AIエージェントの進化

数百年前から続く難解な文献やSF文学では、人工知能や自律的に行動する能力を持つオートマタの概念が考察されてきました。こうした初期の考察により、将来AIエージェントと呼ばれるであろうメカニズムを構想する基礎が築かれました。

AIの分野は、一般的に20世紀半ばに始まると考えられています。ノルベルト・ウィーナーのサイバネティクスの研究は、生物と機械の両方における通信および制御システムに焦点を当て、フィードバックループの概念を導入しました。1これらのシステムにより、企業は環境を感知し、情報を処理し、それに応じて行動を調整できるようになりました。サーモスタットのような非常に単純なメカニズムであっても、この能力はあります。温度を感知し、それを設定値と比較し、それに応じて暖房装置を作動させます（または作動させません）。これも単純な反射エージェントとはいえ、エージェントとみなすことができます。自動サーモスタットは少なくとも1600年代から原始的な形で存在していましたが、今ではそれをより適切に表現する言葉ができました。2

1943年、ウォーレン・S・マカロックとウォルター・ピッツは、Bulletin of Mathematical Biophysics誌上で「A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity」（神経活動に内在するアイデアの論理的計算法）を発表しました。3神経科学とAIの重要な研究の1つと考えられているこの論文は、脳を計算システムとして分析できるという考えを紹介しました。今では一般的なニューラル・ネットワークの概念は、この研究に遡ります。

1950年、アラン・チューリングの画期的な論文「計算機械と知能」がMind誌に掲載されました。4この論文は、思考機械の性質と、現在「チューリング・テスト」と呼ばれるプロセスでその知性がどのように測定されるかを論じていました。

オリバー・セルフリッジは、1959年の論文『Pandemonium - A Paradigm for Learning』で、後のエージェント型アーキテクチャーに対応する概念構造を確立しました。5Pandemoniumは「デーモン」、つまり小規模で特殊な計算エンティティーを中心に構築されました。各デーモンは狭い責任を持ち、並行して動作していました。Pandemoniumは、単純な意思決定エンティティー間の競争と協力からインテリジェンスが生まれる可能性があることを示しました。