開発者にBeeAIを使用してツールに統合するよう呼びかけています。
