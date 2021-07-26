人々が最高の仕事に励み、それぞれの環境でやりがいを感じるには、安全で友好的な、能率的に働ける建物に勤務する必要があります。施設管理は、施設内や現場の人々を取り巻くあらゆることを管理します。働き、遊び、学び、生活する場所は、快適で、生産的で、持続可能なものでなければなりません。

施設管理が優れていれば、組織の利益に直結し、不動産、建物、設備の短期および長期的な価値に大きな影響を与えます。みなさんのご尽力が、以下のように重要な役割を果たす可能性があります。