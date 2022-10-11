ビジネスの改善とは、効率を高めたりROIを最大化したりすることだけではありません。今日の世界経済では、市場、状況、テクノロジーの変化に適応する柔軟性も必要です。

オペレーショナル・エクセレンスとは、複雑なビジネス環境における継続的な改善に向けたロードマップを組織が作成する方法のことです。その目標は、企業に競争上の優位性を与えることです。オペレーショナル・エクセレンスは、ビジネス・リーダーがより良い意思決定を行い、従業員が継続的な改善を示すのに役立ちます。オペレーショナル・エクセレンスを適切に実装すれば、組織のすべてのメンバーが顧客への価値の流れを把握し、問題が発生した場合に混乱が発生する前に解決策を見つけることができます。

オペレーショナル・エクセレンスは文化の変化から始まり、すべてのリーダーと従業員が高品質の製品を作るだけでなく、優れた顧客体験を提供することに専念します。オペレーション・エクセレンスの手法を使用する企業は、リーダーシップと労働力の役割、およびそれらがオペレーションを改善する方法を明確に定義しています。あらゆるレベルで、従業員は変化を開始し、効率、有効性、機敏性を目指して推進することができます。