RPC（リモート・プロシージャ・コール）は、リモート・コールがローカル・コールとして表示され、機能するようにするクライアント/サーバー・インタラクションのための通信モデルです。これは古い技術であり、概念的には1970年代に遡り、最初のアプリケーションはARPANETやXerox PARCなどの先駆的なコンピューティング・プロジェクトに見られました。

RPCでは、クライアントはサーバーの表現と対話します。サーバーはローカルに見えますが、実際には仲介者です。この仲介者は一般的にスタブと呼ばれ、データのマーシャリングとアンマーシャリング（つまり、データを送信に適した形式に変換し、サーバーから受信した結果を元の形式に変換すること）を処理します。これはクライアント/サーバー通信用のアーキテクチャ スタイルであるため、API 設計でよく使用されます。

RPCフレームワークには、XML-RPCやJSON-RPCをはじめ、さまざまな種類があります。これらの実装では転送プロトコルとしてHTTPを使用しますが、その形式の種類が大きく異なります。1990 年代と 2000 年代に遡るこれらの実装は、開発を簡素化し、ネットワーク通信の複雑さを抽象化し、軽量で、比較的簡単に使用でき、人間が読めるという RPC の強みを示しました。

しかし、多くの最新環境、特にマイクロサービス・アーキテクチャー、多言語環境、データ負荷の高いシステムを使用する環境では、分散アプリケーションを接続するためのより高速で高性能なフレームワークが必要です。理想的には、このフレームワークは、異なる環境とデータセンターで実行されるサービス間の、より効率的なリアルタイムのデータ転送を促進します。

gRPC はこのニーズを満たすために開発され、データのシリアル化、HTTP/2プロトコルの使用、双方向ストリーミング機能、コード生成などを通じて、低遅延と高スループットを実現します。

gRPCは、HTTP/2のリリースと同じ年、2015年に初めてリリースされました。これは、主にインターフェース定義言語（IDL）であるプロトコル・バッファー（Protobuf）を使用することにより、古いRPC実装の制限に対処します。Protobufは、構造化データをシリアル化してバイナリーにエンコードします。そのため、データがよりコンパクトになり、より高速な伝送とより高い性能が可能になります。

Protobufでは、コードを中断することなくデータ・フィールドに変更を加えることもできます。これにより、エラーが減り、リアルタイムのデータ共有と処理が可能になります。これらの主要な機能により、gRPC で構築された API は、最新の分散環境、マイクロサービス アーキテクチャ、ストリーミング アプリケーション、およびモノのインターネットシステムとデバイスの接続にとって強力な選択肢となります。

gRPC は「Google Remote Procedure Call（Googleリモート・プロシージャ・コール）」の頭文字のように見えます。しかし、grpc.ioのgRPCチームは、それが「gRPC Remote Procedure Call（gRPC リモート・プロシージャ・コール）」の略であると冗談めかして主張しています。その GitHubのノートでは、「g」がバージョンごとに異なるものを表していると指摘しています(「社交的」から「ガチョウ」、「グアダルーペ川公園保護区」まで)。いずれにせよ、GoogleはgRPCを開発し、2015年にオープンソース・プロジェクトとしてリリースしました。

