毎日、人々は目的地への移動中に複数の障害に遭遇します。渋滞に巻き込まれ、予定より15分後にバスが到着するのを待ち、駐車場を見つけるために30分ほど運転する現代の世界では、交通システムの根本的な非効率性が原因で、不便に溢れています。

しかし、車の渋滞や公共交通機関を悩ましく待っている人々は、単なる個人的な問題ではありません。最適でない交通インフラは、経済に影響を与え、環境への悪影響を及ぼし、全体的な生活の質を低下させます。交通業務をより迅速にし、より多くの人のために交通の業務を迅速化することについて、シティ・プランナーは夜も眠れない思いを抱えています。

幸いなことに、交通管理システムの新しい技術とアプローチにより、これらの不便さへの対処を開始し、他の下流の交通を改善できるようになったということは喜ばしいことです。その解決策はスマート交通です。

モノのインターネット（IoT）、電気自動車、地理位置情報、モバイル・テクノロジーなどの相互接続されたテクノロジーの台頭により、特に密集した都市部で、人や商品がある場所から別の場所に流れる仕組みを調整できるようになりました。

ロンドン、パリ、アムステルダム、リオデジャネイロなど、世界のいくつかの都市は、スマート・シティの重要な一要素としてスマート交通に投資しています。現在、スマート交通のユースケースを研究している大学があります（例：ニューヨーク大学NJITなど）。世界全体が、交通問題の解決と流動性の向上に専念しているように見えます。なぜなら、それは市民と経済に非常に多くのメリットを生み出すからです。

スマート・シティーの台頭

多くの都市が 、世界初の「スマート・シティ」であると主張しています。正確に何が単なる都市をスマート・シティに変えるのかについて議論することはできますが、インターネットとモバイル・テクノロジーの台頭により、次世代のスマート・シティーの構築に幅広い関心が生まれていることは否定できません。

都市が既存の構造を改善して、より多くのデータ駆動型やコネクテッドなテクノロジーを組み込むたびに、都市はよりインテリジェントになります。スマート交通以外のスマート・シティーの強化の例としては、大気の質と温度変動を監視するセンサー、エネルギー節約のための公共ビルのIoT（モノのインターネット）、データ駆動型の廃棄物収集管理などがあります。しかし、スマート・シティがもたらす最大の価値は、スマート交通がどのように都市の運営方法とその中での人々の動きに革命をもたらすことができるかということです。

スマート交通の概要

スマート・モビリティーとしても知られるユビキタスなデータ収集とオートメーションの台頭により、官公庁はスマート交通を採用するようになりました。これは、事実上すべての市民と通勤者がメッセージやデータを送受信できるスマートフォンを持っているという事実によって実現できるものです。

さらに、かつてないほど簡単かつ安価に公共Wi-Fiネットワークを構築できるため、官公庁・自治体はスマート交通イニシアチブを実施できる多くの新たな機会を生み出します。

スマート交通には通常、自動車の排出ガスに伴う汚染、渋滞、要員や高齢者にとっての公共交通機関の重要性など、交通に関するいくつかの問題にプラスの影響を与える官民パートナーシップが含まれます。

バスや列車のリアルタイムの到着データを提供する市交通局、電子料金回収、自転車シェア、都市に入る車の動的価格設定、公共交通機関のスマート・カードなど、以前からいくつかのスマート交通ソリューションが存在しています。しかし、いくつかの異種のテクノロジーだけでは、インテリジェント交通システムを実現できません。包括的な戦略と連携した複数のスマート・テクノロジーが必要です。

スマート交通は、リソースの配分を改善するのに役立ち、都市はより少ないリソースでより多くのことを実現し、不必要なエネルギー消費やリソース・コストを回避できます。

スマートな交通手段を優先する都市や州は、すべての住民に、より包摂的で公平なエクスペリエンスを提供します。

スマート交通は官公庁・自治体も国民にも有益

以下は、スマート交通の一部の例と、それが都市にどのようなメリットをもたらすのかを示します。

駐車場

すべてのドライバーは、30分以上駐車場を探した経験があり、空いているスペースはすべて、駐車場に到着する直前にいっぱいになっていても不思議には思いません。これは骨の折れる問題であり、駐車スポットにセンサーを追加するという明らかな解決策があります。そうすることで、ドライバーは、目的地を避けて事前に空いているスポットを見つけ、スマートフォンやダッシュボードを使用してその場所に直接移動できるようになります。

インテリジェント交通ネットワーク

多くの地方自治体や国の交通部門では現在、集中制御システムを通じて大量の交通スケジュールの更新や保守による中断をリアルタイムで配信しています。市民や通勤者は、アプリケーション、ソーシャル・メディア、ブラウザーを介して、スマートフォン、タブレット、コンピューター上でこれらの情報にアクセスできますが、それは単なる最低要件とするべきでしょう。

