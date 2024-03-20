公開： 2024年3月26日
投稿者： Alice Gomstyn, Alexandra Jonker
運用効率とは、生産性を維持または向上させつつ、運営コストを削減するために、業務プロセスとリソースを最適化することを指します。
今日のグローバル経済において、製造業から運輸業まで多くの企業が利害関係者から運用効率の向上を求められています。実際、運用効率の達成は競争市場において極めて重要であり、高品質な製品やサービスを低価格で提供しつつ、収益性を維持または向上させることが可能になります。あるグローバル調査によると、最高経営責任者の77%が総収益の成長を促進するために運用効率の向上を目指していると回答しています。1
人工知能（AI）やモノのインターネット（IoT）を活用したさまざまなソフトウェア・ツールやプラットフォームが、企業の運用効率の向上を支援しています。これには、統合型職場管理システムやエンタープライズ・リソース・プランニング・ソフトウェアが含まれます。これらのソフトウェア・ソリューションを使用することで、オートメーションやプロセス・マッピングなどのアプローチを導入し、さらなるビジネス最適化を図れます。
企業は、運用効率を測定するために「運用効率比率」というメトリクスをよく使用します。この比率は一般的に、営業費用と売上原価（COGS）を合計し、その合計を売上高で割ることで算出します。
また、買掛金回転率、売掛金回転率、在庫回転率などのメトリクスを使用した効率性評価を選択することもあります。
企業は、これらの比率を長期的に追跡し、業界のベンチマークと比較することで、運用効率がどの程度改善されているかを測定できます。比率が低下していれば、それは運用効率が向上していることを示しています。
プロセスの改善とリソースの有効活用は、企業が主要業績評価指標（KPI）を達成し、以下のようなビジネス目標を実現するのに役立ちます。
運用効率の向上によって営業経費を削減することで、企業の収益性が向上します。
生産プロセスの効率化によりエネルギー消費量が削減され、組織のカーボン・フットプリントと電気代が削減されます。
企業は運用効率を改善することで、その結果得られるコスト削減分を顧客に還元し、より高い価値を提供できます。
運用効率を向上させるためにさまざまな戦略を実施できます。業界や企業によって具体的な取り組みは異なりますが、以下のような一般的な戦略があります。
オートメーションとは、人手をほとんど必要とせずにテクノロジーを用いてタスクを実行することです。例えば、手作業で行っていたスプレッドシートのデータ入力をデータ・キャプチャ・ソリューションに置き換えるなどのオートメーションにより、効率を大幅に改善し、ヒューマン・エラーを防ぐ一方で、これによりチーム・メンバーがより高価値で意義のある業務に集中できるようになります。
予知保全により、組織はインフラや機械などの資産の健全性をリアルタイムで監視できます。これにより、問題が発生した際に迅速に対処し、将来の問題を予測して資産の寿命を延ばし、高額な計画外の設備ダウンタイムや生産減速を防ぐことができます。
プロセス・マッピングとは、ワークフローを視覚的に表現する手法です。これにより、時間のかかる非効率的なプロセスや最適でないリソース配分、ヒューマン・エラーが発生しやすいタスク、生産のボトルネックなど、改善すべき領域を特定できます。
在庫管理とは、商品が製造工場から倉庫、そして最終的に消費者に販売されるまでの移動を追跡することです。在庫管理を最適化することで、商品の保管にかかる時間を短縮し、コストを削減しながら、顧客の需要を満たすために十分な在庫を確保できます。
ビジネス・プロセス・アウトソーシングにより、企業は請求書発行や支払処理など、特定の機能に特化した外部プロバイダーと契約できます。専門プロバイダーは、多くの場合、社内チームと比較して、より効率的に運営され、費用対効果が高くなります。
エネルギー管理とは、エネルギー使用を積極的かつ定期的に監視・管理・最適化することで、消費量を抑え、エネルギー・コストを削減することです。米国のエネルギー・スター・プログラムの計算によると、エネルギー消費を10％削減すると、純営業利益が1.5％増加することが示されています。2
従業員のスキルを磨き、新たなスキルを身につけるための研修や能力開発プログラムは、生産性を向上させ、業務効率の向上に寄与します。さらに、スキル研修による従業員満足度の向上は、従業員の定着率の向上にもつながります。また、新入社員の採用やトレーニングは既存の社員を維持するよりもコストがかかるため、従業員の離職率を下げることで業務効率の向上にもつながります。
業務効率と「オペレーショナル・エクセレンス」は時折同じ意味で使われますが、業務効率は一般的に、より効率的な業務運営だけでなく、マネージャーとチーム・メンバーの両方がビジネスの成果と継続的な改善に取り組む文化を創造することを含むと理解されています。
テクノロジーの進化は、企業に業務効率を改善するさまざまな機会を提供しています。組織は、ますますモノのインターネット（IoT）を運用管理や予知保全に取り入れています。一方、人工知能（AI）は、在庫管理や設備利用の最適化を支援する洞察を提供します。このようなテクノロジーを活用して業務効率をサポートするソフトウェア・ソリューションには、次のようなものがあります。
ERPとは、オートメーションと統合を利用して企業のワークフローやプロセス、機能を管理し、合理化するように設計されたビジネス管理ソフトウェア・システムです。このような機能には、財務や人事、製造、サービス、調達、サプライチェーン管理、製品ライフサイクル管理、プロジェクト管理などが含まれます。
エネルギー管理ソフトウェアは、IoTやコネクティビティ、エネルギー・データ分析を使用して、施設管理と省エネルギーに関するより良い意思決定を支援する洞察を企業に提供します。
先進的なプロセス・マッピング・ツールは、チームが協力しながらビジネス・プロセスを継続的に改善し、洞察を得ることを可能にする一元化されたプラットフォームを提供します。
スマートな注文管理ツールにより、在庫レベルの追跡やオムニ・チャネルの注文処理を含むリアルタイムの在庫管理や倉庫管理が可能になります。
インテリジェントな資産管理と統合された職場管理システム（IWMS）で、ライフサイクル全体にわたる不動産ポートフォリオを管理します。
データとAIの力を活用し、オフィスのサステナビリティーを実現するための新たな試みを、不動産と施設の管理運営に浸透させます。
B2Bコマースの成長を加速させたいと考えている企業にとって、IBM Sterling Order Managementは顧客エクスペリエンスを強化し、収益の増加と営業利益の向上を支援し、同時に持続可能性の目標をサポートします。
データとAIは、組織が施設管理を進化させるうえで、ますます重要なツールになっています。シンプルで、迅速かつ柔軟なIBM TRIRIGAは、単一のモジュール式ソリューションに各種アプリケーションを適切に組み合わせて、建物のライフサイクルを最大化しながら、将来のニーズに対応できるようにする統合職場管理システムです。
1「22nd Annual Global CEO Survey: CEOs’ curbed confidence spells caution（第22回グローバルCEO調査： 最高経営責任者（CEO）の自信の抑制は警戒を意味する）」（ibm.com外部へのリンク）、PWC、2019年
2「Commercial Real Estate: An Overview of Energy Use and Energy Efficiency Opportunities（商業用不動産： エネルギー使用とエネルギー効率の機会の概要）」（ibm.com外部へのリンク）、Energy Star、2024年3月18日にアクセス
3「Integrated Workplace Management System Market Outlook and Forecasts 2021 – 2028（統合型職場管理システム市場の見通しと予測 2021～2028年）」（ibm.com外部へのリンク）、Mind Commerce、2021年10月13日