AIエージェントは、カスタマー・サービス、ITサポート、人事、財務、法務、コンプライアンス、ソフトウェア開発、オペレーション、およびナレッジ管理など、さまざまな分野で活用されています。エージェントのライフサイクル管理は、これらのエージェントが単純なQ&Aを超えて、ツールを使用したり、管理対象データにアクセスしたり、ビジネスワークフローでアクションを実行したりする場合に最も重要になります。

これらのユースケースを評価するための有効な方法は、「エージェントは何にアクセスし、何を変更し、何をトリガーする可能性があるか」と問いかけることです。エージェントが機密データ、規制対象のプロセス、または本番システムとやり取りするほど、ライフサイクル管理はより重要になります。

リスクの低いユースケースでは、基本的な監視とバージョン管理で十分な場合があります。リスクの高いユースケースでは、組織は通常、定義済みのKPI、ロールベースのアクセス制御、人による承認フロー、評価のしきい値、監査証跡、オブザーバビリティー、インシデント対応計画、および廃止プロセスを必要とします。

実際にはどのようなものなのでしょうか。企業が、リレーションシップ・マネージャーによる顧客とのミーティングの準備を支援するAIエージェントをデプロイするとします。開発時には、AIチームが、エージェントで使用が承認されたデータソース、アクセス権限、エスカレーションルール、および時間の節約、応答精度、ユーザー満足度などの成功メトリクスを定義します。リリース前には、エージェントをサンプルの顧客シナリオでテストし、コンプライアンス・リスクの観点からレビューします。エージェントは、アウトプット、レイテンシー、利用パターン、および例外を追跡するモニタリング・ツールに接続されます。

デプロイメント後、企業はエージェントを一度限りのプロジェクトではなく、管理対象のデジタル資産として扱います。プロダクト・オーナーはパフォーマンス・ダッシュボードを確認し、コンプライアンス・チームは高リスクのやり取りを監査し、データサイエンティストはポリシー、製品、または顧客ニーズの変化に応じてエージェントを再学習または調整します。ユーザーから分かりにくいレコメンデーションについて報告があった場合、チームはプロンプト、検索ソース、およびガードレールを更新します。時間の経過とともに、企業は新しい機能を追加し、使用されなくなったワークフローを廃止し、各バージョンを文書化します。このライフサイクル・アプローチは、説明責任、セキュリティー、パフォーマンス、およびビジネスとの整合性を維持しながら、組織がエージェント型AIを拡張するのに役立ちます。

この仮想的な例は、エージェントのライフサイクル管理の開始から終了までのプロセスを示しています。実際の業界の例には、次のようなものがあります。