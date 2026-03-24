エンタープライズ向けAIコーディング・エージェント

IBM Bobは、組織のイノベーションを加速し、生産性を向上させ、最新のアプリ開発を促進します。

ガイド付きデモ

AIパートナーと共に、より迅速に構築

エージェント型開発環境は、企業がソフトウェアを構築およびモダナイズする方法を再定義しており、SDLC全体で計画、実行、検証を調整することで、チームがより迅速に出荷し、レガシー・システムを継続的にアップグレードし、組織が必要とするセキュリティーとガバナンスを維持できるようにします。

 ガイド付きデモ
エンジニアリング生産性を大規模に向上

SDLCタスク全体で20～80％の生産性向上を達成し、反復作業で90%以上の時間の節約を実現します。
価値実現までの時間を短縮

構造化されたワークフローでは、複雑なエンジニアリング業務を20〜40%高速化し、労力を50〜80%削減します。
予測可能なコスト効率

問題を早期に検知し、手戻りを減らすことで、AIのコンピューティングの支出を約40％削減し、主要な機能ごとにコストを削減します。
リスクの早期検知とインシデントの減少

脆弱性を早期に発見することで、下流の問題を減らし、監査の準備を改善します。

主な機能

エージェント型モード：Code、Ask、Plan、Advanced、Orchestrator

Bobのエージェント型モードにより、チームはコードおよびシステム全体にわたる複雑な変更を計画、推論、実装、検証できるため、生成されたコードだけでなく、高品質の成果を保証します。

  • Ask：変更を加えずに概念を理解したり、既存のコードを分析したりする
  • Plan：実装前にアーキテクチャーを検討し、技術計画を作成する
  • Code：主要な機能の実装、バグの修正、コードの改善を行う
  • Advanced：複雑な開発ワークフローに必要なツールにフルアクセス
  • Orchestrator：複数のモードにわたる複雑なタスクを調整する
 
IBM Bobエージェント・モード・チャット・インターフェース

より迅速にモダナイズし、品質を維持する

モダナイゼーションは、リスクの高い取り組みではなく、予測可能な段階的なプロセスになります。これらの環境は、システムの整合性を保護し、測定可能な進歩を可能にする方法で、リファクタリング、フレームワークの移行、依存関係のアップグレード、テストの再生成を管理します。

  • リポジトリー全体のリファクタリング、依存関係のアップグレード、フレームワークの移行*

  • 自動テストの再生成とCIアライメント*

  • モダナイゼーション・プログラムを継続的に進めることができ、各段階で測定可能なリスクを軽減する*

 

IBM Bobコード比較インターフェース

スムーズにシフトレフト

Bobは、事後ではなくコード作成中に脆弱性を検知するリアルタイム分析と自動チェックにより、セキュリティーを日々の開発に組み込みます。

  • IDEとPRのレビューでの早期検知*

  • 下流でのインシデントの減少と手戻りを減らす*

  • オーサリング時に組み込まれた自動化された監査可能なガードレールを通じて設計された信頼性*

 

IBM Bob調査結果ダッシュボード（コード・エディター付き）

イノベーションを促進するコスト管理

このカテゴリーは、各タスクに適切なAI機能を選択し、冗長なコンピューティング・サイクルを最小限に抑えることで、AI支援開発のための統制のとれたコスト・モデルを構築します。経営陣は、支出の割り当てがより明確になり、運用コストがより予測しやすくなります。

  • ジョブに適したモデルを使用して、タスクを認識した上で実行することで、予測可能な結果とコスト規律を実現します*

  • 決定論的な実行パスにより、無駄と手戻りを削減*

  • 一元的な可視性とポリシー制御により、予測可能なAI支出を実現（Bobalitics）*

 

Bobalyticsダッシュボード

ユースケース

IBM Bobは、新しい主要な機能の構築からレガシー・システムのモダナイズ、セキュアな提供の強化まで、複雑で時間のかかる作業を自動化することでソフトウェア開発を加速し、チームはより少ない労力で高品質のソフトウェアを出荷することができます。
テストと品質の自動化

完全なテスト自動化フレームワークを構築し、包括的なテスト・カバレッジを迅速に生成することで、提供を遅らせることなくリリースの信頼性を高めます。
主要な機能の開発

アーキテクチャーに関する洞察により、複雑なコードベースをより迅速に理解し、チームが自信を持って主要な機能を提供できるようにします。
API連携と自動化

本番環境ですぐに使える統合エージェントとMCPサーバーを数分で作成し、エンタープライズ・ワークフロー全体の自動化を促進します。
アプリケーションのモダナイゼーション

文書化されていないコードをリバース・エンジニアリングし、検証済みのアップグレードを数か月ではなく数日で実行することで、Java、COBOL、RPG、メインフレーム・システムをモダナイズします。
次のステップ

高品質なソフトウェアの構築をより迅速に開始できます。Bobの実際の動作をご覧ください。無料評価版を試すか、製品のエキスパートへの相談を予約して、詳細についてご確認ください。

  1. 無料評価版