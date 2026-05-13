かつて、ビジネス・トランスフォーメーションは小さな成功を積み重ねながら進んでいました。システムは段階的に刷新され、業務プロセスもワークフローごとに改善されていました。しばらくの間、そうした部分的な修正やパイロット・プログラムは、実際に進歩をもたらしていました。
しかし今、AIネイティブなオペレーションの時代が到来し、企業が段階的な実験をどれだけ早く乗り越えられるかが問われています。
従来の組織構造は変化のスピードに対応しきれず、ボトルネックを生み、成長を鈍化させています。複雑性が高まるなか、ビジネスモデルの革新はCEOにとって最重要課題となっています。
もはや、AIが企業運営を変革するかどうかは論点ではありません。すでに変革は始まっています。今の課題は、その可能性を最大限に引き出すために、十分なスピードで前進できるかどうかです。
今後3年間で、AIの機会を的確に捉えた企業は、新たなインサイトを獲得し、新市場へ参入し、イノベーションを加速させるでしょう。
こうした組織がAIを事業全体に拡大するにつれ、AIは運営そのものを支える基盤となり、ワークフロー、システム、各領域を結び付け、シームレスに統合されたインテリジェントな企業を実現します。
多くの航空会社はいまだにレガシーシステムに縛られています。一方、Riyadh Air社は、デジタル時代における航空旅行のあり方を再定義し、従来とは異なる道を切り開いています。
Riyadh AirはIBMと連携し、戦略、システム、データを単一のAIネイティブなオペレーティング・モデルのもとに統合しています。
Riyadh Airは、データ、意思決定、そして旅の体験を統合的にオーケストレーションすることで、リアルタイムで適応するパーソナライズされた体験を提供します。
Riyadh Airは、複雑性を成長の推進力に変え、現代の航空会社とインテリジェントなオペレーションの新たな基準を打ち立てています。
AIネイティブなオペレーションには大きな可能性がありますが、中でも特に航空業界は進化の必要性に迫られています。この業界では、わずかな非効率も、即座にコストが累積するためです。
それにもかかわらず、多くの航空会社はいまだに、抜本的な刷新が必要なアーキテクチャーで業務を運営しています。レガシーシステムは依然としてモダナイゼーションの大きな障壁となっており、スピードと適応力が最も重要となる局面で、イノベーションを制約しています。1
そして、多くの場合、有望だった旅客体験も、そうしたオペレーション上の摩擦によって損なわれています。旧式のシステムは処理を滞らせ、待ち行列は膨らみ、情報は分断されます。旅行者はあらゆる不便を実感し、結果として、その旅は離陸前から勢いを失い始めるのです。
Riyadh Airはそれを変えようとしています。
モハメド・アリ
Senior Vice President, IBM Consulting（シニア・バイス・プレジデント IBM Consulting）
制約の多い航空業界において、Riyadh Airは従来の常識を打ち破り、よりスマートで、より速く、より直感的な旅行体験を提供しています。
デジタルネイティブ。AI活用。クラウドネイティブ。モジュール型。オープンな設計思想。Riyadh Airは、デジタルエンタープライズとして設計された航空会社です。
テクノロジーは単なる支援機能ではありません。あらゆるワークフローとお客様との接点を支える基盤であり、オペレーティング・モデルであり、推進力そのものです。
Riyadh Airは創業当初から、需要に応じて拡張、適応、進化できるプラットフォームを構築してきました。そのアーキテクチャーは、イノベーションを加速させ、シームレスな相互運用性を実現し、エコシステム全体で価値が循環することでネットワーク効果を強化します。
こうした要素が組み合わさることで、旅の始まりから終わりまで、一貫してつながりと直感性を感じられる旅行体験が形成されます。
Riyadh Airは、レガシーシステムに縛られることなく、デジタル時代の要請に応えるAIネイティブなオペレーティング・モデルをゼロから設計しました。
設計上のあらゆる意思決定は、航空業界を100年にわたり形づくってきた従来の常識に挑戦するものでした。
これほどの規模で業界を再構築するには、広い視野、パターンを見抜く力、そして大胆な構想を組織的な実行へと落とし込む能力が必要です。
その実現に向けて、Riyadh AirはIBMをパートナーに選びました。
このパートナーシップにより、IBM Consulting®が持つ業界および技術に関する深い専門知識、幅広いパートナーエコシステム、そしてIBM watsonx® Orchestrate®のオーケストレーション機能が結集しました。
IBM Consultingは、Riyadh AirのAIビジョンを支えるオーケストレーター兼インテグレーターとして、Adobe、Apple、FLYR、Microsoftを含む60社以上のパートナーにまたがる59のワークストリームを統括し、戦略、IT、デリバリーを単一の運用モデルへと統合しました。
IBM Institute for Business Value
このデジタル航空会社は、創業当初からクラウドネイティブかつAIネイティブを前提として構築されました。そのオペレーション基盤の中核を担うのがwatsonx®であり、企業全体でインテリジェンスを機能させるための基盤となっています。
モデル、ワークフロー、ガバナンスが統合されることで、ビジネスの進化に合わせた拡張が可能になると同時に、インサイトと成果を密接に結び付けることができます。
Watsonx Orchestrateは、航空会社全体の営業、運航、サービス領域を支援する専門特化型のAIエージェントを統合的に調整します。
IBM Consultingは、Azure Red Hat OpenShift上に構築されたハイブリッドクラウド統合プラットフォームと、IBM Cloud Pak for Integrationを活用することで、このオーケストレーションを実現しました。
