エージェント型AIは、より高い自律性と調整をもたらしながら、製造における従来のAI機能を基礎として、現代の製造業を定義する力として台頭してきています。
製造業におけるエージェント型AIとは、人間の介入を最小限に抑えながら生産環境全体で計画、意思決定、行動できる自律的で目標主導型の人工知能システムを指します。エージェント型システムは、多くの場合、AIエージェントを協調させて機能し、孤立したタスクの中ではなく、ワークフロー全体で動作するマルチエージェント・システムを形成します。
インテリジェントなエージェントは、能力、労働力、資材の入手可能性などの制約を継続的にバランスし、中断が発生した場合に生産を動的に調整することができます。この調整により、工場は性能を継続的に最適化しながら、変化する状況に対応できます。
実際には、エージェント型システムは非効率性を検知し、多くの場合は人間によるインプットを待つことなくリアルタイムで対処できることを意味します。また、生産プロセス全体のワークフローを自動化し、手作業の調整や遅延を減らすことができます。業務の適応性が向上し、変化する生産需要により正確に対応できるようになります。
工場の現場でも、エージェント型AIは、リアルタイムのデータをコンテキストや定義された目的と組み合わせることで、意思決定を強化します。単に欠陥をフラグ付けするだけでなく、システムは機械の設定を調整し、品質チェックをトリガーし、上流工程の全体で根本原因を追跡することができます。高度なアルゴリズム、機械学習、AI推論がこれらのアクションを後押しします。これらのテクノロジーは、コスト、品質、納期を一緒に考慮し、フィードバックによって時間の経過とともに成果を改善する継続的な意思決定ループを作成します。
エージェント型AIが予測から実行へと移行するのと同様に、保守と資産管理も同様の進化を遂げています。これらのシステムは、潜在的な障害を特定するだけでなく、対応の開始や調整も行います。さらに、メンテナンスをスケジュールし、生産の優先事項に合わせてサービスを調整できます。これらの機能により、より事前対応型のアプローチを通じてダウンタイムの予測や管理を行うことが可能になります。
現場の枠を超えて、エージェント型AIはサプライチェーンと生産の意思決定を同期させるのに役立ちます。実際、サプライチェーンのリーダーの62%は、AIエージェントを運用ワークフローに組み込むことで行動までのスピードが加速し、意思決定、推奨、コミュニケーションが迅速化されることを認識しています。1
AI搭載システムは、需要、サプライヤーの制約、物流の条件を同時に解釈できます。ロジスティクスにおけるAIも、より迅速で情報に基づいた混乱への対応を可能にすることで、さらに大きな役割を果たすようになっています。メーカーは、コストを抑えながらサービス・レベルを維持することができます。
Gartner社は、2028年までに企業向けソフトウェアの33％がエージェント型AIを組み込むと予測しており、2024年の1％未満から大幅に増加すると見込んでいます。2それでも、それを採用するには、データ品質、システム統合、ガバナンスに細心の注意を払う必要があります。
組織は、リアルタイム・データをサポートし、スマート製造を可能にするために、IoT（モノのインターネット）センサーやMES（製造実行システム）を含む強力なデジタルインフラを必要としています。これらのシステムは、自律的な行動がビジネス目標に確実に沿うようにするのに役立ちます。
人間による監視は、特に判断と説明責任が求められる複雑なシナリオでは、依然として重要です。普及が進むにつれ、メーカーはこれらのシステムへの信頼を築きながら、自律性と制御のバランスを取る必要があります。
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製造業界におけるエージェント型AIは、分離されたタスクやシステム内だけでなく、オペレーション全体における意思決定と実行のあり方を変革します。従来の環境は、分析のためにデータが上方に動き、実行のために指示が下方に流れるという階層化された意思決定の構造に依存しています。
エージェント型システムは、意思決定のプロセスをワークフローに直接埋め込むことでこのサイクルを短縮し、変化し続ける状況に工場がリアルタイムで対応することを可能にします。ソフトウェアと人間の役割は、タスクの実行から自律システムの監視へと移行します。
生産環境は、変動性が大きく、製品ライフサイクルが短く、サプライチェーンが不安定になる場合があることが特徴です。エージェント型AIにより、メーカーはこの複雑さを継続的かつ協調的に管理できます。この同期により、変化を予測し、運用予測モデルをリアルタイムで改良する能力が向上します。
