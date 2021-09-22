タグ
ビジネスの自動化

プロセス・マイニング、プロセス・モデリング、プロセス・マッピング：その違いとは

事業開発リーダーがオフィスでプロジェクトの進捗状況、マイルストーンを確認し、チームに伝達するための会議の準備を行っている様子

プロセス・マイニング、プロセス・モデリング、プロセス・マッピングは、業務プロセスを見える化し分析するための個別の手法ですが、相互に関わり合っています。

すべてのビジネスは、結局のところ ビジネス・プロセスの集合体です。プロセスは、新製品の創造を可能にし、サービスの提供を促進し、会社のポリシーを実施し、コンプライアンスを維持し、組織が常に包括的な目標に向かって前進できるようにします。

各ビジネス・プロセスは、特定のビジネス成果を推進するために連携して機能する、相互に接続され、相互に依存している複雑なアクティビティのセットです。従業員のパフォーマンス・レビュー、マーケティング活動、コンテンツ作成、ソフトウェア開発、販売はすべて、一般的なタイプのビジネス・プロセスです。これらのプロセスが確実に意図したとおりに機能するようにするには、各ワークフローを簡単に定義、分析、調整、監視する方法が必要です。

組織は、これらの抽象的なワークフローを、各プロセスの内部構造を示す具体的かつ包括的な図に変換する方法を開発しました。これらの手法とは、プロセス・マイニングプロセス・モデリングプロセス・マッピングなどの手法です。それぞれの手法は、企業がプロセスを管理、最適化、自動化するのに役立ちますが、その方法は少しずつ異なります。

 

プロセス・マイニングとは

プロセスマイニングは、組織がワークフローを発見、評価、改善するのに役立つビジネスプロセス管理の一形態です。プロセスマイニングでは、顧客関係管理（CRM）や会計ソフトなどのITシステムのイベントログにアルゴリズムが適用される。このアルゴリズムは、イベント・ログ・データの傾向を明らかにし、それらの傾向を利用して、システム内で発生しているワークフローを視覚化するプロセス・モデルを構築します。プロセス・マイニング・アルゴリズムは、既存のプロセスモデルの強化、プロセスモデルと実際のワークフロー・インスタンスの比較、プロセス変更のシミュレーションにも使用できます。

プロセス・マイニングの主要なメリットは、それが提供するデータです。このデータは、企業がイベントログ・データを使用して、リソースの割り当て、ワークフローの最適化、オートメーション・イニシアチブ、およびその他のクリティカルなビジネス上の意思決定を行うのを支援します。

プロセス・モデリングとは

プロセスモデルはワークフローを視覚的に表現したもので、データ・マイニング・アルゴリズムをイベントログ・データに適用することによって作成されます。プロセスモデルは、ビジネスプロセスの定量的かつ客観的な図を提供します。これらのモデルには、イベント、イベントの所有者または開始者のログ、ワークフロー内の経路、各ステップのタイムライン、成功率など、豊富なワークフローデータが含まれています。プロセス・モデリングは、プロセス・マイニング、具体的にはアルゴリズムがイベントログ・データを使用してワークフロー・モデルを生成する段階のサブコンポーネントとして理解できます。

プロセス・モデリングの主要なメリットは、企業が想定するプロセスではなく、実際に存在するそのままのプロセスの絵を描くことにあります。イベントログ・データを活用することで、プロセス・マイニング・アルゴリズムは定量的なモデルを作成し、組織のワークフローにこれまで得られなかったレベルの透明性を提供します。

プロセス・マッピングとは

プロセス・モデリングと同様、プロセス・マッピングとは、ビジネス・プロセスの視覚的表現の作成を指します。しかし、プロセス・モデルがデータ駆動型で定量的であるのに対し、プロセス・マップは主観的で定性的です。プロセス・マッピングは通常、ビジネス・アナリストまたはストラテジストがワークショップを行い、ターゲット・プロセスに関与する人々にインタビューすることから始まります。続いてそのアナリストまたはストラテジストは、収集した情報を使用して、手作業またはプロセス・マッピング・ソフトウェアを使用してプロセス・マップを作成します。

プロセス・マッピングの主要なメリットは、より人間に焦点を当てた方法でワークフローを視覚化することです。プロセス・マップは、客観的なメトリクスをキャプチャするのではなく、ビジネス内のさまざまな人やチームが特定のプロセスにどのように関与しているかを主に説明します。

注：プロセス・モデルとプロセス・マップはどちらもプロセスを視覚的に表現していますが、互換性はありません。その代わり、同じワークフローでも異なる側面にスポットを当てています。プロセス・モデルはより定量的であり、一方のプロセス・マップはより定性的です。

組織はどのような場合にプロセス・マイニングとプロセス・モデリング、プロセス・マッピングを使い分けるべきでしょうか？

組織全体の調達プロセスをより明確にしたいと考えている企業を考えてみましょう。プロセス・マイニング、プロセス・モデリング、プロセス・マッピングを使用するのは、どのような場合に適切でしょうか？

  • プロセス・モデリング：もし組織が、調達プロセスの各ステップで何が起こっているかを正確に理解したいのであれば、プロセス・モデリングを使用することになります。データ・イニング・アルゴリズムを調達プロセスのイベントログ・データに適用することで、組織は包括的なプロセス・モデルを生成し、ワークフロー全体の客観的な視点を提供します。
  • プロセス・マイニング：組織がすでに調達プロセスをモデル化しており、改善と最適化の具体的な機会を特定したい場合、プロセス・マイニングが最適な選択となります。プロセス・マイニングは、実際のワークフローと既存のモデルを比較することで、プロセスを合理化し、モデルの精度を向上させる機会を浮き彫りにします。組織が改善の可能性を実装前にテストしたい場合は、プロセス・マイニングを使用して、正確なイベントログ・データに基づいた仮説モデルを生成することもできます。
  • プロセス・マッピング：企業が調達プロセスのどの部分をどの部門が所有しているかを明確にしたい場合、定性的データと従業員の経験に依存するため、プロセス・マップが適切な選択となります。プロセス・マップは、調達プロセスがどのように部門間を横断しているかを明らかにするのにも役立つでしょう。