この基盤が整うことで、複数のAIエージェントが連携してルーティングを管理し、複雑なタスクを共同で実行できるようになり、インサイトをオペレーションスピードで成果へと転換できるようになります。
現在では、コンテキスト・データが1,800を超える統合を通じて75以上のシステム間を継続的に行き来し、あらゆる領域を統一された情報フローへと結び付けています。
その結果、Riyadh Airは、単一のシステムとして状況を把握し、判断し、対応できる統合基盤を実現し、ゲスト体験とオペレーション性能の双方を向上させています。
オペレーション、データ、意思決定が連動して機能することで、Riyadh Airは、最高水準のフライトクルーのような精度と直感力をもって対応できるようになります。
システムは次に必要となることを先回りして予測し、ワークフローは調和しながら機能し、あらゆるアクションがひとつの目的に沿って連携します。それは、シームレスでストレスがなく、一人ひとりのお客様に合わせて最適化された旅行体験を提供することです。 Riyadh Airは、顧客体験を個別の取引の集合として捉えるのではなく、Offer & Orderによって、顧客ジャーニー全体を統合されたマーケットプレイスとして管理しています。あらゆる選択や変更が、エンドツーエンドで連携・調整される仕組みです。
フライト、宿泊、地上交通、食事が、ひとつのシームレスな体験へと統合されます。
旅の進行に合わせて、オファーの生成、価格設定、提供をリアルタイムで行うエンジンにより、乗客は一度の購入時点に縛られることなく、柔軟な体験を得られるようになります。
AIアシスタントが、適切な管理体制のもとで定型業務を担うことで、エンジニア、オペレーション、サービスチームは、判断力やきめ細かな対応が求められる業務に集中できるようになります。
デジタル・コンシェルジュが、その場で発生する摩擦を軽減するとともに、従業員向けツールを連携させることで、クルーは共通の情報基盤に基づいて業務を遂行できるようになります。
コンタクト・センターでは、watsonx Orchestrateによって連携・統合されたAIエージェントが、人間のオペレーターを支援し、問題をより迅速かつ確実に解決できるようにします。
IBMは、ウェブサイト、モモバイル・アプリケーション、サービス・ツール、パーソナライゼーション機能を含む航空会社の顧客向けデジタル基盤を、AIネイティブなアーキテクチャー上に構築しました。
AIは今や、意思決定が行われるその瞬間に活用され、インサイトを状況に応じたアクションへと変換しています。オファーはリアルタイムで最適化され、サービスは旅行者一人ひとりに合わせて調整されます。オペレーションも、状況の変化に応じて柔軟に対応します。
インサイトはもはやダッシュボード上に留まるだけのものではありません。AIがそれらを業務に活用し、必要なタイミングで、推奨事項、ソリューション、パーソナライズされた顧客対応を提供します。
こうしたインテリジェンスが自動化を推進し、問題が表面化する前に解決するとともに、手作業による介入なしにオペレーションを調整します。
インテリジェンスが意思決定を導き、自動化がその効果を拡大することで、Riyadh Airはモジュール型アーキテクチャーに支えられたクリーンコアを維持しています。このアーキテクチャーは、新たな機能を柔軟に取り込みながら、将来の変化にも対応できるよう設計されています。
Riyadh Airは、単なる新しい航空会社ではありません。スケール、スピード、連携を初めから組み込んだ単一のインテリジェントシステムとして企業を設計することで、企業がどこまで進化できるのかを示しています。
複雑性は、もはや管理すべき対象ではありません。オーケストレーションによって競争優位へと転換されるものです。組織は、高い精度を保ちながら機敏に動き、成長とともに統制も維持します。
Riyadh Airは、Offer & Orderを全面的に採用して運営される初のフルサービスキャリアとなることを目指しています。その基盤には、イノベーションを継続的かつ再現可能にするデジタルネイティブなテクノロジー・スタックがあります。
Eコマースの先進的な手法に着想を得たこのモデルは、旅の設計、パーソナライズ、提供のあり方を再定義し、世界有数のデジタルプラットフォームで旅行者が期待する利便性と柔軟性を、フルサービス航空へともたらします。
Adam Boukadida氏
Riyadh Air 最高財務責任者
航空会社が成長するにつれて、プラットフォームも進化していきます。新たなパートナーや機能も、中核システムに影響を与えることなく統合できます。
従業員は、旅への情熱を専門性として発揮できるようになります。旅は明確な意図をもって設計され、一人ひとりに合わせた、シームレスで、丁寧につながる体験として展開されます。
これこそが、インテリジェンスが中核に組み込まれた姿です。アーキテクチャーが企業のビジョンを支え、テクノロジーが単にオペレーションを可能にするだけでなく、継続的に変革していく姿です。
最新のアーキテクチャー、拡大を続けるエコシステム、そして中核に組み込まれたインテリジェンスを備えたRiyadh Airは、航空業界の未来に備えているだけではありません。プラットフォームとして、体験として、そしてフルサービス航空会社の新たな基準として、その未来そのものを定義しようとしています。
1 The CEO’s Guide to Generative AI. IBM Institute for Business Value. What you need to know and do to win with transformative technology. 第2版。2025年1月。https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/jp-ja/report/ceo-generative-ai-book
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