SCAツールの動作では、ソフトウェアのソースコードをスキャンし、それをデータベースに収集し、既知の脆弱性データベースと比較し、更新やライセンスの問題を確認して、レポートが作成されます。

ソフトウェア構成分析では、独自のコンポーネントやコンテナ・イメージなど、あらゆる種類のソフトウェア要素をスキャンできますが、最も一般的にはオープンソース・ライブラリーの分析に使用されます。オープンソース・コンポーネントは、ほぼすべての最新のコードベースにある程度含まれており、コードの脆弱性は公になっているため、オープンソース・ソフトウェアを最新の状態に保ち、透明性を維持することが特に重要です。

SCAツールは、出所が不明なソフトウェア・コンポーネントによるセキュリティー脆弱性、異なるオープンソース・ライセンス間の互換性の問題、オープンソース・ライブラリーについての不完全または不十分なドキュメンテーションやサポートなどのリスクを管理します。

ソフトウェア構成分析は、ソフトウェア開発プロセスをIT運用と統合するクラウドネイティブな DevOpsパイプラインの一部です。SCAはまた、組織のセキュリティー体制を、セキュリティーと開発およびオペレーションを統合するDevSecOpsパイプラインの一環としてサポートします。SCAツールは統合開発環境（IDE）にデプロイすることができ、開発プロセス中にリアルタイムでコード解析を行うことができます。

SCAは、静的アプリケーション・セキュリティ・テスト(SAST)、動的アプリケーション・セキュリティ・テスト(DAST)、依存性スキャンなど、他の脆弱性スキャンとは形式が異なります。

ITチームは、多くの場合、SCAツールを使用してソフトウェア部品表（SBOM）を生成しますSBOMは、コンプライアンスとサプライチェーン・セキュリティのために、ソフトウェア製品内のすべてのコンポーネント、ライブラリ、モジュールを機械可読形式でリスト化します。SBOMはまた、SCAスキャンポリシーにさらに情報を提供することもできます。

International Data Corporationの調査データによると、2024年時点で従業員100人以上の企業の93%がオープンソース・ソフトウェアを使用しており、SCAソリューションの幅広いニーズが浮き彫りになっています。1