調達プロセスの最も包括的なビューを得るためには、企業は3つすべてを組み合わせて使用することになります。すなわち、定量的データを取得するためのプロセス・モデリング、定性的データを取得するためのプロセス・マッピング、そして改善の機会を特定するためのプロセス・マイニングです。

プロセス・マイニング、プロセス・モデリング、プロセス・マッピングの長所と短所

プロセス・マイニングは、ビジネス・プロセス管理を科学するものですが、それを適用する前に、特定の前提条件を満たす必要があります。

  • 長所： プロセス・マイニングはITシステムのイベントログからデータを抽出し、企業のチームにとって実用的で使いやすいものにします。
  • 長所：プロセス・マイニング・アルゴリズムは、既存のプロセス・モデルをより正確にし、プロセスを変更した場合に何が起こるかについての仮説モデルを生成することができます。
  • 長所：プロセス・マイニングは、実際に存在するワークフローとその結果についてデータ駆動型のビューを提供し、リソース割り当て、オートメーション・イニシアチブ、ワークフロー最適化、およびその他の重要なビジネス上の意思決定を導く、より客観的なビジネス・インテリジェンスを企業に提供します。
  • 短所：プロセス・マイニングは、高度なデータ・マイニング・アルゴリズムに依存するため、組織は専用のツールを使用してデプロイする必要があります。とはいえ、ほとんどのプロセス・マイニング・ツールはアルゴリズムの適用とモデルの生成を自動化するため、従業員がプロセス・マイニングを行うのに必ずしもデータサイエンスのバックグラウンドは必要ありません。

プロセス・モデリングは、企業が業務を遂行するためのワークフローをより客観的なビューで把握するのに役立ちます。しかし、これらのモデルでは捕捉できないタイプのデータもあります。

  • 長所：プロセス・モデルは、プロセスを客観的に正確に表現することで、人為的なミスを排除し、仮定を超えてワークフローが実際にどのようなものかを明らかにします。
  • 長所：プロセス・モデルは、時間、成功率、エラー率、客観的に測定可能な結果などの定量的なプロセス・データを視覚的に描写し、ビジネス・プロセスとビジネス・ロジックをより詳しく分析できるようにします。プロセス・モデルがなければ、チームは、必ずしも現実を反映しない定性的な用語でワークフローを議論することに限定されます。
  • 長所：プロセス・モデルは、抽象的なワークフローを具体的なイメージに変換することで、プロセスの普及と議論を容易にします。
  • 短所：プロセス・モデルでは、従業員が実世界でどのようにワークフローを体験しているかについて定性的なデータを把握することはできません。このモデルではイベントログに記録されたデータのみを反映できます。

プロセスマッピングは、プロセスの大まかな概要を作成するための迅速かつ柔軟な方法ですが、従業員からの定性的な報告に依存しているため、マップは時として不正確になることがあります。

  • 長所：プロセス・マップは、ワークフローが実際の従業員の活動や相互作用の中でどのように現れるかについて、定性的データとして把握することができます。
  • 長所：プロセス・マップは専門的なツールをあまり必要とせず、比較的早く簡単に作成できます。
  • 短所：プロセス・マップは従業員のワークショップやインタビューに基づいているため、プロセス・モデルよりも客観性に欠け、欠陥や不完全性、不正確な情報が含まれている可能性があります。

IBMによるプロセス・マイニング、プロセス・モデリング、プロセス・マッピング

ビジネス・オートメーションは、ビジネス・プロセスの明確な理解なしには達成できません。言い換えれば、企業はワークフローで何が起こっているかを正確に把握しなければ、いずれかのステップを効果的に自動化することはできません。プロセスマイニング、モデリング、マッピングのテクノロジーは、定量的・定性的データを提供し、企業のワークフローに比類のない透明性をもたらします。既存のプロセスを包括的に把握することで、企業は大規模な自動化の取り組みを容易に行うことができます。

IBM Cloud Pak for Business Automationには、組織が現状のプロセスを正確に理解するのに役立つビジネス・プロセス機能が組み込まれています。コア・ビジネスのワークフローにプロセス・マッピング、モデリング、マイニングを適用することで、企業はオペレーションの非効率性やホットスポットをデジタル化し、ピンポイントで特定することができます。

IBM Cloud Pak for Business Automation は、あらゆるハイブリッド・クラウド向けに構築された、統合されたソフトウェアのモジュール・セットで、運用上の最も困難な課題を迅速に解決します。コンテンツ、キャプチャー、意思決定、ワークフロー、タスクなど、AIを活用したオートメーション機能を幅広く備えており、小規模から始めて、ニーズの変化に応じて拡張できる柔軟なモデルとなっています。

IBMは、IBM Process Miningも提供しています。これは、組織がビジネス・プロセスを発見し、ボトルネックと非効率を特定して改善できるように設計された、クラウドベースのビジネス・プロセス改善ソリューションです。チームは、直感的で簡単にアクセスできるウェブ・インターフェイスを通じて、プロセスを可視化および分析し、より効率的に作業することに役立てることができます。無料評価版（30日間）をお試しください。

