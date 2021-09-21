チームの使用率を監視し、個々のパフォーマンスの生産性を追跡することで、プロジェクト・マネージャーは効果的なリソース・プランニングの重要なKPIの1つを得ることができます。これらの計算は、フルタイムまたはパートタイムのリソースが過剰に使用されているか、または十分に活用されていないかを判断するうえで役立ちます。

過剰活用（利用可能な時間以上に働くなど）は、従業員が燃え尽き症候群に陥る可能性があります。不十分な活用（利用可能な時間よりも少ない作業量など）は、計画外の遅延につながる可能性があります。

一般的なリソース使用率の計算式は、実際の時間または割り当てられた時間をリソース容量で割ることによって計算されます。プロジェクト・マネジャーは、この計算式を調整することで、時間、日数、パーセンテージのいずれかの単位で利用率を求めることができます。

使用率により、プロジェクト・マネージャーはリソースの効率を追跡し、リソース使用率のプロジェクト計画を作成できます。その後リソース・マネージャーは、新しいプロジェクト全体で請求可能なタスクを計算し、戦略的なキャパシティー・プランニングに取り組むことができます。