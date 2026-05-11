大規模言語モデル（LLM）を意思決定エンジンとして活用し、所定の目標達成に必要なタスクを自律的に計画、実行するソフトウェアシステムであるAIエージェントの能力と普及は、企業のワークフローに急速な変革を引き起こしています。そのトランスフォーメーションのスピードは、エージェント型AIの連携に特有の要件を反映させるために、従来のITインフラを適応させる多くの組織の能力を上回り、その結果、断片化したエコシステムが生み出されています。ADLCは、さまざまなツール、プラットフォーム、ベンダー、エンタープライズ環境にわたって信頼性の高いエージェント型システムを促進するために、共通の仕様と共有プラクティスを導入しています。

今日の標準的なITプロセスの多くは、従来のソフトウェア開発のコンテキストの中で進化してきたものであり、静的で確実性のあるシステムという前提に合わせて調整されています。こうしたプロセスは、エージェントの行動を駆動するLLMの動的で確率的な性質には不適合であることが多くあります。これらが「AIエージェント」と呼ばれるのは、タスクの実行方法を決定するための自律性（エージェンシー）を文字通り備えているためです。この移行を考慮した共有の規範や仕様は、関連するリスクを大幅に軽減し、責任あるエージェント型AIの導入を加速させることができます。

エージェント型AIを持続的かつ効果的に拡張するには、AIエージェントは、さまざまなモデル、プラットフォーム、ベンダー、業界エコシステムにわたって予測可能な方法で連携する必要があります。現在、 AIエージェントを構築するためのプラットフォームのほぼすべてが、エージェント定義のための独自のフォーマット、ツールおよび関数呼び出しスキーマ、メモリーおよび状態管理モデル、テスト一式、導入プロトコル、およびバージョン管理システムを備えています。この断片化は相互運用性を妨げ、切り替えコストを増加させ、ベンダー・ロックインを増やします。最近の研究によると、AIエージェント・ベンダー・エコシステムをナビゲートするビジネスおよび技術リーダーにとって、これはセキュリティーに次いで主要な懸念事項となっています。1 運用面では、断片化により、移転可能なスキルやワークフローなどの可能性も低減します。

標準化された規範やプラクティスはこれらの非効率性を緩和できますが、組織にとっては、開発者の確立された傾向や好みに逆らうのではなく、それに沿って機能する構造的なプロトコルを受け入れ、強制することが重要です。したがって、ADLCは、新たな開発者のプラクティスをベスト・イン・クラスのエージェント体験へと変換することを目指しています。

ADLCは、コアとなるDevSecOpsの原則を統合し、AIエージェント開発を相互に連結させ、相互に大きく依存する一連のフェーズにマッピングします。各フェーズの目的と実践、およびそれらの相互関係については、この記事の後半で詳述します。詳細、提案事項、および仕様については、IBMのADLCガイドに記載されています。