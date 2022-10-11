オペレーショナル・エクセレンス（OpEx）は、経営陣と従業員がビジネスの成果に関与し、変革を実行する権限を与える文化を構築することにより、ビジネスのあらゆる側面とすべてのビジネス・プロセスの継続的な改善を重視するビジネス管理のアプローチです。
ビジネスの改善とは、効率を高めたりROIを最大化したりすることだけではありません。今日の世界経済では、市場、状況、テクノロジーの変化に適応する柔軟性も必要です。
オペレーショナル・エクセレンスとは、複雑なビジネス環境における継続的な改善に向けたロードマップを組織が作成する方法のことです。その目標は、企業に競争上の優位性を与えることです。オペレーショナル・エクセレンスは、ビジネス・リーダーがより良い意思決定を行い、従業員が継続的な改善を示すのに役立ちます。オペレーショナル・エクセレンスを適切に実装すれば、組織のすべてのメンバーが顧客への価値の流れを把握し、問題が発生した場合に混乱が発生する前に解決策を見つけることができます。
オペレーショナル・エクセレンスは文化の変化から始まり、すべてのリーダーと従業員が高品質の製品を作るだけでなく、優れた顧客体験を提供することに専念します。オペレーション・エクセレンスの手法を使用する企業は、リーダーシップと労働力の役割、およびそれらがオペレーションを改善する方法を明確に定義しています。あらゆるレベルで、従業員は変化を開始し、効率、有効性、機敏性を目指して推進することができます。
オペレーショナル・エクセレンスの定義は、源泉の品質、顧客にとっての価値、在庫ゼロのサプライチェーン、およびあらゆるレベルの職場の理解を重視するビジネス アプローチである新郷モデルに由来しています。これは、自身の哲学に関する18冊の本を出版し、トヨタの経営陣と緊密に協力して、その原則をオペレーションに適用しているビジネス・リーダーである新郷重夫博士によって作られました。
新郷博士は、ユタ州立大学のシンゴウ・インスティテュート・フォー・オペレーショナル・エクセレンスが毎年授与する新郷賞の由来でもあります。この賞では、しばしばオペレーショナル・エクセレンスの基本原則と呼ばれる新郷博士の10の指導原則が定義されています。
新郷モデルがビジネス界で人気が高まるにつれて、他の企業はこのアプローチとオペレーショナル・エクセレンスの中核原則に基づいた方法論を開発しました。それには、以下が含まれます。
組織内でオペレーショナル・エクセレンスを導入する場合、そのプロセスを最終的な目的地ではなく、継続的な行程と考えることをおすすめします。継続的な改善に重点を置いているため、ビジネス・リーダーと従業員は常に自分の仕事を改善する方法を模索しなければなりません。
そうは言っても、組織は目標を設定し、自分たちがどのように改善しているかどうかを理解するためのメトリクスを定義する必要があります。これらのメトリクスには、売上の増加、正常性と安全のパフォーマンス、労働力の定着率などの重要業績評価指標（KPI）が含まれます。
ここでは、オペレーショナル・エクセレンス・ベースのプロセスに含まれることが多い目標の種類を紹介します。
オペレーショナル・エクセレンスの目標は、一般的に、顧客に価値を提供することに焦点を当てています。価値とは何でしょうか。基本的に、それは顧客が要求し、喜んで支払うものです。
オペレーショナル・エクセレンスの方法論の中で、企業は価値の流れを創出することで、この価値を提供します。バリュー・ストリームとは、組織が顧客の必要とする製品やサービスをその需要を満たすために策定するプロセスとイニシアチブのことです。
たとえば、顧客の需要に対応でき、過剰プロビジョニングなしでオンライン トランザクションを処理するために必要なコンピューティング、ストレージ、ネットワーク リソースを備えたデータセンターは、スムーズに実行されているバリュー ストリームと見なされます。
コミュニケーションは、オペレーショナル・エクセレンスの目標を達成するためのもう1つの重要な要素です。従業員が会社の目標を認識していない場合、顧客に価値を提供する方法を知らなかった場合、またはリーダーシップが専門的な成功に投資していないと感じている場合は、目標を達成し、継続的に改善することが困難になります。
多くの場合、実装には、使命、目標、影響を受けるものなど、プログラムのあらゆる側面を全従業員に伝える計画が含まれます。オペレーショナル・エクセレンスに優れている企業は、多くの場合、適切に設計された社内コミュニケーション・システムと、フィードバックを受け取り、対処するためのフォーラムを備えています。
オペレーショナル・エクセレンスでは、組織は業務と従業員の管理方法を厳しく評価する必要があります。場合によっては、文化を変えることも必要になります。継続的な変化を受け入れることで、企業はより適切な方法を実装し、次のメリットを実現することができます。
オペレーショナル・エクセレンスは、ほぼすべての業種・ビジネス・モデルにメリットをもたらしますが、以下のようなオペレーショナル・エクセレンスが業務のオペレーションとして標準となった業種もあります。
オートメーション、プロセス分析、オブザーバビリティー、データおよびビジネス管理ツールは、企業が継続的な改善をより迅速に実行し、維持するのに役立ちます。
企業は、効率化とデジタル・テクノロジーの力の活用のために、数十年にわたりオートメーションに注目してきました。これには、機械を使用した組立ラインでの実作業の自動化や、ソフトウェア ソリューションを使用した会計や請求などのバックオフィス タスクの自動化などが含まれます。
創造的な思考、直感、ストラテジー計画を必要とするタスクには、人間にしかできないものが数多くあります。一方で、請求書にアカウント情報を事前に入力したり、複数のバックエンド・システムにデータを転送したりするなど、反復的で日常的なタスクはオートメーション・ツールを使用することで実行でき、業務の時間を節約できます。
今日のデジタル・ファースト時代では、顧客満足度は、ビジネス・クリティカルなアプリケーションとインフラストラクチャーのパフォーマンスと可用性に依存します。そのため、IT オペレーション (ITOps)チームはオペレーショナル・エクセレンスを実現するという大きなプレッシャーにさらされており、増大するビジネス需要のペースに合わせて動きを実現する必要があります。AIOps は、最新の動的な IT 環境における効率性と最適化を推進し、必要なデジタル・トランスフォーメーションを加速します。
AIOpsは、ソフトウェアを使用してITシステムとの手動のやり取りを削減、または置き換えるプロセスを構築することで、IT環境に洞察をもたらし、ITオペレーションチームがプロアクティブで継続的なアプリケーションの性能を保証できるようにすることで、コンプライアンスを高め、安全にコストを削減しながら、優れた顧客体験を実現します。
世界中でトランスフォーメーションの取り組みが加速するにつれて、データがサイロに流出し、ビジネス・チームが成功するために必要な情報へのアクセスが妨げられるという深刻な副次作用も発生しています。アプリケーションとシステムを迅速かつ安全に接続できる組織は、そうでない組織よりも優れたパフォーマンスを発揮します。適切な統合ツールがなければ、データは隔離されたままとなり、情報に基づいたビジネス上の意思決定を行い、新たな効率性を見出すスケーラブルな自動化を実装する能力を妨げることになります。
