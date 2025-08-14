IBM Cloud Private Path

マネージドIBMサービスおよびサードパーティーサービスに安全に接続
プライベート・ネットワーク接続は、プライバシー、セキュリティー、コンプライアンスを優先するIBM Cloudのお客様にとって不可欠です。
VPC向けPrivate Pathサービスを通じて、プロバイダーはIBM Cloud Privateのプライベート・ネットワーク・バックボーンを通じてクラウドおよびオンプレミス・サービスを提供し、消費者との安全でプライベートなやり取りを確保できます。
IBM Cloud VPC、オンプレミス、またはその他の到達可能な外部ロケーションでホストされているサービスに安全に接続します。
マネージド・サービスをIBM Cloudに迅速にデプロイし、ポリシー主導のアクセスを消費者に提供します。
規制基準と要件に準拠したソリューションを提供します。
Private Pathサービスではフルマネージド・エクスペリエンスを提供し、顧客が運用上のオーバーヘッドを削減できるよう支援します。
「IBM Cloud、オンプレミス、または他のクラウドにデプロイされているサービスに、詳細なアクセス制御とセキュリティーを備えたプライベート接続を提供したいと考えています」
「クラウドまたはオンプレミスにデプロイされた、IBMまたは自社のプロバイダーのサービスにプライベートにアクセスしたいと考えています。自分のリソースへの接続をプロバイダーが開始することは望ましくなく、セキュリティー・リスクを軽減するためにデータがIBM Cloudネットワーク内を通過することを望んでいます」
IBM Cloud VPC、オンプレミス、またはその他の到達可能な外部ロケーションでホストされているサービスに安全に接続します。
IBM Cloud VPC、オンプレミス、またはその他の到達可能な外部ロケーションでホストされているサービスに安全に接続します。
IBM Cloud VPC、オンプレミス、またはその他の到達可能な外部ロケーションでホストされているサービスに安全に接続します。
IBM Cloud VPC、オンプレミス、またはその他の到達可能な外部ロケーションでホストされているサービスに安全に接続します。
IBM Cloud Private Pathを今すぐお試しください。