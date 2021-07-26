施設管理は、建物や敷地、インフラ、不動産の機能性、快適性、安全性、効率性を確保するのに役立ちます。
施設管理には以下が含まれます。
施設管理の種類：基本的には、ハード施設管理（ハードFM）とソフト施設管理（ソフトFM）の2つの分野があります。
人々が最高の仕事に励み、それぞれの環境でやりがいを感じるには、安全で友好的な、能率的に働ける建物に勤務する必要があります。施設管理は、施設内や現場の人々を取り巻くあらゆることを管理します。働き、遊び、学び、生活する場所は、快適で、生産的で、持続可能なものでなければなりません。
施設管理が優れていれば、組織の利益に直結し、不動産、建物、設備の短期および長期的な価値に大きな影響を与えます。みなさんのご尽力が、以下のように重要な役割を果たす可能性があります。
私たちは87%の時間を建物内で過ごします。生活をより快適にし、効率を最大化するための業務改善方法をご覧ください。
市場調査会社IDCは、世界初の統合職場管理システム（IWMS）MarketScapeレポートで、TRIRIGAのイノベーション、柔軟性、機能性、業種・業務の専門知識を高く評価しています。
不動産は組織で2番目に高いコストであり、スペース管理が効果的であれば、最大30%のコスト削減が可能です。¹
平均的な資本プロジェクトは予算を80%も超え、予定より20カ月遅れますが、資本プロジェクト管理テクノロジーを採用することで、プロジェクト全体のコストを最大45%削減できます。²
統合システムを備えたスマート・ビルディングは、従来型で非効率な既存の建物において30～50%というエネルギー消費量削減を実現できます。4
施設管理におけるテクノロジーには、ソフトウェアとシステムの両方があります。IoT（モノのインターネット）センサー、Wi-Fi、メーター、ゲージ、スマート・デバイスを通じて構築された環境によって、大量のデータが生成されています。
最も効果的なソリューションであれば、統合型の職場管理システム（IWMS）に分析と人工知能（AI）を組み込むことで、施設管理部門がこのデータを有効に活用できるようになります。こうしたテクノロジーが、コンピューター支援型の施設管理を実現する機能を提供するため、データ分析と学習が可能になります。リアルタイムの可視化を実現し、予測的な施設保守を実施して、より生産的でコスト効率の高い施設環境を創造できます。
さまざまな業種・業務と企業規模にわたって、施設管理者は幅広く重要な日常の職務を担っています。マネージャーは、事前に計画を立てたうえで、日々のさまざまなタスクに備える必要があります。マネージャーの責任には通例、次のような業務が含まれます。
マネージャーの日々の業務に該当する職責ごとの業績を改善する手段もあります。
多くの企業がオフィスに戻るようになると、理想的な職場は、従業員が集まり、力を合わせたいと思う場所になります。互いが安全につながり合える場所です。
パンデミック後の世界における新しい職場は、さらに多くのニーズを満たす必要があります。生産性向上とは、対面で仕事を続けることなのか、それとも従業員の通勤時間を節約することなのか？ハイブリッド・ワークスペース・モデルを構築することの利点と課題を考えてみてください。
従業員の職場エクスペリエンスを改善しましょう。「最高の職場」は、新型コロナウイルス感染症、従業員の期待、テクノロジーによって再定義されつつあります。エクスペリエンスが違えば、意欲的で生産的な従業員と、離職やさらなる混乱に直面している企業との間には違いがあるものです。新しいエクスペリエンスを生み出す方法をお確かめください。
ISSが、TRIRIGAを使用して世界中の25,000を超える建物の施設管理をどのように変革しているかをご覧ください。施設管理の具体的な例を見れば、建物や環境のパーソナライズが進み、直感的で使いやすくなったIoTの価値がわかります。
新型コロナウイルス感染症の発生により、GREは自社のソリューションを使用して、IBMのグローバル従業員のうち95%をオフィスから自宅に移すことができました。今では、パンデミック関連のプロトコルに対する準拠状況を監視し、健康証明書を確認する機能を備えたうえで、オフィスに戻る準備をしています。
AIとIoT（モノのインターネット）データで、資産をインテリジェントに連携させると、パフォーマンスの最適化、変化する状況への適応、そして継続性の確保が可能になります。
IBM Maximo Application Suiteで、スケジュール、リソース、資産のパフォーマンスを最適化します。
AIとデータから得られた洞察を活用して、最初から最後まで資産の性能を最適化します。
豊富なデータと強力なAIテクノロジーを使用して、業務を変革し、最適化プロセスを統合し、高度な成長を実現します。
インテリジェントなソフトウェアの統合セット、IBM Maximo Application Suiteを使用すれば、企業の資産を最大限に活用できます。高度な分析やAI、オートメーションを活用し、設備の信頼性向上のための予知保全など、より効果的な設備管理と監視を実現できます。