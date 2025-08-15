IBMの労働力が世界的に増加するにつれて、人事（HR）部門は増大する複雑さに直面していました。部門間の情報のサイロ化、地域ごとに異なるポリシー、手作業による反復的な業務は、従業員と人事担当者の双方に負担がかかっていました。特定された主な問題点には、ユーザー満足度の低下につながるマルチチャネルエクスペリエンス、応答の遅れを招くハンドオフ、人事担当者が非戦略的なタスクに圧倒されることなども含まれていました。

IBMは、同部門における初期のデジタル・イノベーションにもかかわらず、従来のAIとクラウド・ソリューションだけでは、より迅速でパーソナライズされた人事サポートへの高まる期待に応えることができないことを認識していました。同社はすでに「排除、簡素化、自動化」の原則と、" を移行するのではなく " 変革するための方法論を導入していました。これにより、非効率的なプロセスが自動化されることはなく、すべての再設計が従業員のエクスペリエンスの再考に基づいて行われました。現在、断片化されたエクスペリエンスから、ワークフローを合理化し、即時に正確なサポートを提供し、人事担当者がより価値の高い戦略的業務に集中できるようにする、統合されたインテリジェントなシステムに移行することが急務でした。

HRオペレーションの変革の時が来ました。先進的な生成AI、オートメーション、そして継続的なイノベーションと倫理的なAI実践へのコミットメントを基盤に、新たなHRサービスの時代を切り拓くための基盤を築く時です。