エージェント型システムは、生産、保守、サプライチェーンといった従来は別々の機能で運用されていたため、サイロ化が抑制されます。この統一された運用モデルにより、ある領域の行動を別の領域の条件に基づいて決定することができます。
工場の現場では、エージェント型AIが人々の働き方を変革しています。従業員は、あらかじめ決められたタスクの実行から、システムの監視や、より高度な意思決定を行う方向へと移行しています。主要な役割が変化し、新しいスキルが必要になるため、トレーニング、要員計画、リーダーシップの優先順位などに影響が生じます。
より広義には、エージェント型AIは、組織が自律的で自己最適化された環境へと向かう製造業のトレンドの変化を反映しています。早期に導入した企業は、エージェント型AIを中核のオペレーションに組み込む戦略的取り組みをすでに開始しています。工場は、人間による一定の指示に頼るのではなく、定義された目標の範囲内で調整できる動的なシステムになります。この新たなレベルの自律性により、メーカーは効率性、応答性、拡張性に対する期待を高めながら、より強力な競争上の優位性を構築することができます。
エージェント型AIは欠陥を検知し、是正措置を講じ、生産プロセス全体の品質問題を追跡できます。センサー、検査システム、履歴の性能のデータを連携させます。コンピュータ・ビジョンは、問題を特定し、修正方法を決定し、再発を防止することで、自動化された品質管理に使用されることが多いです。これらの作業には、機器の設定を調整したり、追加の検査をトリガーしたりすることが含まれます。これらのシステムはプロセスを継続的に改善することで、製品品質の向上にも役立ちます。
例えば、電子機器の製造では、繰り返し発生するはんだ付けの欠陥が検知された場合、システムは設備の温度またはタイミング・パラメーターを自動的に変更できます。同時に、最近のはんだ付けに関して対象を絞った品質チェックを開始し、材料の一貫性が欠けているなど、上流で発生した原因を特定することができます。
エージェント型AIは、入荷の注文や機械や労働力の稼働状況などのリアルタイムインプットに基づいて、生産スケジュールを継続的に調整できます。また、ロボットを調整し、高度なタスクの自動化を可能にするため、優先順位が変更される中で生産ステップを効率的に実行できるようになります。これらのシステムは、状況の変化に応じてシーケンスを再計算し、サプライチェーンの混乱などの問題が発生した場合でも、メーカーが生産を維持できるように支援します。
よくある例は自動車組立で、主要コンポーネントの出荷が遅れると、通常は生産ラインが停止する可能性があります。エージェント型システムは、ジョブを自動的に再順序付けし、欠落している部品を必要としない車両を優先し、組立ライン全体のワークロードのバランスを取り直すことで、生産を継続させることができます。
エージェント型AIは、個々のステップを最適化するのではなく、製造ワークフロー全体の継続的な改善を可能にします。コスト、速度、品質間のトレードオフを評価し、システム全体にメリットをもたらす調整を行います。
消費財の工場では、生産速度を少し遅くすると、不良品の数が減少することをエージェント型システムが特定できる場合があります。また、不良品の修理に費やす時間とコストを削減し、全体的な効率を向上させることができます。その後、システムはこの調整を自動的に実装および監視し、成果に基づいて時間の経過とともにバランスを調整できます。
製造オペレーションでは、エネルギー・コストの変動とサステナビリティー目標に直面することがよくあります。エージェント型AIは、生産活動を料金体系、需要、環境目標に合わせて調整することで、エネルギー消費を動的に管理できます。決定においては、外部要因と運用効率が考慮されます。
鉄鋼や化学品などのエネルギー集約型の業界で見られる例では、システムにより特定の製造プロセスをエネルギー・コストが低いオフピーク時間に移行される可能性があります。また、機械の使用バランスを調整して、アウトプットを維持しながら全体的な消費量を削減することもできます。
エージェント型AIは、資産管理に対するより統合されたアプローチを生み出します。エージェント型システムは、潜在的な設備の問題に対する完全な対応を調整することで、予知保全を拡張します。保守をいつ行うべきかを評価し、生産スケジュールに合わせて調整し、必要なリソースが確実に利用可能になるように支援します。
