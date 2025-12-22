AIエージェントの進化

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しかし、人間は考察するだけではありません。半世紀以上にわたって、AIの研究者や哲学者は、人工知能が考察することや話すことだけでなく、「行動」することもできるとしたらどうなるか、という明らかな問いを投げかけてきました。もし、それが単なる隔離された人工脳ではなく、環境にリアルタイムで自律的に反応し、それに基づいて行動することができるとしたら、どうでしょうか。
この問いかけが、エージェント型AIの現在の時代をもたらしました。そして、その初期段階を私たちは現在体験しています。AIの歴史はエージェントの物語の一部にすぎません。他の分野には、ロボティクス、計算、認知理論の研究などがあり、すべてが並行して発展し、前世紀を通じて最適化され、スタートしてきました。
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数百年前から続く難解な文献やSF文学では、人工知能や自律的に行動する能力を持つオートマタの概念が考察されてきました。こうした初期の考察により、将来AIエージェントと呼ばれるであろうメカニズムを構想する基礎が築かれました。
AIの分野は、一般的に20世紀半ばに始まると考えられています。ノルベルト・ウィーナーのサイバネティクスの研究は、生物と機械の両方における通信および制御システムに焦点を当て、フィードバックループの概念を導入しました。1これらのシステムにより、企業は環境を感知し、情報を処理し、それに応じて行動を調整できるようになりました。サーモスタットのような非常に単純なメカニズムであっても、この能力はあります。温度を感知し、それを設定値と比較し、それに応じて暖房装置を作動させます（または作動させません）。これも単純な反射エージェントとはいえ、エージェントとみなすことができます。自動サーモスタットは少なくとも1600年代から原始的な形で存在していましたが、今ではそれをより適切に表現する言葉ができました。2
1943年、ウォーレン・S・マカロックとウォルター・ピッツは、Bulletin of Mathematical Biophysics誌上で「A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity」（神経活動に内在するアイデアの論理的計算法）を発表しました。3神経科学とAIの重要な研究の1つと考えられているこの論文は、脳を計算システムとして分析できるという考えを紹介しました。今では一般的なニューラル・ネットワークの概念は、この研究に遡ります。
1950年、アラン・チューリングの画期的な論文「計算機械と知能」がMind誌に掲載されました。4この論文は、思考機械の性質と、現在「チューリング・テスト」と呼ばれるプロセスでその知性がどのように測定されるかを論じていました。
オリバー・セルフリッジは、1959年の論文『Pandemonium - A Paradigm for Learning』で、後のエージェント型アーキテクチャーに対応する概念構造を確立しました。5Pandemoniumは「デーモン」、つまり小規模で特殊な計算エンティティーを中心に構築されました。各デーモンは狭い責任を持ち、並行して動作していました。Pandemoniumは、単純な意思決定エンティティー間の競争と協力からインテリジェンスが生まれる可能性があることを示しました。
思考機械の哲学的な基礎はすでに築かれていましたが、これらのアイデアが実行できるようになったのは、1950年代のデジタル・コンピューティングの誕生まででした。Marvin MinskyとDean Edmundsは、1951年に最初の人工ニューラル・ネットワークの1つである確率的ニューラルアナログ強化計算機（SNARC）を構築しました。6これは、強化学習によって人間の脳における学習プロセスをモデル化する初期の試みでした。このハードウェアでは、40個のニューロンに似たユニットをシミュレートするために、シナプス・ウェイトとともに3000本の真空管のネットワークが必要でした。
1955年に、「A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence」と題されたワークショップ提案で、「人工知能」という用語が誕生しました。7この提案は、ダートマス大学のJohn McCarthy氏、ハーバード大学のMarvin Minsky氏、IBMのNathaniel Rochester、Bell電話研究所のClaude Shannon氏によって送信され、翌年に開催されたワークショップとして実現しました。
同じく翌年には、アレン・ニューウェルとハーバート・A・サイモンが人間の問題解決能力を模倣する初期の試みとして、Logic TheoristおよびGeneral Problem Solverを開発しました。
