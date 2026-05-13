このデジタル航空会社は、創業当初からクラウドネイティブかつAIネイティブを前提として構築されました。そのオペレーション基盤の中核を担うのがwatsonx®であり、企業全体でインテリジェンスを機能させるための基盤となっています。



モデル、ワークフロー、ガバナンスが統合されることで、ビジネスの進化に合わせた拡張が可能になると同時に、インサイトと成果を密接に結び付けることができます。



Watsonx Orchestrateは、航空会社全体の営業、運航、サービス領域を支援する専門特化型のAIエージェントを統合的に調整します。

IBM Consultingは、Azure Red Hat OpenShift上に構築されたハイブリッドクラウド統合プラットフォームと、IBM Cloud Pak for Integrationを活用することで、このオーケストレーションを実現しました。



この基盤が整うことで、複数のAIエージェントが連携してルーティングを管理し、複雑なタスクを共同で実行できるようになり、インサイトをオペレーションスピードで成果へと転換できるようになります。



現在では、コンテキスト・データが1,800を超える統合を通じて75以上のシステム間を継続的に行き来し、あらゆる領域を統一された情報フローへと結び付けています。



その結果、Riyadh Airは、単一のシステムとして状況を把握し、判断し、対応できる統合基盤を実現し、ゲスト体験とオペレーション性能の双方を向上させています。

