高いコーディング標準は、ソフトウェア開発プロセスにとって、業務用厨房のオペレーションにおける適切な配置と「清潔な作業」のようなものです。コードの品質を高める実践は、短期的にはより良い機能をもたらしますが、より重要なメリットは、長期的には問題が減り、進歩が速くなり、保守コストが削減されることです。

高品質なコードの長期的なメリットは、プログラマーにとって、ソフトウェア開発ライフサイクルの細部に精通していない経営陣に伝えるのが難しい場合があります。最適なコードの全体的なメリットとビジネスの優先順位による差し迫ったプレッシャーのバランスを取るには、多くの場合、複雑なトレードオフが必要になります。そうは言っても、2022年に39の独自の本番コードベースを対象とした調査では、次のようなことが主張されています。1

急いで出されたコードによる技術的負債は、開発者の時間の最大42％を浪費します。

低品質なコードは、高品質なコードよりも15倍多くの欠陥を引き起こします。

低品質なコードでの問題解決は、高品質なコードでの問題解決よりも（平均）124%多くの時間がかかります。

より高品質なコードは、コードベースの理解、リファクタリング、デバッグ、新しい機能の追加を容易にし、スピードを向上させます。明確で一貫性のある、適切に記述されたコードは、開発チーム間の調整をスムーズにし、コード変更の複雑さと難しさを軽減します。それは、強力なソフトウェア品質だけでなく、強力な開発者エクスペリエンスとユーザーエクスペリエンスを推進します。

コードがコンパイルされ、ランタイムにその目的が正常に実行されるかどうかだけでは、全体的な品質を判断するのに十分ではありません。コードを書くことは、クロスワードパズルを完成させるようなものではありません。タスクを正しく完了するための1つの方法が存在します。つまり、特定のコーディング問題に対して無数の解決策が存在することがよくあります。したがって、機能性は、単に受け入れ可能なコード向けのものであることを表します。高品質なコードの価値は、それを取り巻くコンテキストへの二次効果によって現れます。