ソフトウェア開発は従来、計画、コード、テスト、デプロイという直線的なプロセスに従います。何十年もの間、セキュリティーが考慮されるのはテスト段階、つまりすでに何千行ものコードが記述された後のことでした。

SSDLCは、初日からソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）のすべてのフェーズにセキュリティーを埋め込むことで、従来のアプローチに挑戦します。SSDLCは多くの場合、要件、分析、計画、設計、開発、ドキュメンテーション、テスト、デプロイメント、保守の9つのフェーズで構成されます。

チームは、機能要件とともにセキュリティ上の懸念を議論することから始め、開発者は検証済みのインプットと認証標準を使用して安全なコードを記述します。テストはリリース前だけでなく継続的に実施され、多くの場合、自動コード・レビューが行われます。

この「シフトレフト」アプローチ、つまりセキュリティーを開発プロセスの早い段階に移すことは、組織がソフトウェアを構築する方法を変革するのに役立ちます。テスト中に「これは安全だろうか？」と考えるのではなく、チームはコードの最初の行を書く前に、「どうすればこれを安全にできるか？」と問います。

たとえば、銀行のアプリケーションについて考えてみましょう。従来の開発では、リリース前のテスト中にSQLインジェクションの脆弱性が発見される可能性があり、開発者は数百のファイルにわたるデータベースのやり取りを書き直す必要があります。SSDLCでは、設計、ビルド、テスト全体でセキュリティー・チェックが実行されるため、チームはその脆弱性を早期に発見できる可能性がはるかに高くなります。

最近のデータは、この事前対応型のアプローチが重要である理由を示しています。最近のサプライチェーンのセキュリティー調査によると、ソフトウェア・サプライチェーン攻撃はわずか3年間で1300％増加しました。1

SSDLCは、脆弱性を早期に検出し、修正が最も簡単でコストも最小限で済む段階で対処することで、組織をこうしたサイバー攻撃やその他の攻撃から保護するのに役立ちます。また、一般データ保護規則（GDPR）や医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA）などの規制へのコンプライアンス維持にも役立ちます。