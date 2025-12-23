一部のAI搭載コード・リファクタリング・システムでは、ソース・コードを、構造と構文の観点からコード階層を捉える抽象的な構文ツリー（AST）として表現することを選択する場合があります。これらのシステムは、既存のコードを解析してASTにし、ASTをシーケンシャルデータまたは構造データに前処理し、そのデータをニューラル・ネットワークが処理できるベクトル埋め込みにエンコードします。1

モデルはその後、ASTを操作し、新しいコード状態をもたらすリファクタリング変換を適用します。この新しいコード状態は、正しくコンパイルおよび実行され、期待される動作を維持し、コードベース全体の論理構造を維持する必要があります。