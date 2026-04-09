Bobとともに過去を解き明かし、未来を再構築する

APIS IT社のミッションクリティカルなシステムに、明確さ、スピード、モダナイゼーションをもたらしました。
行政機関のデジタル・サービスをサポートするクロアチアの公共ICTプロバイダーであるAPIS IT社は、数十年にわたり技術的負債を蓄積してきた、広範でミッションクリティカルなシステムをモダナイズする必要がありました。1990年代初期のJCL/PL/I（Job Control Language/Programming Language One）ジョブ、Java 8アプリケーション、IBM CICS上で稼動する20年前のEGL（Enterprise Generation Language）システムなど、いくつかの基盤となるワークロードは、文書がほとんどなく、組織の知識に大きく依存していました。このため、アーキテクチャーの現状を理解することが難しくなり、モダナイゼーションを安全に計画する取り組みが遅れていました。一方、テスト・チームには、REST（Representational State Transfer）API、SOAP（Simple Object Access Protocol）サービス、データベース・インタラクションを調整・編成できる包括的な自動化ソリューションが必要でした。これらの機能は、従来、ゼロから構築するには数週間から数か月かかっていました。
APIS ITの.NET環境内では、さらなるモダナイゼーションの必要性が浮上しました。10年前のSOAPサービスを最新のRESTアーキテクチャーに移行する必要があり、内部の.NET Core 3.1 API Managerには不要な依存関係と技術的負債が蓄積されていました。これらのシステムを手動で更新するには、多大なエンジニアリング作業が必要となり、プラットフォーム全体にリスクが生じます。
APIS ITは前進するために、レガシー・システムを迅速に解釈し、文書化を加速し、メインフレームと最新のアプリケーションの両方にわたって大規模なモダナイゼーションをサポートできるソリューションを必要としていました。
より広範な変革プログラムの一環として、APIS IT は、 IBMのSDLC パートナーであるIBM® Bobの初期テストを開始しました。Bobのハイブリッドでオープンかつ拡張可能なアーキテクチャーにより、APIS ITの既存環境に直接統合することが可能となり、最小限の設定でレガシー・システムと最新システムの両方を迅速に分析できるようになりました。
APIS IT社はまず、自社の最も複雑なメインフレームとレガシー・ワークロードにBobを適用しました。Bobは、調整された実行と自動検証を使用して、36を超えるJCLジョブとマルチモジュールPL/Iアプリケーションを分析し、実行フローと依存関係をリバース・エンジニアリングしながら、包括的な技術文書とMermaidアーキテクチャー図を生成しました。また、20年前のEGL/CICSアプリケーションを解釈し、完全なマルチフォーマットの文書とPythonツールを作成して、図の変換を実行し、以前は膨大な手作業を必要としていたアーキテクチャーを明確にしました。
.NETエコシステムでは、Bobは同様の高速化を実現しました。Bobは、複数ステップの計画と反復的な改良を駆使して、10年の歴史を持つSOAPサービスを最新の.NET 8 REST APIに数時間でリファクタリングし、既存のビジネス・ロジックを維持しながら、コンパイル・エラーなしで本番環境に対応したコードを生成しました。また、不要なデータベース依存関係を削除し、過剰に設計されたパターンを簡素化し、構成をアプリケーション・ファイルに移行し、ソリューションを.NET 8にアップグレードすることで、APIS IT社内の.NET Core 3.1 API Managerをモダナイズしました。プロセス全体を通して、Bobのシェルとリモートシェル機能は、依存関係のクリーンアップ、ビルド検証、およびモダナイゼーション前後のアーキテクチャーの詳細な文書化を可能にしました。
IBM Bobは、組織の最も複雑なモダナイゼーションの優先事項に関して、迅速かつ実質的な成果をもたらしました。Bobにより、チームは何十年にもわたって文書化されていなかったレガシー・ワークロードを解釈できるようになり、JCL/PL/Iジョブに関する完全なクロアチア語の文書を、オペレーターが検証した精度で100％作成できるようになりました。この明確さにより、長い間組織の知識に依存してきたモダナイゼーションの取り組みを安全に進めることができました。Bobはまた、古くなったEGL/CICSシステムに透明性をもたらし、マルチフォーマットの文書とプロセス分析を手動よりも10倍の速さで生成し、最もミッションクリティカルなプラットフォームの1つについて実行可能な知見をAPIS IT社にもたらしました。
テストをサポートするために、Bobは完全なReact + SQLiteテスト自動化プラットフォームをわずか2日間で提供できるようにしました。これは、従来のLLM支援アプローチと比較して5～6倍の生産性向上に相当します。結果として得られたソリューションにより、APIS IT社は、REST、SOAP、データベース・ワークフロー全体で自動テストを行うための、モジュール式で本番環境に対応した基盤を手に入れることができました。
.NET環境内では、Bobはモダナイゼーションのタイムラインをさらに短縮しました。10年以上前のSOAPサービスが、わずか数時間で最新のREST APIへと完全にリファクタリングされ、コードの100%が更新され、コンパイルエラーは一切発生しませんでした。また、不要な依存関係を削除し、アーキテクチャー・パターンを簡素化し、構成を移行し、ソリューションを.NET 8にアップグレードすることで、内部API Managerを簡素化しました。通常は数週間かかる作業が5～6時間で完了しました。これらの改良により、コードベースが30％削減され、依存関係が50％排除され、パフォーマンスとメモリー効率が向上しました。
Bobは、APIS IT社が長年の障壁を打ち破り、レガシー・システムと最新システムの全体でより迅速な進歩を促進できるよう支援しました。一貫した精度、スピード、アーキテクチャーの知見により、BobはAPIS IT社が自信を持って検出から提供まで移行できるようにし、数週間ではなく数時間で成果を達成しました。
APIS ITはクロアチアを代表する公共ICTプロバイダーであり、クロアチアの行政機関の重要な技術パートナーです。60年以上の経験を持つ同社は、行政のデジタル・トランスフォーメーションを支援し、行政機関の業務プロセスをモダナイズする、安全で高品質なITサービスを提供しています。
すべての顧客体験は、IBM Bobのアーリー・プレビュー・バージョンに基づいています。すべての結果は、顧客から提供された詳細に基づいています。最終製品の仕様や機能は、アーリー・プレビュー版と異なる場合があります。個々の成果は異なる場合があります。
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