開発目標とビジネス目標が連動した包括的なトップダウン・ストラテジーを開発することで、適切なソースを迅速に特定し、体系化され管理された生成AI を実装できるようになります。

自律型IT管理システムは、技術的なオペレーション、主要なビジネスプロセス、および設計システムを簡素化するように設計されています。統合されたデータを使用して、異なるデータソースから引き出し、より迅速で情報に基づいた意思決定を促進します。

生成AIテクノロジーは飛躍的な進歩を遂げており、エンジニアがコードとドキュメント生成を自動化できるようにすることで、アプリケーション開発を簡素化できます。生成AIは、さまざまな基盤モデルを利用して、強力なトランスフォーマーで非体系化情報からコンテンツを生成します。今日、私たちのクライアントは、IT運用、IT資産管理、資産利用を自動化するためにオートメーション機能を使用しているか、または使用を検討しています。

生成AI を使用すると、タスクを自動化し、顧客サービスと販売機能を強化して、これらのプロセスの効率を向上させることができます。既存のセールス・エンジニアやサービス・エンジニアは、言語ベースの生成AI でスキルを強化するとともに状況に応じた知識や産業知識を見つけることができるので、より良い顧客体験を提供し、問題をより迅速に解決することができます。

生成AIで、ビジネスの潜在的なメリットが見えてきます。課題分類の改善、課題解決のためのコード生成、強化された自動修復システム、状況に対応した自動化、コードデバッグの高速化、ベストプラクティスの提案、より良いドキュメントの生成、リバース・エンジニアリング機能、コードのリファクタリングなど、さまざまな可能性を備えています。

自律的なIT 運用を通じて可観測性を強化することで、システム・エンジニアは従来のIT健全性メトリクスを超えて行動できるようになります。その代わり、システム遅延、ネットワーク・トラフィック・メトリクス、ネットワークの飽和、エラーなど、より洞察力に富んだ「ゴールデン・シグナル」に集中することができます。