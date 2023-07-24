IT Operations Analyticsとは```

近年、ITシステムの複雑さは大幅に増加しており、ITチームがオペレーションのヘルスを常に把握することが急務となっています。個々のアプリケーションに接続するデバイスの増加、 クラウド・コンピューティング の台頭、新製品の開発により、企業は顧客のニーズを満たすためにデジタル・サービスへの投資を行っています。
例えば、マッキンゼーが調査した99%の組織は、2020年以降に大規模なテクノロジー変革を推進していると回答している。2023年のガートナーの調査によると、CIOは、デジタルイニシアチブの59％が完了までに時間がかかりすぎ、52％が価値を実現するまでに時間がかかりすぎると考えています。
複雑さが増すにつれ、あらゆる組織のITサービスのヘルスと最適化を確保するための体系的なアプローチの必要性が高まっています。IT運用分析（ITOA）は、組織がITサービスによって生成されたデータを収集、保管、分析するためのデータ駆動型プロセスであり、その重要性が高まっています。
ITOAは運用データをリアルタイムの洞察に変換します。これは多くの場合、人工知能（AI ）と 機械学習を 使用して組織全体の DevOpsを改善し、組織がより良いサービスを提供できるようにするAIOpsの一部です。オートメーションおよび機械学習の機能を使用すると、運用ワークフローが迅速化され、洞察がすぐに作成され、潜在的な人的エラーが方程式から排除されます。
ITOAは、テクノロジーを利用して大規模なデータ・セットを分析し、適切なIT戦略を特定することで、ITOpsの意思決定プロセスの合理化を支援します。
ITシステムの複雑化に伴い、組織はデータをより適切に監視および分析して、より多くの情報に基づいた意思決定を行う必要性が生じています。各組織には独自の技術スタックがありますが、通常はネイティブ・ソフトウェアとクラウド・プラットフォームで構成されています。現代の組織のITインフラストラクチャーは、大規模で相互依存するエコシステムで構成されており、1つのインシデントやエラーの問題がシステム全体を危険にさらす可能性があります。
組織のソフトウェア、インフラストラクチャー、ネットワーク・サービスの技術スタックにより、企業は顧客により多くのサービスを提供できるようになりますが、複雑さが増すため問題が発生する可能性が増え、それらのエラーは指数関数的な影響を与える可能性があります。ダウンタイムがサービスを中断し、顧客やパートナーとの評判を危険にさらす可能性があるため、組織はダウンタイムを最小限に抑えるよう努めています。IT部門は、新たな問題に対処し、稼働時間を増やし、組織のIT運用管理（ITOM）を円滑に実行するために、リソースを最適に配分する方法を知る必要があります。
ありがたいことに、ITシステムは独自のデータを生成するだけでなく、顧客、パートナー、従業員からさらに多くのデータを収集します。組織はこれらすべてのデータを使用して、IT Operations Analyticsを通じてシステム全体のヘルスを把握できます。
ITOAとオブザーバビリティーは、IT オペレーションデータを使ってシステムがどのように機能しているかを追跡・分析し、運用の効率性と有効性を向上させるという共通の目標を共有する。どちらも、組織がIT運用上の問題をより迅速に解決できるようにすることでBusiness Intelligenceを支援し、将来の問題のトリアージ戦略に情報を提供し、新しいテクノロジーの導入を支援します。
オブザーバビリティーは、外部のアウトプットの知識のみに基づいて、複雑なシステムの内部状態を理解することに関係しています。メトリクス、イベント、ログ、トレース（MELT）という4つの重要な柱を追跡し、クラウドインフラやアプリの動作、性能、その他の側面を理解する。外部データを調査することで、システム内で何が起きているかを理解することを目的としている。ITOAは、データ・マイニングとビッグデータの原則を使用してシステム内のノイズの多いデータ・セットを分析し、それらの意味のある洞察を使用してシステム全体をよりスムーズに実行するフレームワークを作成します。ITオペレーションにおけるインシデントの根本原因分析に関係しており、ITチームは再発する可能性のある問題を修正プログラムできます。その目標は、他のソフトウェアやシステムも障害のリスクにさらされているかどうかを判断しながら、根本的な問題に対処することです。
IT Operations Analytics（ITOA）には複数の主要なツールやプロセス、テクノロジーが含まれており、これらすべてが連携して組織で価値を生み出します。ここでは、最も一般的なテクノロジーとユースケースをいくつかご紹介します。
IT Operations Analytics (ITOA) は、組織がシステム全体の大量の構造化および非構造化運用データを次の 3 つの主要な段階を通じて解析するのに役立ちます。
組織は、いくつかの主要業績評価指標（KPI）によって、IT Operations Analytics（ITOA）プログラムの成功を判断できます。
IT Operations Analytics（ITOA）をしっかりと実践している組織には、次のようなメリットがあります。
IBM AIOps Insights、IBM Cloud Pak for AIOps、IBM Turbonomic、IBM InstanaなどのIT自動化ツールは、インシデントを予測、検出、修復するための観察可能性とリソース管理機能を提供し、すべてのシステムを稼働させ続けます。また、ITチーム内やITチーム間のイノベーションと管理の自動化にも役立ちます。
AIとオートメーションの力を活用することで、問題がアプリケーション・スタック全体でプロアクティブに解決します。
単純なタスクの自動化だけではなく、注目度が高く、顧客と接し、収益を生み出すプロセスを、組み込み型の導入とスケーリングで処理しましょう。
ITオペレーション用AIを活用して、優れた業績を実現するための洞察を得られる方法をご紹介します。