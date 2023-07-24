IT Operations Analyticsとは```

近年、ITシステムの複雑さは大幅に増加しており、ITチームがオペレーションのヘルスを常に把握することが急務となっています。個々のアプリケーションに接続するデバイスの増加、 クラウド・コンピューティング の台頭、新製品の開発により、企業は顧客のニーズを満たすためにデジタル・サービスへの投資を行っています。

例えば、マッキンゼーが調査した99%の組織は、2020年以降に大規模なテクノロジー変革を推進していると回答している。2023年のガートナーの調査によると、CIOは、デジタルイニシアチブの59％が完了までに時間がかかりすぎ、52％が価値を実現するまでに時間がかかりすぎると考えています。

複雑さが増すにつれ、あらゆる組織のITサービスのヘルスと最適化を確保するための体系的なアプローチの必要性が高まっています。IT運用分析（ITOA）は、組織がITサービスによって生成されたデータを収集、保管、分析するためのデータ駆動型プロセスであり、その重要性が高まっています。

ITOAは運用データをリアルタイムの洞察に変換します。これは多くの場合、人工知能（AI ）と 機械学習を 使用して組織全体の DevOpsを改善し、組織がより良いサービスを提供できるようにするAIOpsの一部です。オートメーションおよび機械学習の機能を使用すると、運用ワークフローが迅速化され、洞察がすぐに作成され、潜在的な人的エラーが方程式から排除されます。

ITOAは、テクノロジーを利用して大規模なデータ・セットを分析し、適切なIT戦略を特定することで、ITOpsの意思決定プロセスの合理化を支援します。

ITシステムの複雑化に伴い、組織はデータをより適切に監視および分析して、より多くの情報に基づいた意思決定を行う必要性が生じています。各組織には独自の技術スタックがありますが、通常はネイティブ・ソフトウェアとクラウド・プラットフォームで構成されています。現代の組織のITインフラストラクチャーは、大規模で相互依存するエコシステムで構成されており、1つのインシデントやエラーの問題がシステム全体を危険にさらす可能性があります。

組織のソフトウェア、インフラストラクチャー、ネットワーク・サービスの技術スタックにより、企業は顧客により多くのサービスを提供できるようになりますが、複雑さが増すため問題が発生する可能性が増え、それらのエラーは指数関数的な影響を与える可能性があります。ダウンタイムがサービスを中断し、顧客やパートナーとの評判を危険にさらす可能性があるため、組織はダウンタイムを最小限に抑えるよう努めています。IT部門は、新たな問題に対処し、稼働時間を増やし、組織のIT運用管理（ITOM）を円滑に実行するために、リソースを最適に配分する方法を知る必要があります。

ありがたいことに、ITシステムは独自のデータを生成するだけでなく、顧客、パートナー、従業員からさらに多くのデータを収集します。組織はこれらすべてのデータを使用して、IT Operations Analyticsを通じてシステム全体のヘルスを把握できます。