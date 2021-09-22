ビジネス・オートメーションは、ビジネス・プロセスの明確な理解なしには達成できません。言い換えれば、企業はワークフローで何が起こっているかを正確に把握しなければ、いずれかのステップを効果的に自動化することはできません。プロセスマイニング、モデリング、マッピングのテクノロジーは、定量的・定性的データを提供し、企業のワークフローに比類のない透明性をもたらします。既存のプロセスを包括的に把握することで、企業は大規模な自動化の取り組みを容易に行うことができます。

IBM Cloud Pak for Business Automationには、組織が現状のプロセスを正確に理解するのに役立つビジネス・プロセス機能が組み込まれています。コア・ビジネスのワークフローにプロセス・マッピング、モデリング、マイニングを適用することで、企業はオペレーションの非効率性やホットスポットをデジタル化し、ピンポイントで特定することができます。

IBM Cloud Pak for Business Automation は、あらゆるハイブリッド・クラウド向けに構築された、統合されたソフトウェアのモジュール・セットで、運用上の最も困難な課題を迅速に解決します。コンテンツ、キャプチャー、意思決定、ワークフロー、タスクなど、AIを活用したオートメーション機能を幅広く備えており、小規模から始めて、ニーズの変化に応じて拡張できる柔軟なモデルとなっています。

IBMは、IBM Process Miningも提供しています。これは、組織がビジネス・プロセスを発見し、ボトルネックと非効率を特定して改善できるように設計された、クラウドベースのビジネス・プロセス改善ソリューションです。チームは、直感的で簡単にアクセスできるウェブ・インターフェイスを通じて、プロセスを可視化および分析し、より効率的に作業することに役立てることができます。無料評価版（30日間）をお試しください。