PCI DSSは、カード会員データを保管・処理または送信する販売業者やサービス・プロバイダーまたはその他の組織、およびカード会員データを保管・処理または送信するシステムに接続されているすべての組織に適用されます。（これらのシステムは、カード会員データ環境（CDE）と呼ばれます。）PCI DSSは、カード保有者のデータを保護するために組織が実装する必要がある詳細なセキュリティー制御やプロセス、テストの概要を示しています。これらのセキュリティー対策は、eコマース取引やPOSシステム、ワイヤレス・ホットスポット、モバイル・デバイス、クラウド・コンピューティング、紙ベースのストレージ・システムなど、カード会員データ環境全体の幅広い機能領域をカバーします。

PCI DSSコンプライアンスには、販売業者とサービス・プロバイダーによる年次報告と、CDEの大幅な変更後の追加報告が必要です。コンプライアンスの検証には、組織のセキュリティー体制の継続的な評価ならびにセキュリティー・ポリシーやテクノロジー、手順のギャップに対処するための継続的な修復も含まれます。

組織やサービス・プロバイダーは認定審査機関（QSA）による評価を受けることができ、評価に合格するとQSAによって準拠証明書（AOC）が発行されます。

PCI DSSの最初のバージョンは、2004年にペイメントカード・ブランドのアメリカン・エキスプレスやディスカバー、JCBインターナショナル、マスターカード、ビザによってリリースされました。これらのブランドが、基準の技術的要件を管理するために共同でペイメントカード業界セキュリティー基準評議会（PCI SSC）を結成しました。 2020年に、PCI SSCは銀聯銀行カード協会を追加しました。PCI DSSは定期的に更新され、個人情報の盗難や詐欺、データ侵害など、ペイメントカード・データに対する最新のサイバーセキュリティーの脅威に対処しています。