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モデルベース反射エージェントは、世界の内部モデルを維持し、それを参照する人工知能（AI）エージェントの一種です。内部モデルには、過去の知覚の記憶と、その環境について推論された知識が含まれています。このモデルは、エージェントがすべてを直接知覚できない状況において、情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
モデルベース反射エージェントは、動的または部分的に観測可能な環境で動作するように設計されています。エージェントの内部参照モデルはエージェントの行動結果として更新され、モデルが環境における他の側面を推論できるようになります。次に、エージェントは内部状態を参照して将来の行動を決定します。
モデルベース反射エージェントと単純反射エージェントとの違いは、双方のAIエージェント・タイプがAIエージェントによる知覚を使用して変化する環境にリアルタイムで反応できる一方で、モデルベース反射エージェントは環境に関する永続的な記憶を保持している点です。単純反射エージェントは、環境における現在の状態のみに基づいて意思決定を行う、比較的単純に構成された エージェント型AIです。
現在の知覚しか利用できないため、単純反射エージェントによる情報に基づいた意思決定には限界があります。これらは過去の情報を想起することも、自身の行動や他の外部要因の結果として環境がどのように変化するかを予測することもできません。
単純反射エージェントとは異なり、モデルベース反射エージェントは、過去の知覚や推論された環境事実を記録するシンボリックな内部状態を維持します。内部モデルにより、部分的に観測可能な環境や動的な環境へ、より効果的に対処することが可能になります。これらのエージェントは、行動によって環境がどのように変化するかを予測できるため、適応的な意思決定プロセスが可能になります。
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モデルベース反射エージェントは、主に以下の4つの主要なコンポーネントで構成される：
センサー
内部モデル
推論コンポーネント
アクチュエーター
センサーにより、エージェントは環境の刺激や情報を知覚できるようになります。感覚入力には、カメラ・フィードや温度読み取りなどの直接的な物理情報、またはAPI接続やシミュレーテッド・フィードなどの仮想データを含めることができます。センサーがなければ、エージェントは環境データから収集および学習を行うことができません。
内部モデルは、過去の経験、推論された見えない状態、および実行可能な行動がその環境をどのように変化させるかの予測を含む、エージェントによる現在の環境への理解を表しています。
推論コンポーネントは、内部モデル内のデータに基づいて意思決定を行います。エージェントの推論は多くの場合ルールベースであり、例えば、エージェントにどのように行動すべきかを指示するあらかじめ定義されたルールを使用する条件・行動ルールなどがあります。
条件・行動ルールは、特定の状況でエージェントが何をすべきかを指示する一連のif-thenステートメントを確立します。例えば、自動運転車の場合、条件・行動ルールは、自律走行車両の前方に障害物が検出されたときにブレーキをかけるようエージェントに指示することがあります。あるいは、エージェントがスマート・ホームを制御している場合、サーモスタットが指定された温度を記録したときにエアコンをオンにすることがあります。
他の推論コンポーネントは状態・行動モデルを使用します。このモデルは、システムの想定される状態と、それらの状態間の移行を引き起こす可能性のある行動やイベントの概要を示します。ヘルスケアにおいて、状態・行動モデルは、可能な治療によって患者の状態がどのように改善または悪化するかを予測できます。
アクチュエーター（または実行要素）は、エージェントが環境に影響を与えるための手段です。行動は、ソフトウェア出力やAPI呼び出しなどの物理的なもの、または仮想的なもののいずれかになります。ロボティクスにおいて、アクチュエーターはエージェントが制御する物理的なロボットです。スマート・ホームの設定では、1つのアクチュエーターが住宅の空調管理システムになります。バーチャル・アシスタントの場合、アクチュエーターはカレンダーなどの関連ツールへのAPI接続になることがあります。
ほとんどのモデルベース反射エージェントは、4段階の行動ループに従って動作します：
センシング
内部モデリング
意思決定
アクション
各行動の後、モデルはループを再起動し、環境を再評価して、モデルを更新し、新しい選択を行います。これらのループは明らかに非学習型です。つまり、エージェントの内部モデルは更新されますが、エージェントのルールは更新されません。
エージェントは、センサーを使用して環境を知覚し、観測可能なデータを取り込みします。例えば、配送用チャットボットのフリートを運用するエージェントは、カメラを使用して歩行者や道路の交通を検出できます。
エージェントは、知覚した環境データを使用して、現実世界の環境の内部モデルを作成または更新します。このモデルは、観測可能なデータを使用して、環境の観測不可能な側面の状態を推論します。内部モデルは、エージェントが実行可能な行動を提供し、それらの行動が環境にどのように影響するかを予測することもできます。
