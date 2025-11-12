モデルベース反射エージェントと 単純反射エージェント との違いは、双方の AIエージェント・タイプ が AIエージェントによる知覚 を使用して変化する環境にリアルタイムで反応できる一方で、モデルベース反射エージェントは環境に関する永続的な記憶を保持している点です。単純反射エージェントは、環境における現在の状態のみに基づいて意思決定を行う、比較的単純に構成された エージェント型AI です。

現在の知覚しか利用できないため、単純反射エージェントによる情報に基づいた意思決定には限界があります。これらは過去の情報を想起することも、自身の行動や他の外部要因の結果として環境がどのように変化するかを予測することもできません。

単純反射エージェントとは異なり、モデルベース反射エージェントは、過去の知覚や推論された環境事実を記録するシンボリックな内部状態を維持します。内部モデルにより、部分的に観測可能な環境や動的な環境へ、より効果的に対処することが可能になります。これらのエージェントは、行動によって環境がどのように変化するかを予測できるため、適応的な意思決定プロセスが可能になります。