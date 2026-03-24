IBM Bobは、組織のイノベーションを加速し、生産性を向上させ、最新のアプリ開発を促進します。
エージェント型開発環境は、企業がソフトウェアを構築およびモダナイズする方法を再定義しており、SDLC全体で計画、実行、検証を調整することで、チームがより迅速に出荷し、レガシー・システムを継続的にアップグレードし、組織が必要とするセキュリティーとガバナンスを維持できるようにします。
SDLCタスク全体で20～80％の生産性向上を達成し、反復作業で90%以上の時間の節約を実現します。
構造化されたワークフローでは、複雑なエンジニアリング業務を20〜40%高速化し、労力を50〜80%削減します。
問題を早期に検知し、手戻りを減らすことで、AIのコンピューティングの支出を約40％削減し、主要な機能ごとにコストを削減します。
脆弱性を早期に発見することで、下流の問題を減らし、監査の準備を改善します。
Bobのエージェント型モードにより、チームはコードおよびシステム全体にわたる複雑な変更を計画、推論、実装、検証できるため、生成されたコードだけでなく、高品質の成果を保証します。
モダナイゼーションは、リスクの高い取り組みではなく、予測可能な段階的なプロセスになります。これらの環境は、システムの整合性を保護し、測定可能な進歩を可能にする方法で、リファクタリング、フレームワークの移行、依存関係のアップグレード、テストの再生成を管理します。
リポジトリー全体のリファクタリング、依存関係のアップグレード、フレームワークの移行*
自動テストの再生成とCIアライメント*
モダナイゼーション・プログラムを継続的に進めることができ、各段階で測定可能なリスクを軽減する*
Bobは、事後ではなくコード作成中に脆弱性を検知するリアルタイム分析と自動チェックにより、セキュリティーを日々の開発に組み込みます。
IDEとPRのレビューでの早期検知*
下流でのインシデントの減少と手戻りを減らす*
オーサリング時に組み込まれた自動化された監査可能なガードレールを通じて設計された信頼性*
このカテゴリーは、各タスクに適切なAI機能を選択し、冗長なコンピューティング・サイクルを最小限に抑えることで、AI支援開発のための統制のとれたコスト・モデルを構築します。経営陣は、支出の割り当てがより明確になり、運用コストがより予測しやすくなります。
ジョブに適したモデルを使用して、タスクを認識した上で実行することで、予測可能な結果とコスト規律を実現します*
決定論的な実行パスにより、無駄と手戻りを削減*
一元的な可視性とポリシー制御により、予測可能なAI支出を実現（Bobalitics）*
IBM Bobは、新しい主要な機能の構築からレガシー・システムのモダナイズ、セキュアな提供の強化まで、複雑で時間のかかる作業を自動化することでソフトウェア開発を加速し、チームはより少ない労力で高品質のソフトウェアを出荷することができます。
完全なテスト自動化フレームワークを構築し、包括的なテスト・カバレッジを迅速に生成することで、提供を遅らせることなくリリースの信頼性を高めます。
アーキテクチャーに関する洞察により、複雑なコードベースをより迅速に理解し、チームが自信を持って主要な機能を提供できるようにします。
本番環境ですぐに使える統合エージェントとMCPサーバーを数分で作成し、エンタープライズ・ワークフロー全体の自動化を促進します。
文書化されていないコードをリバース・エンジニアリングし、検証済みのアップグレードを数か月ではなく数日で実行することで、Java、COBOL、RPG、メインフレーム・システムをモダナイズします。
菅田 丈士 氏
MONO-X社
IBM i の開発にBobを活用しています。RPGやCOBOLも得意としているのが、Bobの大きな特徴です。少ない指示でも、まるで行間を読んでいるかのように的確に答えてくれます。 ”
毛利 茂弘 氏
システムリサーチ社
動画フレームをOCRで並列処理するアプリを構築しました。Bobとやり取りしながら設計から環境構築、デプロイまで進められ、実装の精度とスピードが大きく向上しました。 ”
澁谷 慎太郎 氏
テックマインド社
IoT系の開発や、周辺チップやデバイスも正しく理解し、物理接続からコード化まで一気通貫で生成してもらえました。パートナーとして頼もしいです。 ”
上田 茂 氏
中京テレビ放送
教材一式をProject Bobに読み込ませ、学生がつまずきやすい点を一緒に整理。文脈理解から推敲まで伴走してくれるので、手戻りが減り助かっています。 ”
Artur Skowronski氏
JavaおよびKotlinエンジニアリング責任者
Bobは、Javaを第一級オブジェクトとして扱うこの種の初めてのツールです。このツールは非常に優れた性能を発揮し、モダナイゼーションの意図を的確に捉えています。 ”
Hans Boef氏
テクニカル・コンサルタント＆サポート・マネージャー、Novadoc社
Bobは、これまで他のツールで見てきたものとは比べ物にならないほどの知性と文脈理解力を示しました。 ”
Steve Cast氏
Fresche Solutions社、プラクティス・ディレクター
Bobには、ガードレールが組み込まれています。さまざまなモードで動作し、ソースコードに変更が加えられる前に、その提案を承認することができます。 ”