Bobとともに過去を解き明かし、未来を再構築する

IBM Bobは、組織の最も複雑なモダナイゼーションの優先事項に関して、迅速かつ実質的な成果をもたらしました。Bobにより、チームは何十年にもわたって文書化されていなかったレガシー・ワークロードを解釈できるようになり、JCL/PL/Iジョブに関する完全なクロアチア語の文書を、オペレーターが検証した精度で100％作成できるようになりました。この明確さにより、長い間組織の知識に依存してきたモダナイゼーションの取り組みを安全に進めることができました。Bobはまた、古くなったEGL/CICSシステムに透明性をもたらし、マルチフォーマットの文書とプロセス分析を手動よりも10倍の速さで生成し、最もミッションクリティカルなプラットフォームの1つについて実行可能な知見をAPIS IT社にもたらしました。

テストをサポートするために、Bobは完全なReact + SQLiteテスト自動化プラットフォームをわずか2日間で提供できるようにしました。これは、従来のLLM支援アプローチと比較して5～6倍の生産性向上に相当します。結果として得られたソリューションにより、APIS IT社は、REST、SOAP、データベース・ワークフロー全体で自動テストを行うための、モジュール式で本番環境に対応した基盤を手に入れることができました。

.NET環境内では、Bobはモダナイゼーションのタイムラインをさらに短縮しました。10年以上前のSOAPサービスが、わずか数時間で最新のREST APIへと完全にリファクタリングされ、コードの100%が更新され、コンパイルエラーは一切発生しませんでした。また、不要な依存関係を削除し、アーキテクチャー・パターンを簡素化し、構成を移行し、ソリューションを.NET 8にアップグレードすることで、内部API Managerを簡素化しました。通常は数週間かかる作業が5～6時間で完了しました。これらの改良により、コードベースが30％削減され、依存関係が50％排除され、パフォーマンスとメモリー効率が向上しました。

Bobは、APIS IT社が長年の障壁を打ち破り、レガシー・システムと最新システムの全体でより迅速な進歩を促進できるよう支援しました。一貫した精度、スピード、アーキテクチャーの知見により、BobはAPIS IT社が自信を持って検出から提供まで移行できるようにし、数週間ではなく数時間で成果を達成しました。