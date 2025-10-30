Dynamiq社は、自社のソリューションを強化するために、IBM® watsonx.data データレイクハウス、IBM Granite 基盤モデル、IBM watsonx Orchestrate プラットフォームを含むIBMの高度なAIスタックに注目しました。同社はIBM watsonxプラットフォームにAI搭載の法律エージェントを構築し、混沌としたドキュメント群を戦略的なナレッジ・ベースへと変えたのです。

その中核となったwatsonx.dataは、数千件におよぶ契約書、コンプライアンス・レポート、規制文書の読み込み、統合、取得のための統合プラットフォームとして機能しました。

パフォーマンスとコストを最適化するために、Dynamiq はマルチモデルストラテジーを実装し、モデル選択をタスクの要求に合わせて調整しました。Graniteの小規模言語モデルは、テンプレートのマッチングやフォーマット設定などの日常的なコンプライアンス・タスクを処理しました。

APIやIBM watsonx Orchestrateとの事前構築済みの統合ポイントを含む、このソリューションのモジュラー・アーキテクチャは、CRMやHRプラットフォームなどのビジネス・システムに法務関連のインサイトを流入させる事に成功しました。Dynamiqは、IBMのセキュリティの充実したスケーラブルなAIの助けを借りて／使って／法律の専門家に合わせたソリューションの作成に成功しました。

