セキュア・コーディングとは

アプリケーション・エラーや構成変更、管理者権限または特権操作に関連するシステム・イベント、認証、承認、インプット検証、セッション管理の分野における障害イベントはすべて、侵害の試みを示す可能性があるため、すべてログに記録する必要があります。分析とデバッグを支援するために、ユーザーの詳細（ID、ロール、権限）やエラーまたはイベントのコンテキスト（ターゲット、アクション、結果）など、十分な情報を含める必要があります。

ログは読み取り専用メディアに書き込まれ、アクセスが制限され、改ざん検知機能が組み込まれた安全な場所に保管する必要があります。ログを他のシステムに送信する必要がある場合は、安全な送信プロトコルを使用する必要があります。

機密データはログに記録してはならず、ログから削除または消去する必要があります。データベース接続文字列、ファイル・パス、内部ネットワークの名前や場所、セッションIDまたはトークンなど、クリティカルとみなされるその他の情報は、暗号化、ハッシュ化、またはマスクする必要があります。

ロギング・ライブラリは定期的に更新され、セキュリティの脆弱性が確実に修正されるようにしなければなりません。これは、広くデプロイされているオープンソースのLog4jロギング・ライブラリに影響を与え、ハッカーが影響を受けたシステム上でほぼすべてのコードを実行できるようにするLog4Shellの脆弱性によって実証されています。