コードLLMがソフトウェア開発の未来にもたらすもの

検証は、開発者が基礎となるコンピューティングの原則を把握している場合にのみ可能となります。結局のところ、プログラミングの基本を理解していなければ、これらのモデルによって生成されたコードの妥当性をどのように確認できるでしょうか。

「これは高速なコーディングですが、常に堅牢、正確、またはセキュアであるとは限りません」とEl Maghraouiは述べています。同氏は、生成されたコードをそのまま使用することは危険を伴う可能性があると付け加えています。「コードベースに脆弱性をもたらす可能性があります。これらのモデルに過度に依存したり、そのアウトプットを過度に信頼したりすると、特にクリティカルなシステムにおいて、潜在的なバグや非効率性が伝播する可能性があります。そのため、何が起きているかを理解することが重要なのです」。

ここで深い専門知識の出番となりますが、それを可能にするのがソフトウェア開発の基本概念です。

「学校では、今でも手作業で筆算の割り算を教えていますが、電卓を使うのであれば、それに何の意味があるのでしょうか。それはコーディングにも似ています。何が起きているかを理解するために、重要だと考える基礎的な要素とは何でしょうか」とMcGinnは言います。

これらの技術的な基盤の一部には、コンパイラー、コンピューター・アーキテクチャー、データベース、メモリー管理、およびオペレーティング・システムが含まれる場合があります。「コードLLMがこれらの概念を抽象化しているため、開発者はこれらの概念を深く学習することをスキップし始める可能性があります」とEl Maghraouiは述べています。しかし、ソフトウェア開発の内部の仕組みを理解することは、ソースコードの機能やパフォーマンスに影響を与えるため不可欠であると同氏は付け加えています。

また、コードLLMは反復的なタスクの自動化を通じて認知のオーバーヘッドを削減できる一方で、El Maghraouiが呼ぶところの「認知の萎縮」を引き起こす可能性もあります。El Maghraouiはそれを、GPSの利用増加が人間の本来の方位感覚を損なうことに例えています。「開発者がコード提案に深く依存しすぎると、デバッグがスムーズにできなくなるでしょう。基礎的な実践や基礎的な知識とのバランスを取らなければ、コードLLMはアルゴリズム的に思考する能力を弱める可能性があります」。