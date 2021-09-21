リソースの使用率は、利用可能な時間（または容量）に対する性能と労力を測定するKPIです。最適なリソース活用によって、プロジェクト・マネージャーは複数のカテゴリーにわたるリソースの可用性を予測することができます。この洞察により、チームは労働力のスケジュールを戦略的に計画し、リアルタイムの修正作業を行って、新しいプロジェクトを最適に維持することができます。
チームの使用率を監視し、個々のパフォーマンスの生産性を追跡することで、プロジェクト・マネージャーは効果的なリソース・プランニングの重要なKPIの1つを得ることができます。これらの計算は、フルタイムまたはパートタイムのリソースが過剰に使用されているか、または十分に活用されていないかを判断するうえで役立ちます。
過剰活用（利用可能な時間以上に働くなど）は、従業員が燃え尽き症候群に陥る可能性があります。不十分な活用（利用可能な時間よりも少ない作業量など）は、計画外の遅延につながる可能性があります。
一般的なリソース使用率の計算式は、実際の時間または割り当てられた時間をリソース容量で割ることによって計算されます。プロジェクト・マネジャーは、この計算式を調整することで、時間、日数、パーセンテージのいずれかの単位で利用率を求めることができます。
使用率により、プロジェクト・マネージャーはリソースの効率を追跡し、リソース使用率のプロジェクト計画を作成できます。その後リソース・マネージャーは、新しいプロジェクト全体で請求可能なタスクを計算し、戦略的なキャパシティー・プランニングに取り組むことができます。
リソースの効率を測定し、利用状況をリアルタイムで可視化することのメリットを企業全体で享受することで、競争上の優位性を獲得することができます。最適なリソース活用計画を策定することで、次のことができます。
適切なリソース管理ツールなしでリソースのスケジュールを監視し、利用率を計算すると、貴重な時間が浪費される可能性があります。これは、環境を最適化し、複数のリソースのメトリクスを手動で取得しようとする場合に特に当てはまります。
従来のリソース活用は、ITインフラストラクチャー環境の複雑さが増すにつれて進化してきました。金融サービス、保険、医療などの業界全体で人工知能主導の自動化が加速し、ハイブリッドクラウド環境の複雑さが増す中で、従来の方法では人間が管理できないほど複雑で分散したアプリケーションが生まれています。
ITオペレーション・チームは、サイロ化された意思決定とアプリケーション・リソースの過剰割り当てが原因で、問題の解決に貴重な時間を費やす余裕がありません。デジタル・トランスフォーメーションを進めているIT組織は、リアルタイムの利用状況レポートやプロジェクト管理のメトリクスを人間だけでは達成できない規模で提供するインテリジェントなアプリケーション・リソース管理（ARM）ソフトウェア・ツールのメリットを享受できます。
Turbonomic Application Resource Managementは、チームがアプリケーション・データを活用し、フルスタックのハイブリッドクラウド環境全体でインテリジェントな自動リソース・アクションを生成できるようにすることで、時間を節約し、生産性を向上させるAI搭載のソフトウェア・ソリューションを提供します。
ITOpsからAIOpsへのトランスフォーメーションにおける主要なメリットである、アプリケーション・リソース管理（ARM）により、アプリケーションの性能が向上し、アプリケーション・リソースの正常な使用が監視、管理、および判定されます。
CIOとDevOpsチームは、アプリケーションの監視と最適化、複雑なインフラストラクチャーの管理、リアルタイム分析の生成、インテリジェントな自動アクションの実行に必要なアプリケーションに関する信頼できる洞察の提供を行うアプリケーション・リソース管理（ARM）ソリューションを通じて、リソースの有効活用を実現できます。