エージェントは、内部モデルの情報と推論コンポーネントのロジックを組み合わせて使用し、行動を決定します。配送ロボットが歩行信号を検出し、対向車がいない場合、通りを横断することを決定することがあります。
アクション・フェーズでは、エージェントはアクチュエーターを使用して、意思決定フェーズで行われた決定を実行します。配送用チャットボットは、モーターをかみ合わせて車輪に動力を送り、通りを横断し、目的のルートに沿ってゆっくりと進みます。
モデルベース反射エージェントは、ロボティクス、自律走行車両、リアルタイムのゲームAIなど、継続的なセンシングとリアルタイムの意思決定を必要とする環境で効果的です。
ロボティクスや自律走行車両において、モデルベース反射エージェントは、危害を最小限に抑え、ロボットや車両を目的地まで誘導するために動的な環境をナビゲートします。ゲームをプレイするエージェントは、ユーザーの行動を予測し、ゲーム・デザイナーが必要とする難易度を提供するために反応できます。
大規模な エンタープライズ・オートメーションのユースケースでは、モデルベース反射エージェントが効率を最大化し、状況の変化に応じて生産や在庫を微調整します。
反射エージェントだけが、世の中に存在する唯一のエージェント・タイプではありません。他のエージェント・タイプには以下が含まれます：
目標ベース・エージェント
効用ベース・エージェント
学習エージェント
階層型エージェント
目標ベース・エージェントは特定の目標に向かって動作します。反射エージェントは通常、一連のif-then条件の下で反応的に動作するのに対し、目標ベース・エージェントは問題解決手法を使用して特定の目的を達成する方法を編み出します。計画は、目標の完了につながる可能性の高い一連の行動と特定のタスクで構成されています。
目標ベース・エージェントは、A*やStanford Research Institute Problem Solver（STRIPS）などの探索および計画を行う機械学習アルゴリズムを使用して、目標達成を目的とした一連の行動を生成します。
効用ベース・エージェントは目標ベース・エージェントに似ていますが、効率性に焦点を当てています。効用関数は、最大の効果を得るために将来の潜在的な状態を分析し、不確実性を軽減するために結果に数値を割り当てます。最適な戦略とは、エージェントの選択肢の期待効用を最大化する戦略です。効用ベース・エージェントは、長期的に最善の結果を得ることに焦点を当てています。
学習エージェントは、過去の選択結果に基づいてエージェントの行動や意思決定プロセスを最適化する学習要素を備えています。問題ジェネレーター・コンポーネントは、新しい探索的戦略を提案し、エージェントが古い行動を繰り返すのではなく、より優れた行動を発見できるように支援します。これらのインテリジェント・エージェントは、時間の経過とともに向上します。
学習エージェントは、自らの行動を洗練させるために、教師あり学習、教師なし学習、および強化学習などの手法を使用します。
例えば、ダイナミック・プライシング・システムの作成を求められた学習エージェントは、将来の料金体系を微調整するために消費者の反応や需要を分析します。学習エージェントは、入力やフィードバックを処理するために自然言語処理（NLP）およびチャットボットインターフェースを使用し、単一のユーザーの好みに適応できます。
階層型エージェントはマルチエージェント・システムで使用され、上位エージェントが複雑なタスクをサブタスクに分割し、それを下位エージェントに割り当てて完了させます。上位エージェントは、より複雑な大規模言語モデル（LLM）にすることが可能ですが、下位エージェントは割り当てを実行するためにより単純なアーキテクチャーを使用します。ただし、階層的なエージェント型システムでは、任意の複雑さのレベルのエージェントを使用できます。
2つのエージェント・グループは連携して動作し、一方のグループの出力が他方の入力となり、逆もまた同様です。エージェント型ワークフローは、AIシステム内のエージェントの各階層間のコミュニケーションと協調を調整します。
モデルベース反射エージェントはかなりの柔軟性を提供しますが、あらゆるアプリケーションに適しているわけではありません。モデルベース反射エージェントの限界には、以下が含まれます：
計算要件：内部モデルを維持し、継続的に更新すると、大量の計算リソースが消費される可能性があり、これにより、時間に追われる環境で迅速に反応するエージェントの能力が低下することがあります。
内部モデルへの依存：モデルベース反射エージェントの有効性は、その内部モデルの有効性に左右されます。そのモデルが現実世界の状況から逸脱している場合、エージェントは最適ではない決定や、誤った決定さえ下す可能性があります。
限定的な適応性：モデルベース反射エージェントは、自律的に学習してルールセットを更新することはできません。エージェントが処理するようにプログラムされた条件を超えて環境が変化した場合、適応に失敗します。
長期的な計画の欠如：モデルベース反射エージェントは本質的に反応型です。目標ベース・エージェントや学習エージェントとは異なり、これらはより広範な目的を追求するための長期的な戦略を策定することはできません。
単一の目的に特化：モデルベース反射エージェントは1つの特定の機能を達成するように設計されており、複数の指令や相反する指令のバランスを取ることはできません。
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