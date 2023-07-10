多くの組織は、商品やサービスの市場展開を加速する柔軟性、拡張性、容量を備えたハイブリッドクラウドを採用しています。ハイブリッドクラウドで、世界中の企業がさまざまなプロジェクトや分析におけるデータ・セキュリティーとアクセシビリティーを促進できるようになります。しかし、企業への要件が変化し続け、また企業ポートフォリオのアプリケーション数が膨大である現状を考慮すると、複数のハイブリッドクラウドの管理は複雑な作業になる可能性があります。
私たちの専門家は、生成AI を導入した自動化を優先するハイブリッドクラウド管理プラットフォームが、変革をうまく進めるのに役立つと考えています。統合されたハイブリッドクラウドは、新たなテクノロジーや新興グローバル市場を利用するための業務における俊敏性を組織にもたらします。すでに一部の組織では、コスト削減と効率性の実現、ITパフォーマンスの向上、新しいサービスの迅速な提供と拡張につながっています。
標準化は、自動化と最新化を目指す組織にとって極めて重要です。ハイブリッドクラウド環境では、標準化によって、人、テクノロジー、プロセスが複雑に混在し連携することで生じる矛盾、エラー、誤差に対処します。
適切な標準化を達成するのは、簡単なことではありません。プラットフォーム中心のアプローチを採用して、標準化された実践、共有リソース、オープンなコミュニケーション、合理化されたプロセスを促進する基盤を確立する必要があります。
クラウド・プラットフォームを中心的な基盤として採用することで、ビジネス目標に合わせながら、インフラストラクチャーのプロビジョニング、デプロイメント、拡張、監視、セキュリティーの標準化された実践方法を確立できます。これでテクノロジーの導入に重点を置きながら、組織の生成AI ストラテジーに対するトップダウン・アプローチの重要性を明確にすることができます。エンジニアは、ビジネス上の優先事項と照らし合わせながら、生成AIが必要なのか、またはより容易なルールベースのソリューションで十分なのかを効果的に評価、判断することができます。
開発目標とビジネス目標が連動した包括的なトップダウン・ストラテジーを開発することで、適切なソースを迅速に特定し、体系化され管理された生成AI を実装できるようになります。
自律型IT管理システムは、技術的なオペレーション、主要なビジネスプロセス、および設計システムを簡素化するように設計されています。統合されたデータを使用して、異なるデータソースから引き出し、より迅速で情報に基づいた意思決定を促進します。
生成AIテクノロジーは飛躍的な進歩を遂げており、エンジニアがコードとドキュメント生成を自動化できるようにすることで、アプリケーション開発を簡素化できます。生成AIは、さまざまな基盤モデルを利用して、強力なトランスフォーマーで非体系化情報からコンテンツを生成します。今日、私たちのクライアントは、IT運用、IT資産管理、資産利用を自動化するためにオートメーション機能を使用しているか、または使用を検討しています。
生成AI を使用すると、タスクを自動化し、顧客サービスと販売機能を強化して、これらのプロセスの効率を向上させることができます。既存のセールス・エンジニアやサービス・エンジニアは、言語ベースの生成AI でスキルを強化するとともに状況に応じた知識や産業知識を見つけることができるので、より良い顧客体験を提供し、問題をより迅速に解決することができます。
生成AIで、ビジネスの潜在的なメリットが見えてきます。課題分類の改善、課題解決のためのコード生成、強化された自動修復システム、状況に対応した自動化、コードデバッグの高速化、ベストプラクティスの提案、より良いドキュメントの生成、リバース・エンジニアリング機能、コードのリファクタリングなど、さまざまな可能性を備えています。
自律的なIT 運用を通じて可観測性を強化することで、システム・エンジニアは従来のIT健全性メトリクスを超えて行動できるようになります。その代わり、システム遅延、ネットワーク・トラフィック・メトリクス、ネットワークの飽和、エラーなど、より洞察力に富んだ「ゴールデン・シグナル」に集中することができます。
IT運用の自動化について議論する場合、生成AIテクノロジーを使用して組織のセキュリティー運用（SecOps）を管理することの重要性に留意する必要があります。IBMは、生成AIをSecOpsに統合することで、セキュリティー異常を効率的に特定して対処できるだけでなく、潜在的な脅威を検知して軽減できることを発見しました。目標は、AI駆動型のオートメーションを活用して、組織全体のセキュリティーとコンプライアンスの態勢を強化することです。
セキュリティーとコンプライアンスは幅広い領域であり、業界によって異なります。私たちの専門家は、データ内の異常の特定や、さまざまな情報ソース（生のコードや過去のビジネス失敗など）への関連付けに生成AI が役立つと考えています。
たとえば、生成AI ツールの使用は、関連する監査基準に照らし合わせての監査コンプライアンス活動や文書化に役立ちます。評価が完了すると、これらの生成AIツールは、不適切な単語やフレーズのフラグを人間のエージェントに発信するように設計されています。
ハイブリッドクラウドのワークロードを管理するための堅牢なAI駆動型の自動化優先プラットフォームは、クライアントのハイブリッドクラウドの変革と取り組みを最新化し、加速させます。コード生成などの戦術を活用して IT プロセスを自動化し、レガシー・アプリケーションを最新化して組織の俊敏性を高めることができます。
エンジニアは、コード・ジェネレーターを利用して、生成AI がレビュー、変更、展開できるコードを作成するようガイドするプロンプトを作成することができます。これにより、アプリケーションやサービスの開発を大幅に加速できます。
例えば、生成AIを使用すると、開発者やITオペレーターは、自然言語入力に基づいてAIが生成した推奨事項を含むコードを簡単に作成できます。
IBM® Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
これら5つのマインドシフトを実行することで、不確実性を切り抜け、ビジネス改革を促進し、エージェント型AIによって成長を加速させます。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
IBMの業界をリードするAIの専門知識とソリューションのポートフォリオを活用して、AIをビジネスの業務に利用しましょう。
IBMコンサルティングAIサービスは、企業がAIをトランスフォーメーションに活用する方法を再考するのに役立ちます。
AIを使用することで、IBM Concertはお客様のオペレーションに関する重要な洞察を明らかにし、改善のためのアプリケーション固有の推奨事項を提供します。Concertがどのようにビジネスを前進させることができるかをご覧ください。