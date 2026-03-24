エージェント型開発環境は、企業がソフトウェアを構築およびモダナイズする方法を再定義しており、SDLC全体で計画、実行、検証を調整することで、チームがより迅速に出荷し、レガシー・システムを継続的にアップグレードし、組織が必要とするセキュリティーとガバナンスを維持できるようにします。