すべてのビジネスは、結局のところ ビジネス・プロセスの集合体です。プロセスは、新製品の創造を可能にし、サービスの提供を促進し、会社のポリシーを実施し、コンプライアンスを維持し、組織が常に包括的な目標に向かって前進できるようにします。
各ビジネス・プロセスは、特定のビジネス成果を推進するために連携して機能する、相互に接続され、相互に依存している複雑なアクティビティのセットです。従業員のパフォーマンス・レビュー、マーケティング活動、コンテンツ作成、ソフトウェア開発、販売はすべて、一般的なタイプのビジネス・プロセスです。これらのプロセスが確実に意図したとおりに機能するようにするには、各ワークフローを簡単に定義、分析、調整、監視する方法が必要です。
組織は、これらの抽象的なワークフローを、各プロセスの内部構造を示す具体的かつ包括的な図に変換する方法を開発しました。これらの手法とは、プロセス・マイニング、プロセス・モデリング、プロセス・マッピングなどの手法です。それぞれの手法は、企業がプロセスを管理、最適化、自動化するのに役立ちますが、その方法は少しずつ異なります。
プロセスマイニングは、組織がワークフローを発見、評価、改善するのに役立つビジネスプロセス管理の一形態です。プロセスマイニングでは、顧客関係管理（CRM）や会計ソフトなどのITシステムのイベントログにアルゴリズムが適用される。このアルゴリズムは、イベント・ログ・データの傾向を明らかにし、それらの傾向を利用して、システム内で発生しているワークフローを視覚化するプロセス・モデルを構築します。プロセス・マイニング・アルゴリズムは、既存のプロセスモデルの強化、プロセスモデルと実際のワークフロー・インスタンスの比較、プロセス変更のシミュレーションにも使用できます。
プロセス・マイニングの主要なメリットは、それが提供するデータです。このデータは、企業がイベントログ・データを使用して、リソースの割り当て、ワークフローの最適化、オートメーション・イニシアチブ、およびその他のクリティカルなビジネス上の意思決定を行うのを支援します。
プロセスモデルはワークフローを視覚的に表現したもので、データ・マイニング・アルゴリズムをイベントログ・データに適用することによって作成されます。プロセスモデルは、ビジネスプロセスの定量的かつ客観的な図を提供します。これらのモデルには、イベント、イベントの所有者または開始者のログ、ワークフロー内の経路、各ステップのタイムライン、成功率など、豊富なワークフローデータが含まれています。プロセス・モデリングは、プロセス・マイニング、具体的にはアルゴリズムがイベントログ・データを使用してワークフロー・モデルを生成する段階のサブコンポーネントとして理解できます。
プロセス・モデリングの主要なメリットは、企業が想定するプロセスではなく、実際に存在するそのままのプロセスの絵を描くことにあります。イベントログ・データを活用することで、プロセス・マイニング・アルゴリズムは定量的なモデルを作成し、組織のワークフローにこれまで得られなかったレベルの透明性を提供します。
プロセス・モデリングと同様、プロセス・マッピングとは、ビジネス・プロセスの視覚的表現の作成を指します。しかし、プロセス・モデルがデータ駆動型で定量的であるのに対し、プロセス・マップは主観的で定性的です。プロセス・マッピングは通常、ビジネス・アナリストまたはストラテジストがワークショップを行い、ターゲット・プロセスに関与する人々にインタビューすることから始まります。続いてそのアナリストまたはストラテジストは、収集した情報を使用して、手作業またはプロセス・マッピング・ソフトウェアを使用してプロセス・マップを作成します。
プロセス・マッピングの主要なメリットは、より人間に焦点を当てた方法でワークフローを視覚化することです。プロセス・マップは、客観的なメトリクスをキャプチャするのではなく、ビジネス内のさまざまな人やチームが特定のプロセスにどのように関与しているかを主に説明します。
注：プロセス・モデルとプロセス・マップはどちらもプロセスを視覚的に表現していますが、互換性はありません。その代わり、同じワークフローでも異なる側面にスポットを当てています。プロセス・モデルはより定量的であり、一方のプロセス・マップはより定性的です。
組織全体の調達プロセスをより明確にしたいと考えている企業を考えてみましょう。プロセス・マイニング、プロセス・モデリング、プロセス・マッピングを使用するのは、どのような場合に適切でしょうか？
調達プロセスの最も包括的なビューを得るためには、企業は3つすべてを組み合わせて使用することになります。すなわち、定量的データを取得するためのプロセス・モデリング、定性的データを取得するためのプロセス・マッピング、そして改善の機会を特定するためのプロセス・マイニングです。
プロセス・マイニングは、ビジネス・プロセス管理を科学するものですが、それを適用する前に、特定の前提条件を満たす必要があります。
プロセス・モデリングは、企業が業務を遂行するためのワークフローをより客観的なビューで把握するのに役立ちます。しかし、これらのモデルでは捕捉できないタイプのデータもあります。
プロセスマッピングは、プロセスの大まかな概要を作成するための迅速かつ柔軟な方法ですが、従業員からの定性的な報告に依存しているため、マップは時として不正確になることがあります。
ビジネス・オートメーションは、ビジネス・プロセスの明確な理解なしには達成できません。言い換えれば、企業はワークフローで何が起こっているかを正確に把握しなければ、いずれかのステップを効果的に自動化することはできません。プロセスマイニング、モデリング、マッピングのテクノロジーは、定量的・定性的データを提供し、企業のワークフローに比類のない透明性をもたらします。既存のプロセスを包括的に把握することで、企業は大規模な自動化の取り組みを容易に行うことができます。
