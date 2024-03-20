企業は、運用効率を測定するために「運用効率比率」というメトリクスをよく使用します。この比率は一般的に、営業費用と売上原価（COGS）を合計し、その合計を売上高で割ることで算出します。

また、買掛金回転率、売掛金回転率、在庫回転率などのメトリクスを使用した効率性評価を選択することもあります。

企業は、これらの比率を長期的に追跡し、業界のベンチマークと比較することで、運用効率がどの程度改善されているかを測定できます。比率が低下していれば、それは運用効率が向上していることを示しています。