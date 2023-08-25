クラウド上でホストするAIサービスに関連する費用は、高額になる可能性があります。エッジAIは、コストのかかるクラウド・リソースを、即座の現場作業ではなく、その後の分析を目的とした、後処理データの蓄積のためのリポジトリーとして利用するオプションを提供します。これにより、クラウド・コンピューターとネットワークのワークロードが軽減されます。CPU、GPU、メモリの使用率は、ワークロードがエッジ・デバイス間で分散されるため大幅に削減され、この2つの間でエッジAIがよりコスト効率の高い選択肢になることが特徴です。

クラウド・コンピューティングがサービスのすべての計算を処理する場合、一元化された場所では多大なワークロードが発生します。ネットワークは、高いトラフィックに耐えて中央ソースにデータを送信します。マシンがタスクを実行すると、ネットワークは再びアクティブになり、データをユーザーに送信します。エッジ・デバイスは、この継続的な双方向のデータ転送を排除します。その結果、ネットワークとマシンの両方が、あらゆる側面の処理の負担から解放され、ストレスが軽減されます。

さらに、エッジAIの自律的な特性により、データサイエンティストによる継続的な監督が不要になります。人間の解釈は、データの究極的な価値とそれがもたらす結果を決定する上で常に極めて重要な役割を果たしますが、エッジAIプラットフォームはこの責任の一部を引き受け、最終的にはビジネスのコスト削減につながります。