研究は10年間を通じて継続され、研究者たちは基本的なAIエージェントの開発さえ行いましたが、これらのエージェントはまだ現代的な意味で「学習」することはできませんでした。例えば、エージェントは、パズルの現在の状態を分析し、それを解いた状態と比較し、既知の一連の動きを適用して、その解いた状態に近づくことで、パズルを解くように設計できます。これらのエージェントは、可能性空間を検索するためにアルゴリズムを実行しただけです。しかしながら、以前は人間の認知に限定されていると考えられていた行動を機械が示すことができることを証明しました。
1970年代に、記号的な意思決定論理を使用する新しいクラスのプロト・エージェントが登場しました。これらの「エキスパート・システム」は、ナレッジベースと推論エンジンを組み合わせることで、人間の専門家の知識と推論能力を把握するために作成されました。スタンフォード大学で開発されたMYCINは、そのようなシステムの初期の例でした。8MYCINは細菌感染を診断し、抗生物質を推奨し、狭い領域で成功を収めることができました。しかし、新しいデータはすべて人間の専門家がハンド・コーディングする必要があり、これらのシステムは厳格なナレッジベースの外で動作する場合には苦労していました。
これらの制限やその他の結果として、「AIの冬の時代」と呼ばれる期間が発生し、資金提供、ひいてはAI研究が制限されました。
AIの冬の時代が完全に枯れるまでには数十年かかりますが、この時期でも進歩は見られました。
1973年、コンピューター科学者のCarl Hewitt氏は、アクターを同時計算の基本的な構成要素として扱うアクター・モデルを開発しました。これは、コンピューティングが順番にではなく同時に行われるコンピューティング形式です。
アクターはメッセージを受信して送信し、新しいアクターを作成し、内部状態に基づいて次の応答方法を決定します。アクター・モデルは、エージェントを受動的なデータ構造ではなく能動的なエンティティーとして定義するのに役立ちました。計算はエージェントの振る舞いから生じます。9この理論的枠組みは、今日の私たちがAIエージェントの機能とアーキテクチャーについて考えている方法に非常に近いものです。
オブジェクト指向プログラミング（OOP）についても同じことが言えます。1970年代から80年代にかけて、OOPは注目を集めました。このプログラミング・パラダイムでは、各オブジェクト（プログラムの基本的な構成要素）が独自の内部状態を持ち、自己管理を行います。オブジェクトは互いに動作を呼び出すことで通信し、複数のソフトウェア・エンティティーがメモリを共有するのではなく、メッセージングを通じて調整するという期待を確立します。
80年代から90年代にかけて、研究者は「行動できる」人工知能を説明するために「エージェント」という言葉を正式に使い始めました。この期間中に、いくつかの理論的なエージェント型フレームワークが導入されました。信念–欲望–意図（BDI）モデルは、動的な環境をナビゲートできる自律システムについて体系的に考察する方法を提供しました。分散型AIは連携プロセスのネットワークを探索する一方、モバイル・エージェントの分野では、ソフトウェアがマシン間を移動して作業を実行できるようにしました。
ロボティクスも、実用化にはまだ至っていないものの、研究者にとって実りある成果をもたらしました。1966年までさかのぼると、ロボットは技術的には基本的なエージェントとして動作していました。「Shakey」は、AI、センシング、論理的推論を組み合わせ、現実世界の環境でタスクをナビゲートし完了する世界初の移動ロボットでした。
もう一つの例はロドニー・ブルックスのサブサンプション・アーキテクチャーで、これは完全な世界モデルに依存しない層的で分散化された行動を重視する反応型ロボット・アーキテクチャーです。10サブサンプションの「エージェント」は、今日のAIエージェントのような反応的知覚-行動ループ内でモジュール化された動作を実行します。
ロボティクスにおけるこれらの発展は、集合的に、自律性、反応性、事前対応性が可能なシステムである現代のエージェントの知的基盤を形成しました。
この概念上の進歩にもかかわらず、エージェントはAIのより広範な機能によって制約を受け続けました。機械学習がロボット学習エージェントが有用なツールになるまでには数十年かかります。
計算能力が向上し、データセットは増大し、機械学習の進歩により、研究者は理論を実践できるようになりました。
1986年、David Rumelhart、Geoffrey Hinton、Ronald Williamsは、バックプロパゲーション・アルゴリズムについて説明した『Learning representations by back-propagating errors』を発表しました。11バックプロパゲーションは、ニューラル・ネットワークをトレーニングする効率的な方法を提供することで、ニューラル・ネットワークへの関心を新たに高めました。「誤差の逆伝播」を意味するバックプロパゲーションは、ニューラル・ネットワークの重みまたはバイアスの変更がモデル予測の精度にどのように影響するかを計算する優れた方法です。
1989年、ヤン・ルカンとAT&Tベル研究所の研究チームは、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）を用いた画像認識に逆伝搬を応用しました。これは、CNNに多層ニューロンが使われていることから「ディープラーニング」と呼ばれる最初期の応用の一つです。ディープラーニング・モデルは未加工データから階層的特徴を抽出できるため、モデルはより複雑なデータを認識して解釈できるようになります。ディープラーニングは、2000年代から2010年代にかけて発展し続けました。
