2. チャット入力コンポーネントを、エージェントコンポーネントの「入力」フィールドに接続します。

3. チャット出力コンポーネントを、エージェントコンポーネントの「応答」フィールドに接続します。

4.エージェント・コンポーネントで、ドロップダウンから「モデル・プロバイダー」を「カスタム」に設定します。使用しているLangflowのバージョンによっては、代わりに「他のモデルを接続」と表示される場合があります。どちらのオプションでも問題ありません。

5. IBM watsonx.aiコンポーネントで、お客様のAPI認証情報に適したwatsonx.ai APIエンドポイントを選択します。次に、お客様のwatsonx.aiプロジェクトIDとAPIキーを適切なフィールドに貼り付けます。その後、任意の状況に応じた大規模言語モデルの名前を選択します。このチュートリアルでは、 openai/gpt-oss-120b を選択できます。コンポーネントが「モデル応答」ではなく「言語モデル」に設定されていることを確認してください。このモデルをエージェント用の言語モデルとして使用したいため、この設定は重要です。したがって、IBM watsonx.aiコンポーネントを、エージェント・コンポーネントの「言語モデル」フィールドに接続できるようになりました。

注: API認証情報を直接貼り付けるのではなく、グローバル変数を使用する場合は、画面の右上隅にあるプロファイル・アイコンをクリックして「設定」を選択します。「グローバル変数」セクションで、このチュートリアルの前提条件として生成したwatsonx.ai接続用の WATSONX_PROJECT_ID と WATSONX_APIKEY を追加します。フローに戻ると、「watsonx.aiプロジェクトID」および「APIキー」のテキスト・フィールドに地球儀アイコンが表示されるはずです。アイコンをクリックし、ドロップダウンから適切なキーを選択します。

6.arXiv、ニュース検索、およびカスタム・コンポーネントのトグルを使用して、ツール・モードを有効にします。これらのコンポーネント上の任意の場所をクリックすると、ヘッダー・メニューにこのトグルが表示されるのがわかります。このモードを有効にすると、これらのコンポーネントをエージェントコンポーネントの「ツール」フィールドに接続できるようになります。arXivおよびニュース検索コンポーネントが構成され、使用可能な状態になります。これで、他のコンポーネントの構成に集中できます。

7.カスタム・コンポーネントのヘッダー・メニューで、「<> コード」を選択します。ここでは、コンポーネントを定義するPythonコードを編集することで、コンポーネントの動作をカスタマイズできます。6簡単な例として、LLMにとっては本来アクセスできない知識である本日の日付を返すツールを作成できます。ボイラープレート・コードを以下に置き換えます。

from langflow.custom.custom_component.component import Component

from langflow.io import MessageTextInput, Output

from langflow.schema.data import Data

from datetime import date



class CustomComponent(Component):

display_name = “Date”

description = “Returns today’s date.”

documentation: str = “https://docs.langflow.org/components-custom-components”

icon = “calendar-check”

name = “CustomDateComponent”



inputs = [] # No input needed



outputs = [

Output(display_name=”Today’s Date”, name=”output”, method=”build_output”),

]



def build_output(self) -> Data:

today = date.today()

data = Data(value=today)

self.status = data

return data

変更を保存してください。コンポーネントに新しい名前、説明、およびアイコンが反映されているのが表示されるはずです。