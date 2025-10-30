AI搭載の法務エージェントが、意思決定の迅速化、手作業の削減、コンプライアンスの向上を支援
法律業界は、ビジネスの成長に対応し、増加する契約を管理し、増え続ける複雑な規制に対処するというますます高まるプレッシャーにさらされています。多くの組織では、社内の小規模な法務チームが何千もの文書をレビューすることが求められており、それぞれが正確でタイムリーな分析を必要としています。
IBMのビジネス・パートナーであるDynamiq社は、この増大する課題を好機ととらえました。同社のクライアントは、膨大な量の非構造化データを処理し、重要なインサイトを迅速に抽出するソリューションを必要としていました。課題は基本的な自動化にとどまらず、コストのかかる社外管理への依存を減らしながら、より迅速で情報に基づいた意思決定を提供することが求められていました。
1.5時間から45分に短縮
2日から60分に短縮
20分から2分に短縮
Dynamiq社は、自社のソリューションを強化するために、IBM® watsonx.data データレイクハウス、IBM Granite 基盤モデル、IBM watsonx Orchestrate プラットフォームを含むIBMの高度なAIスタックに注目しました。同社はIBM watsonxプラットフォームにAI搭載の法律エージェントを構築し、混沌としたドキュメント群を戦略的なナレッジ・ベースへと変えたのです。
その中核となったwatsonx.dataは、数千件におよぶ契約書、コンプライアンス・レポート、規制文書の読み込み、統合、取得のための統合プラットフォームとして機能しました。
パフォーマンスとコストを最適化するために、Dynamiq はマルチモデルストラテジーを実装し、モデル選択をタスクの要求に合わせて調整しました。Graniteの小規模言語モデルは、テンプレートのマッチングやフォーマット設定などの日常的なコンプライアンス・タスクを処理しました。
APIやIBM watsonx Orchestrateとの事前構築済みの統合ポイントを含む、このソリューションのモジュラー・アーキテクチャは、CRMやHRプラットフォームなどのビジネス・システムに法務関連のインサイトを流入させる事に成功しました。Dynamiqは、IBMのセキュリティの充実したスケーラブルなAIの助けを借りて／使って／法律の専門家に合わせたソリューションの作成に成功しました。
DynamiqのAIエージェントは、チームが重要な知識に迅速にアクセスできるようにすることで、反復的なタスクを減らし、より適切な戦略的な意思決定を可能にすることで、法務の遂行を変革しました。
AIツールの主な機能は次のとおりです。
これで法務チームは、関連情報を素早く特定し、規制上の懸念を引き起こす可能性のある文言にフラグを立て、社内ポリシーからの逸脱を検知することができます。AIは文書全体のインサイトを統合し、法務に関する疑問に迅速かつ正確に答えます。
AIエージェントは、承認のために文書をルーティングしたり、複雑なケースを人間によるレビューにエスカレーションしたりするなど、ワークフローも自動化します。この変化により、法務部門は事後対応的な姿勢から事前対応型の体制へと移行し、精度とコンプライアンスを向上させながらビジネスの成長に合わせて対応できるようになります。
DynamiqはIBM Business Partner であり、組織がカスタムAIエージェントとワークフローを迅速に構築、展開、管理できるエンタープライズ・プラットフォームです。ローコードの視覚的なエージェント・ビルダーにより、チームはコストを削減し、価値実現までの時間を短縮しながら、データを安全に活用できます。
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM、IBMロゴ、Granite、watsonx、watsonx.data、およびwatsonx Orchestrateは、世界中の多くの国と地域で登録されたIBM Corp.の商標です。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。