インターネットが拡大するにつれて、インターネットはAIの復活にクリティカルな役割を果たしました。そのすべてのデータ（画像、テキスト、動画）は、ますます洗練された機械学習アルゴリズムの燃料となりました。
1995年、Russell氏とNorvig氏は、大々的に普及したArtificial Intelligence：A Modern Approachを著しました。その中で、エージェントは「自律的に動作し、環境を認識し、長期間にわたって持続し、変化に適応し、目標を作って追求する」としています。12同年、Woolridge氏とJennings氏は、エージェントを自律性、社会的能力、反応性、事前対応性を備えたものと定義し、この分野に貢献しました。13
1980年代と90年代にはマルチエージェント・システム研究も発展しました。Craig Reynoldsは1986年に「boid」を開発し、単純なエージェント・ルールがグローバルな出現行動を生み出すことができることを示しました。これにより、エージェントの社会は、その部分の合計を超える知能を生み出すことができるという考えが確立されました。14コントラクト・ネット・プロトコル、知識照会・操作言語、および初期のエージェント通信言語はこの時期に登場しました。
ACT-R（2004年）およびSoar（2012年）の認知アーキテクチャーは、この時期に登場または進化した理論的基盤の他の例であり、多段階の認知に向けて記憶、推論、行動を統合しています。
同時に、音声認識も劇的に向上しました。チャットボットや、SiriやAlexaなどのバーチャル・アシスタントが広く使われるようになりました。しかし、これらのシステムは独立したアクターというよりはインターフェースのようなものでした。特定のタスクを実行することはできても、複数のステップにわたって行動を計画したり、推論したり、調整したりすることはできませんでした。
LLMは、エージェントに汎用的な推論機能を提供することで、エージェントの可能性を解き放ちました。それ以降は、目まぐるしいほどの活動が続いています。
現在進行中のエージェントの革命に火をつけた最もクリティカルな火種は、古典的なエージェント研究ではなく、自然言語処理（NLP）機能を備えた大規模言語モデル（LLM）から生まれました。2018年のBERTを皮切りに、OpenAIのGPTと並んで、LLMはますます一般的な推論とコミュニケーションができるようになりました。
これらのモデル自体はエージェントではありませんが、汎用の認知コアを提供していました。ソフトウェアは初めてオープンエンドの指示と計画を理解し、新しい状況に対処する適応性を備えています。時が経つにつれて、LLMは単なるテキスト・ジェネレーターやパターンマッチング（「輝かしいオートコンプリート」）だけでなく、一般的な問題解決者ともみなされるようになりました。
エージェント時代を可能にしたもう1つの主要な機械学習テクノロジーは強化学習で、それは少なくとも1980年代までさかのぼります。このテクノロジーが登場する前は、AIシステムは固定データセットから学習していました。強化学習を使用すると、エージェントは環境の中で行動し、フィードバックを受け取り、報酬を最大化するか、罰則を最小限に抑えるために行動を調整できます。これにより、後に最新のエージェント型ワークフローのインスピレーションとなる古典的なエージェント・ループのアーキテクチャーが確立されました。強化学習は、AIにエージェント向けの数学言語を与え、物理的なロボットやLLMを活用したコード記述エージェントが示すエージェント的な行動の説明を可能にする形式性を提供しました。
2017年、アライメントと報酬モデリングを改善するための、人間のフィードバックによる強化学習（RLHF）が登場しました。2017年の論文で、OpenAI社のPaul F. Christiano氏は、OpenAIやDeepMindの他の研究者とともに、Atariゲームのプレイやロボットの運動シミュレートといった複雑なタスクを実行するAIモデルのトレーニングにおけるRLHFの成功について詳述しました。15
2013年以前は、ビデオゲーム、ロボティクス、現実世界の認識など、高次元のインプットを伴う環境は、表形式や線形手法では複雑すぎるものでした。しかし、新しいディープラーニング手法により、このテクノロジーは主流になりました。Google Deepmindは、未加工のピクセルと報酬から直接Atariゲームをプレイすることを学習できるニューラル・ネットワークであるDeep Q-Networkの最初のバージョンを発表しました。これは、人工エージェントが表現学習と強化学習を完全なエンドツーエンドで組み合わせた最初の瞬間でした。10年代には、ニューラル・ネットワークとモンテカルロ木探索を組み合わせたAlphaGoのような、より高度なアルゴリズムによるアプローチが登場しました。
深層強化学習がゲームやシミュレーションなどのデジタルなユースケースで進歩する一方で、ロボティクス研究者は、現実世界の環境（もはやピクセルや抽象化ではなく、オブジェクト、カメラ、モーター、物理学）と相互作用する具体化されたエージェントを開発していました。2010年代初頭、PR2ロボットはオープンソースのロボット・オペレーティング・システム（ROS）と組み合わせて、自律操作、ナビゲーション、マルチステップのタスク実行のための標準的な研究プラットフォームになりました。これらのシステムは、長期的なアクション実行、タスク計画、およびマルチセンサー統合の先駆者でした。
