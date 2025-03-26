1996年に制定されたHealth Insurance Portability and Accountability Act of 1996（医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律）（HIPAA）は、保護医療情報（PHI）の使用、開示、安全な保管に関する要件を定めたもので、2009年にHealth Information Technology for Economic and Clinical Health（経済的及び臨床的健全性のための医療情報技術に関する法律）（HITECH）の改正により更新されました。
医師、病院、医療保険会社など、HIPAAの対象となる事業体とその関連事業体は、保護医療情報（PHI）を保護するために設計された一連の技術的、管理的、物理的管理を実施および維持する必要があります。
お客様はIBM Cloudを使用してHIPAA対応の環境とアプリケーションを構築できます。
お客様の対象事業体がIBM Cloudサービスを使用しながらPHIを管理することを選択した場合、IBMはその対象事業体の提携企業となります。また、IBMは、対象事業体の提携企業であるサード・パーティー・ベンダーの提携企業となる場合もあります。IBM Cloudには、PHIがIBM Cloud内に存在するケースを含め、提携企業としてHIPAAに関する義務への準拠を実証するためのポリシーと手順があります。
HIPAAの対象であり、HIPAA規制の対象となるデータにIBM Cloud製品の使用を希望するお客様は、IBMと事業提携契約（BAA）を締結し、対象事業体が持つ責任、IBMが持つ責任、共有される責任を定義する必要があります。IBM Cloudカタログのお客様は、HIPAA対応のサービスを利用するようにIBM Cloudアカウントを構成できます。お客様はそのプロセス中にIBM BAAを受諾する必要があります。IBM営業担当員に連絡することでIBM BAAを締結することもできます。IBM Cloud BAAは、IBM SLA条項のBAAページにあります。
IBM Cloudを使用する場合、IBMの提携企業としての資格を持つベンダーともBAAを締結する必要があります。IBMは、HIPAA規制の対象となるデータに対して同様の保護措置を実施することをこれらのベンダーに要求しています。
お客様がHIPAA対応のサービスを利用するようにIBM Cloudアカウントを構成すると、HIPAA対応のサービスがIBM Cloudカタログ内で識別されるため、お客様がHIPAA対応の製品を選択しているかどうかがわかりやすくなります。
IBMサービス記述（SD）は、特定の製品がHIPAA対応状況を維持しているかどうかを示します。
以下のIBM CloudサービスはHIPAA対応です。
IBM Cloud Activity Tracker（Mezmo経由）
IBM Cloud Activity Trackerイベントルーティング
IBM Cloud App ID
IBM Cloud Bare Metal
IBM Cloud Block Storage
IBM Cloud Block Storage for VPC
IBM Cloud Databases for DataStax
IBM Cloud Databases for Elasticsearch
IBM Cloud Databases for EnterpriseDB
IBM Cloud Databases for etcd
IBM Cloud Databases for MongoDB Enterprise
IBM Cloud Databases for MongoDB Standard
IBM Cloud Databases for MySQL
IBM Cloud Databases for PostgreSQL
IBM Cloud Databases for Redis
IBM Cloud Direct Link
IBM Cloud File Storage
IBM Cloud for VMware Solutions（専用）
IBM Cloud Hardware Security Module
IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for Virtual Private Cloud
IBM Cloud Kubernetes Service and Red Hat OpenShift on IBM Cloud
IBM Cloud Logs
IBM Cloud LinuxONE Virtual Server for Virtual Private Cloud
IBM Cloud Messages for RabbitMQ
IBM Cloud Object Storage
IBM Cloud Object Storage (IaaS)
IBM Cloud Secrets Manager
IBM Cloud Platform - Core Services： IBM Cloudログ・ルーティング
IBM Cloud Platform - Core Services： IBM Cloud Metrics Routing
IBM Cloud Virtual Private Cloud
IBM Cloud Virtual Private Cloud - Load Balancer for VPC：アプリケーション・ロード・バランサーおよびネットワーク・ロード・バランサー
IBM Cloud Virtual Private Cloud - VPN for VPC： Site-to-Site Gateway
IBM Cloud Virtual Server for VPC
IBM Cloud Virtual Server for VPC - Auto Scale for VPC
IBM Cloud Virtual Server for VPC - VPC専用ホスト
IBM Cloud Virtual Servers
IBM Cloudant 専用クラスター
IBM Cloudant for IBM Cloud
IBM Event Streams for IBM Cloud (Enterprise)
IBM Key Protect for IBM Cloud
IBM Log Analysis（Mezmo経由）
IBM Power Virtual Server on IBM Cloud
IBM Wazi as a Service