次世代のスマート交通システムは、列車やバスの部品が故障する可能性が高い場合に通信できるようになり、乗客が故障する前に車両をサービスから停止して修理することができます。交通ネットワークへの投資には、目的地から目的地まで、より多くの人を輸送できる高速レールの構築、交通の改善、自動車運転による環境への影響も含まれます。

交通管理の改善

交通渋滞は、車両事故、柔軟性がない交通網、悪天候、人口増加、標準化されていないインフラストラクチャーなど、さまざまな問題によって生じます。それぞれに（複雑さのレベルはさまざまですが）修正方法がありますが、スマート交通はそれらすべてに対処できます。

  • 車両事故：センサーを備えたコネクテッド・カーは、多くの場合、何か悪い事態が起こることを運転手が認識すらしていない段階で、事故を防ぐことができます。
  • 交通規制：これまで、交通信号は不測の事態の影響に関係なく、あらかじめ決められたタイミングで変わってきました。交通信号の間隔は、1日のさまざまな時間帯（たとえば、繁華街でのラッシュアワーを考慮するなど）によって異なる場合がありますが、特定の交通の流れに基づいて変更されることはほとんどありません。そのデータに基づいて信号時間が変更できるまれな大都市圏では、通常は人間の介入により手動で行われます。交通管理の未来には、何千もの変数に基づいて交差点の信号を変更できる機械学習人工知能を組み込んだ、リアルタイムの交通フロー・データに接続されたスマート信号が含まれます。
  • 道路状況や事故に関するリアルタイム情報：交通状況と同様、道路状況も移動パターンにボトルネックを生じさせます。スマートフォンでアクセスできるマップ・アプリケーションは、交通状況に関するリアルタイムの最新情報を提供することが増えていますが、多くの場合、市民からの報告により提供されています。官民パートナーシップにより、Vehicle-to-Vehicle（V2V）およびVehicle-to-Infrastructure（V2I）テクノロジーに投資してこの情報を強化し、すべての車が自動的に情報を提供して、交通渋滞が発生する前に問題を特定できるようになります。

スマート公共交通機関

電車の渋滞や遅延のせいで、夢の仕事を逃した求職者はどれくらいいるのでしょうか。停留所に印刷された時刻表が、毎日、その重要性を失うまでどのくらいの時間がかかるでしょうか。すべての都市では、数千から数百万人が毎日公共交通機関に依存しています。これらは、高齢者、現場の労働者、障害を持つ人々にとって必要不可欠な要素です。都市がこれらの重要な車両をスマート・グリッドに接続し、バス・サービスやその他の公共交通機関がいつ車両をピックアップし、目的地に運ぶ必要があるかについてリアルタイムの情報を市民が入手できるようになれば、世界に大きな変化がもたらされます。

電気自動車のサポート

自分の都市の受け入れ態勢を整え、電気自動車の運転手を引き付けるために、リーダーは、交通量の多いエリアに充電ステーションを設置し、そこでは立ち寄った運転手が、車の充電中に周囲を見て楽しんだり、食事を取ったりできる場所にする必要があります。運転手にサービスを提供するだけでなく、地域の企業が新しいビジネスを獲得するのにも役立ちます。スマート交通手段について重要なことは、将来に向けて構築していることでもあります。自動運転車はまだ大量展開の準備ができていませんが、多くの人が将来的には現実のものになると期待しています。したがって、車両テクノロジーが人間の介入なしに移動できる方法を拡大するにつれて、有意義なスマート交通計画には将来性を備えた計画が含まれています。

IBM Maximoは、スマート交通への取り組みの前進を支援

ほぼすべての主要都市は、市民や通勤者向けのサービス全体にいくつかのスマート交通テクノロジーを組み込んでいますが、今こそ、人々がより速く、より安全に、そして環境への影響を抑えながら目的地に到着できるようにする総合的なスマート交通ストラテジーを確立するときです。ハイブリッド・ワークの動きにより、より多くの従業員が自分が選んだ都市で働けるようになると、包括的なスマート交通システムを備えた真のスマート・シティーを提供する官公庁・自治体は、適応できなかった都市を犠牲にして、より多くの住民を呼び込むことができるようになります。

幸いなことに、オペレーション、保守、監視、品質、信頼性のためのソリューションのスイートを使用して、官公庁・自治体がより包括的なスマート交通のフレームワークを構築するのに役立つソリューションが存在します。IBM Maximoは、47億人の乗客を抱えるメトロ・サービス、最も混雑する空港の73%、最大手の自動車会社の75%が、システムのインテリジェンスを変革して顧客満足度と効率性を向上させることを支援しています。