大規模な工場では、クリティカルな機械が摩耗の兆候を示した場合、システムは計画された生産停滞中にメンテナンスをスケジュールすることができます。交換部品を注文し、必要な作業を行う技術者を割り当てることができます。また、ワークロードを一時的に他のマシンに移行することで中断を回避することもできます。
エージェント型AIは、研究開発ワークフローを加速することで、メーカーが新製品を設計および開発する方法を変革し始めています。これらのシステムは、複雑なエンジニアリング問題を小さなタスクに分解します。多くの場合、デジタルツインを使用して仮想環境で性能をテストおよび検証することで、設計の代替案を生成し、シミュレーションを調整できます。このプロセスにより、コンセプトから検証済みの設計に移行するために必要な時間が短縮され、成果の質が向上します。
例えば、新しいコンポーネントを開発する自動車メーカーは、エージェント型AIを使用して、性能要件に基づいて設計のバリエーションを自動的に生成できます。生成AIと大規模言語モデル（LLM）の機能を組み込むことで、このシステムは複雑な問題解決を支援できます。仮想テストを実行し、成果に基づいて仕様を改良できるため、エンジニアはより高いレベルの意思決定に集中できます。
営業部門は工場現場に拠点を置いているのではなく、生産計画や需要の調整に直接影響を与えます。エージェント型AIは、メーカーが販売と顧客エンゲージメントを管理する方法に影響を与えています。これらのシステムは、顧客データ、市場動向、製品の在庫状況を分析して、料金体系、構成、販売ストラテジーをリアルタイムでガイドします。このプロセスにより、需要と製造間の連携が強化されます。
例えば、産業設備メーカーは、エージェント型AIを活用して、顧客の使用パターンや過去の購入行動に基づいて、カスタマイズされた機械構成を推奨するかもしれません。同時に、このシステムは、これらの推奨事項を現在の生産能力やコンポーネントの入手可能性に合わせて調整し、販売する商品を効率的に製造できるようにします。
エージェント型AIは、生産に関する意思決定をサプライチェーンの状況と同期させることができます。このシステムは、サプライヤーの処理能力、在庫レベル、需要を監視します。さらに、需要予測モデルを使用して予測を継続的に更新し、それに応じて調達と生産の戦略を調整します。
このプロセスにより、外部からの変更と内部対応の間の遅延が減り、ボトルネックや過剰在庫を防ぐことができます。IBMの調査では、CSCOの76％が、AIエージェントが影響ベースの反復タスクを人間よりも速いペースで実行することで、全体的なプロセス効率が向上すると回答しています。1
例えば、サプライヤーが遅延を通知した場合、システムは自動的に注文数量を調整し、代替サプライヤーを特定することができます。あるいは、入手可能な材料をより効率的に使用するために生産計画を変更することもできます。変化の速い業界では、このレベルの対応力は、ボトルネックや過剰インベントリーの蓄積を防ぐのに役立ちます。
自律的な行動、ワークフロー全体の調整、継続的な学習を行うエージェント型AIの能力は、オペレーション、イノベーション、ビジネスの業績全般にわたり測定可能な影響をもたらします。これには以下のようなメリットがあります。
エージェント型AIは大きな可能性をもたらしますが、プラグアンドプレイのソリューションではありません。これらのシステムの導入と運用は、新たな技術的、組織的、戦略的な課題をもたらします。これらはデプロイメントにとどまらず、時間の経過とともにシステムがどのように管理、統合、信頼されるかにまで及びます。
IBMのTechsplainersでは、主要な概念から実際のユースケースまで、エージェント型AIの基本を解説しています。分かりやすく短いエピソードで、基礎をすばやく学ぶことができます。
この包括的なガイドでは、主要なユースケース、コア機能、およびビジネスに適したソリューションを選択するための推奨事項をステップバイステップで詳しく解説しています。
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1. 「Scaling supply chain resilience: Agentic AI for autonomous operations」、IBM Institute for Business Value（IBV）、OracleおよびAccelalpha社との提携、初版2025年4月8日
2. 「Top Strategic Technology Trends for 2025: Agentic AI」Gartner社、2024年10月