テレメトリー・システムは、業界やシステムの複雑さによって異なります。従来のプラットフォームは、歴史的にテレメーターと呼ばれる記録デバイスを使用して、設備またはその近くでデータを収集します。この情報は、信号調整と呼ばれるプロセスで処理、変更され、場合によってはアナログからデジタルに変換されます。

次に、マルチプレクサー￥が複数のデータ・ストリームを合成信号に結合して、データの伝送効率を高めます。この結合された信号は、無線、衛星、または別の形式の通信を通じて遠隔の受信ステーションに送信されます。最後に、デマルチプレクサが信号を解析し、異種のストランドに分割して分析の準備をします。

最新のIT環境では、テレメトリーの仕組みは異なります。ITに重点を置いたシステムでは、物理センサーに頼るのではなく、ソフトウェア・エージェント（サービスやアプリケーションと並行して実行される軽量プログラム）を使用して関連するメトリクスを取得します。Kubernetes環境では、これらのエージェントは、監視対象のサービスと同じクラスター内で動作するコンテナで動作することがよくあります。その他の構成では、ソフトウェア開発キット（SDK）を使用してアプリケーション自体にエージェントを埋め込んだり、カスタムAPIを使用してデータ転送を容易にしたりする場合があります。

収集後、データはテレメトリー・パイプラインを介して伝送され、データの標準化、ノイズの除去、メタデータ（環境タグや地理位置情報タグなど）の追加、機密情報のマスクなどによりコンプライアンスを維持できます。この精製されたデータは、JSONやOpenTelemetry Protocol（OTLP）などの形式で標準化されます。



次に、gRPC、HTTP、またはその他のトランスポート・プロトコルを介して、1つ以上のバックエンド（ソフトウェア・システムのサーバー側コンポーネント、たとえばサーバー、データベース、アプリケーション・ロジック）にインテリジェントにルーティングされます。バックエンドは、このデータを保管し、分析と解釈を行い、ダッシュボード、アラート、推奨事項などの形式で表示する役割を担います。

単一のテレメトリー・システムを使用して、収集から分析までのワークフロー全体を管理する場合があります。ただし、特に最新のマルチクラウドおよびハイブリッド環境では、組織が複数の特殊なテレメトリー・システムを使用して、オブザーバビリティー・パイプラインのさまざまな部分を管理していることがあります。