次の大きな進歩はRT-1（Robotics Transformer）で、何百もの実世界のロボットタスクのデモンストレーションをもとに学習させた大型トランスフォーマーモデルを使用しました。RT-1は、マルチモーダル基盤モデルがロボット・エージェントとして機能し、新しいスキル、オブジェクト、設定に一般化できることを示した点で画期的でした。
2020年代初頭のプロンプト・エンジニアリングの初期の実験は、エージェントの新たな行動や、人間が自然言語を通じてエージェントとやりとりする可能性を示唆していました。「まず、段階的に考察し、質問に答えます」や「推論を説明し、最終的な答えを提供します」などのプロンプトは、LLMが手続き的推論をシミュレートできることを示しました。
特に、Chain-of-thought（CoT）プロンプティングにより、エージェントが複雑なタスクをより小さく管理しやすいいくつかのオペレーションに分解するタスク分解が明らかになりました。後続のエージェント型フレームワークでは、考察、行動、観察、繰り返しなどのステップが使用されるようになり、この一連の流れは後にReActフレームワークで形式化されました。CoTは基本的に、後にAI駆動型となるエージェント・ループの人間主導のバージョンでした。
この期間中、研究者は、エージェントが行動するためにプロンプトを送信する必要がなくなる、自律的なツール呼び出しとツールの使用における画期的な進歩も紹介しました。OpenAIのWebGPTは、LLMがインターネットを閲覧し、リンクをクリックし、情報を取得できることを示しました。さらに興味深いのは、検索拡張生成（RAG）を備えたLLMは、独自のトレーニング・データに基づいたアウトプットを、外部から供給された新しい情報とマージできることです。さらに、ツールを使用してエージェントを強化することで、外部情報を取得するだけでなく、外部環境でアクションを実行できるようになりました。
2022年から2024年にかけて、この新しいAI搭載のコグニティブ機能により、私たちが現在置かれているエージェント時代を可能にしました。開発者は、LLMをさまざまな足場で囲み始め、API、ナレッジベース、その他のソフトウェアにアクセスできるようにしました。
2023年、Meta AIは外部ツールを呼び出すタイミングと方法を自律的に選択できる初のLLMであるToolformerを発表しました。これは、LLMが独自のアクションインターフェースを生成し使用できることを最も早く示したものであり、完全なエージェント・フレームワークの前身と言えます。
その年の後半、OpenAIは関数呼び出しを導入しました。LLMは初めて、構造化された予測可能なプログラマブル形式でツールを呼び出し、JSONでパラメーターを渡し、明示的なアクション空間を介して外部システムとインターフェースできるようになりました。
大規模なマルチモーダル生成AIモデルの開発は、2023年から2024年にかけて、GPT-4とGPT-4oで行われました。エージェントはインターフェースを「見て」、画像を解釈し、空間レイアウトを理解し、リアルタイムで対話し、マルチモーダル信号を計画に統合できるようになりました。
プラットフォームとフレームワークにより、ソフトウェア開発スキルが限られているユーザーでも、エージェントの構築が容易になりました。AutoGPT、BabyAGI、ReAct、AutoGen、AgentGPTは、LLMが自律的に目標を生成し、ストラテジーに基づいて行動方針を計画し、そのストラテジーの結果から学習できることを、人間の介入なしに実証しました。既製のテンプレートでユーザー・エクスペリエンスを合理化することで、LangChainは最初の主流エージェント・オーケストレーション・フレームワークとなりました。
2024年後半、Anthropicは、エージェントが外部のツールやシステム、データソースとデータを統合・共有する方法を標準化することを目的としたオープンソースのフレームワーク、Model Context Protocol（MCP）を発表しました。翌年、IBMはエージェント間の通信方法を標準化することを目的としたエージェント通信プロトコル（ACP）を発表しました。ACPはその後、Linux FoundationのもとでGoogleのAgent2Agent（A2A）プロトコルと統合されました。このようなAIエージェントのプロトコルは、AIエージェント導入のための盛んなエコシステムを促進するのに役立っています。
2025年までに、「エージェント型AI」が業界の流行語となり、この分野のすべての関係者が何らかの形のエージェント型プラットフォームまたはソリューションに取り組んでいました。エージェントは現在、サプライチェーンからヘルスケアに至るまで、あらゆる業界で展開されています。エージェントが周囲の膨大な誇大宣伝に対応できるかどうかは、まだわかりません。私たちが知っているように、それらが生活に革命をもたらすかどうかはわかりませんが、地球上で最も有望なテクノロジーの1つであることに変わりはありません。
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