エンタープライズ・オートメーションとは

エンタープライズ・オートメーションは、ビジネス・オペレーションを大きく変革する可能性があります。自動化を使用すると、ワークフローを合理化し、プロセスを標準化し、エラーを最小限に抑えることができます。これらはすべて、組織のアジリティーと適応性を強化する一貫性のある信頼性の高いオペレーションの構築に役立ちます。

反復的で時間のかかるタスクを自動化することで、組織は運用コストを削減し、リソース使用率を最適化できます。これにより、従業員とシステムがより効率的に作業し、企業の生産性と収益性が向上します。自動化によって、従業員は日常的なタスクから解放され、戦略的で価値の高いイニシアチブに従事できるようになるため、チームのモチベーションにもプラスの影響が及びます。

Salesforceが実施した調査（ibm.com外部へのリンク）によると、職場の自動化により従業員の全体的な満足度が向上したことがわかりました。米国で調査対象となった773人の自動化を利用しているユーザーのうち、89％は仕事の満足度が向上し、84％は会社に対する満足度がより高まったと報告されています。これらの肯定的な感情は、職場における自動化の統合の結果として得られたものです。

現在、多くの組織はサイロ化された仕方で自動化に取り組んでおり、それぞれの事業単位が自動化を活用して内部プロセスの改善に取り組んでいます。しかし、自動化による価値の実現、進化する顧客の要求、自動化テクノロジーの改善にさらに重点が置かれるようになっているため、より包括的なアプローチが必要になります。そこで登場するのが、エンタープライズ・オートメーションです。

エンタープライズ・オートメーションは、共通の組織目標に向けて個別の事業単位の自動化の取り組みを統合する、包括的なエグゼクティブ主導の自動化ストラテジーを中心に構築されています。この変化をうまく乗り越えた組織は、エンタープライズ・オートメーション・アプローチが提供する拡張性の向上、統合分析、一元管理を実現し、最終的にはビジネス価値を獲得し、競争において優位に立つことができます。