IBM Cloud Private Path

接続性とデジタルプロセスを表す円形コンポーネント。

概要

プライベート・ネットワーク接続は、プライバシー、セキュリティー、コンプライアンスを優先するIBM Cloudのお客様にとって不可欠です。

VPC向けPrivate Pathサービスを通じて、プロバイダーはIBM Cloud Privateのプライベート・ネットワーク・バックボーンを通じてクラウドおよびオンプレミス・サービスを提供し、消費者との安全でプライベートなやり取りを確保できます。

    サービスへの安全な接続

    IBM Cloud VPC、オンプレミス、またはその他の到達可能な外部ロケーションでホストされているサービスに安全に接続します。
    IBM Cloudでマネージド・サービスをホストする

    マネージド・サービスをIBM Cloudに迅速にデプロイし、ポリシー主導のアクセスを消費者に提供します。
    規制コンプライアンスの維持

    規制基準と要件に準拠したソリューションを提供します。
    フルマネージド・エクスペリエンス

    Private Pathサービスではフルマネージド・エクスペリエンスを提供し、顧客が運用上のオーバーヘッドを削減できるよう支援します。

    対象者

    コンピューターで作業するクラウド・デベロッパー

    プロバイダー

    「IBM Cloud、オンプレミス、または他のクラウドにデプロイされているサービスに、詳細なアクセス制御とセキュリティーを備えたプライベート接続を提供したいと考えています」
    ノートPCを持ってデスクで仕事をする若い女性

    消費財

    「クラウドまたはオンプレミスにデプロイされた、IBMまたは自社のプロバイダーのサービスにプライベートにアクセスしたいと考えています。自分のリソースへの接続をプロバイダーが開始することは望ましくなく、セキュリティー・リスクを軽減するためにデータがIBM Cloudネットワーク内を通過することを望んでいます」

    主な機能

    ユースケース

    コンピューターで作業するクラウド・デベロッパー
    Private Path 消費者のVPCからサードパーティーまたはIBMパートナーのサービスにアクセスする

    IBM Cloudパートナーやサードパーティー・サービス・プロバイダーは、IBM Cloud VPC上のPrivate Pathネットワーク・ロード・バランサーを使用して、自社のサービスとアプリケーションをホストできます。消費者は、自分のVPC内の仮想プライベート・エンドポイント（VPE）ゲートウェイを介してサービスにアクセスします。

         サードパーティーにアクセスする方法の詳細はこちら
    技術者がクラウド・コンピューティング用のサーバールームをチェック
    Private Path 消費者のVPCからオンプレミスにデプロイされたサービスにアクセスする

    Private Pathネットワーク・ロード・バランサーは、アプリケーション・ロード・バランサーをプール・メンバーとして追加することで、プロバイダーのオンプレミス・サービスへの接続を可能にします。アプリケーション・ロード・バランサーは、Direct Link経由で接続された、目的のオンプレミス・サービス・インスタンスを指定できます。消費者は、自分のVPCからオンプレミスまたは他のクラウドでホストされているプロバイダーのサービスにアクセスできます。

         オンプレミス・サービスにアクセスする方法を確認する
    複数のモニターでコードをチェックしているシステムエンジニア
    仮想プライベート・パス・エンドポイント・ゲートウェイ 消費者のVPCからIBM Cloudサービスにアクセスする

    消費者はVPEゲートウェイを通じてIBM Cloudサービスにアクセスでき、トラフィックをIBM Cloudバックボーン内に保持し、インターネット外に配置できます。

         IBM Cloudサービスにアクセスする方法を確認する
    ソフトウェア・データを使用してコーディング・アプリを開発しているエンジニア
    Private Path IBM CloudサービスがプロバイダーのVPCに接続できるようにする

    Private Pathにより、セキュリティーを損なうことなく、IBM CloudサービスとプロバイダーのVPCの間の安全な接続が可能になります。例えば、サーバーレスVPCではプロバイダーのVPC内の仮想サーバー・インスタンスやアプリケーションにアクセスできます。

         IBM Cloudサービスにアクセスする方法を確認する
    次のステップ

    IBM Cloud Private Pathを今すぐお試しください。

