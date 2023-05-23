以下は、スマート交通の一部の例と、それが都市にどのようなメリットをもたらすのかを示します。

駐車場

すべてのドライバーは、30分以上駐車場を探した経験があり、空いているスペースはすべて、駐車場に到着する直前にいっぱいになっていても不思議には思いません。これは骨の折れる問題であり、駐車スポットにセンサーを追加するという明らかな解決策があります。そうすることで、ドライバーは、目的地を避けて事前に空いているスポットを見つけ、スマートフォンやダッシュボードを使用してその場所に直接移動できるようになります。

インテリジェント交通ネットワーク

多くの地方自治体や国の交通部門では現在、集中制御システムを通じて大量の交通スケジュールの更新や保守による中断をリアルタイムで配信しています。市民や通勤者は、アプリケーション、ソーシャル・メディア、ブラウザーを介して、スマートフォン、タブレット、コンピューター上でこれらの情報にアクセスできますが、それは単なる最低要件とするべきでしょう。

次世代のスマート交通システムは、列車やバスの部品が故障する可能性が高い場合に通信できるようになり、乗客が故障する前に車両をサービスから停止して修理することができます。交通ネットワークへの投資には、目的地から目的地まで、より多くの人を輸送できる高速レールの構築、交通の改善、自動車運転による環境への影響も含まれます。

交通管理の改善

交通渋滞は、車両事故、柔軟性がない交通網、悪天候、人口増加、標準化されていないインフラストラクチャーなど、さまざまな問題によって生じます。それぞれに（複雑さのレベルはさまざまですが）修正方法がありますが、スマート交通はそれらすべてに対処できます。

スマート公共交通機関

電車の渋滞や遅延のせいで、夢の仕事を逃した求職者はどれくらいいるのでしょうか。停留所に印刷された時刻表が、毎日、その重要性を失うまでどのくらいの時間がかかるでしょうか。すべての都市では、数千から数百万人が毎日公共交通機関に依存しています。これらは、高齢者、現場の労働者、障害を持つ人々にとって必要不可欠な要素です。都市がこれらの重要な車両をスマート・グリッドに接続し、バス・サービスやその他の公共交通機関がいつ車両をピックアップし、目的地に運ぶ必要があるかについてリアルタイムの情報を市民が入手できるようになれば、世界に大きな変化がもたらされます。

電気自動車のサポート

自分の都市の受け入れ態勢を整え、電気自動車の運転手を引き付けるために、リーダーは、交通量の多いエリアに充電ステーションを設置し、そこでは立ち寄った運転手が、車の充電中に周囲を見て楽しんだり、食事を取ったりできる場所にする必要があります。運転手にサービスを提供するだけでなく、地域の企業が新しいビジネスを獲得するのにも役立ちます。スマート交通手段について重要なことは、将来に向けて構築していることでもあります。自動運転車はまだ大量展開の準備ができていませんが、多くの人が将来的には現実のものになると期待しています。したがって、車両テクノロジーが人間の介入なしに移動できる方法を拡大するにつれて、有意義なスマート交通計画には将来性を備えた計画が含まれています。