IBM HR、IBM watsonx Orchestrateで従業員のエクスペリエンスを向上
IBMの労働力が世界的に増加するにつれて、人事（HR）部門は増大する複雑さに直面していました。部門間の情報のサイロ化、地域ごとに異なるポリシー、手作業による反復的な業務は、従業員と人事担当者の双方に負担がかかっていました。特定された主な問題点には、ユーザー満足度の低下につながるマルチチャネルエクスペリエンス、応答の遅れを招くハンドオフ、人事担当者が非戦略的なタスクに圧倒されることなども含まれていました。
IBMは、同部門における初期のデジタル・イノベーションにもかかわらず、従来のAIとクラウド・ソリューションだけでは、より迅速でパーソナライズされた人事サポートへの高まる期待に応えることができないことを認識していました。同社はすでに「排除、簡素化、自動化」の原則と、" を移行するのではなく " 変革するための方法論を導入していました。これにより、非効率的なプロセスが自動化されることはなく、すべての再設計が従業員のエクスペリエンスの再考に基づいて行われました。現在、断片化されたエクスペリエンスから、ワークフローを合理化し、即時に正確なサポートを提供し、人事担当者がより価値の高い戦略的業務に集中できるようにする、統合されたインテリジェントなシステムに移行することが急務でした。
HRオペレーションの変革の時が来ました。先進的な生成AI、オートメーション、そして継続的なイノベーションと倫理的なAI実践へのコミットメントを基盤に、新たなHRサービスの時代を切り拓くための基盤を築く時です。
過去6年間にわたり、IBMは社内のバーチャル・アシスタントであるAskHRを継続的に改良し、80を超える人事タスクを自動化し、年間150万件を超える従業員との会話を処理してきました。最近では、2025年に、IBM® watsonx Orchestrate®を統合し、AskHRの生成AI機能とオートメーション機能を強化しました。これらのアップデートは、従業員が自分の好む言語で直感的かつ迅速に人事サポートへアクセスできるようにする、統一された会話型体験をさらに進化させています。
AskHRは現在、AIが日常的な問い合わせを処理し、人間のアドバイザーがより複雑なニーズを管理し、効率性とパーソナライズされたサービスの両方を推進するという2層のサポートモデルで運営されています。舞台裏では、Workday、SAP、Concur などのエンタープライズシステムとの緊密な統合により、複雑なHRプロセスが合理化されます。
これらの機能強化のおかげで、従業員は「給与明細はどこで見ることができますか？」や「病気保険とは何ですか？」と尋ね、給与計算および地域の人事ポリシーに沿ったパーソナライズされた回答を受け取ることができます。求職レターの要求、休暇申請の送信、旅行計画や気象アラートの送信など、これらすべてをAskHRが処理します。マネージャーにもメリットがあり、オートメーションを活用することで、SAP SuccessFactorsで従業員の異動を決めたり、組織構造を更新したりすることができます。管理職のAskHRの採用率は、98%に達しています。
HRプロフェッショナルがより価値の高い戦略的業務へ移行を支援することで、IBMは従業員サポートのエクスペリエンスの再定義を継続し、大規模にイノベーションの基準を確立しています。
IBMはAskHRを活用して、企業全体にわたる測定可能な影響を実現しました。バーチャル・アシスタントは、2024年に人事チームの運用コストを40％削減することに貢献し、一般的な問題のうち94％の封じ込めにも達成しました。これにより、2016年から2024年までにサポートチケットの発行数は75%削減され、2023年以降、毎年1,000万件以上の従業員とのやり取りが行われています。トランスフォーメーションにより、従業員エクスペリエンスが向上するだけでなく、業務効率が向上し、人事担当者が戦略的優先事項に集中できるようになります。
IBM HR は、2022年から2024年にかけてドメイン固有のタスクで生産性の大幅な向上が見られ、AI搭載のオートメーションにより生産性が75%も向上した分野もあります。AskHRは現在、人事に関する単純な問い合わせの94％を解決しています。これにより、2024年には人事部門の年間運営予算が40％削減されました。
AskHRは、従業員への通知メール、有給休暇の申請、給与明細の閲覧、およびマネージャー専用のワークフロー（給与変更や組織変更の通知など）を含む、多様な自動化機能をサポートしています。全体として、仮想エージェントは約80の自動化されたタスクを展開します。
watsonx Orchestrateを搭載したAskHRは、バーチャル・アシスタントから完全な機能を備えたデジタル・エージェントに進化し、応答を生成するのに最適な大規模言語モデル（LLM）を通じて応答を生成します。これらのLLMは、従業員のプロンプトを分類し、関連する人事ドメイン（メリット、給与、キャリア、スキル）にルーティングし、タスクをトリガーするか、AIが生成した応答を提供します。
AskHRの導入により、IBMの人事オペレーティング・モデルはハイブリッド・オートメーションへと移行し、デジタルレイバーが必要に応じてヒューマン・エクスペリエンスを維持しながら、ゼロタッチ・サポートの提供を支援できるようになりました。
