未来はプログラムできる：生成コンピューティングはソフトウェアをどう改革するか

この瞬間は、コンピューティングの以前のエポックに匹敵するとCoxは言います。1980 年代に、モデル・ビュー・コントローラ(MVC) などのソフトウェア設計パターンが導入され、開発者はロジックをインターフェイスから分離できるようになり、アプリケーションを構築するためのモジュール式で再利用可能な基盤ができました。生成コンピューティングも同様の転換点になると同氏は考えています。

「パターンを見つけるつもりです」と彼は言います。「UI開発でMVCが普及したように、LLMをオーケストレーションするためのフレームワークが登場するでしょう。これはソフトウェア・スタックの新しい層の始まりです。」

この構造のビジョンが生成コンピューティングの動きの多くを支えています。大規模言語モデル内のすべてのニューロンを理解しようとする代わりに、開発者は企業の制約に合わせたガードレールを構築します。「私たちは説明責任を生み出します」とPuri氏は言います。

透明性が必ずしもシンプルさを意味するとは限らない、とCox氏は語りました。「車のエンジンは複雑です」と彼は言います。「しかし、それは安全なエンベロープの中に構築されています。何かが壊れたときのための手順があります。それが私たちがAIに求めていることです。謎ではありません。エンジニアリングです。」

技術的に言えば、モデルの意思決定における中間ステップを公開することを意味します。生成コンピューティングで使用されるランタイムは、ログを生成し、メタデータを追加し、各ステップで検証を実行できます。

「それは主要な機能としての説明です」とCox氏は言います。「後付けではありません」

すでにIBMのGraniteモデルは、この種のモジュラー・オーケストレーションをサポートするように調整されています。これらは、迅速でメモリ効率の高い推論用に最適化されており、1つの大規模なプロンプトの代わりに多数の小規模なクエリを可能にします。そのため、ランタイム主導のアプローチに適しています。

「構成要素と考えてください」とPuri氏は言います。「すべてを一度に実行しようとするのではなく、特定のサブタスクのために何度も呼び出すでしょう。その方が速く、安く、信頼性も高くなります」

そのメリットは技術的なものだけでなく、組織的なものにも及びます。ある試験プロジェクトでは、エンタープライズ・クライアントが生成コンピューティングを使用して文書分類パイプラインを構築しました。法的な証拠を要約する作業を１つのプロンプトに頼るのではなく、タスクを９段階に分割しました。分類、セグメンテーション、抽出、検証、リスク・アセスメント、要約、フォーマット作成、レビュー、承認の９段階です。

「各段階は隔離され、監視されました」とCox氏は語ります。「何かに失敗した場合は、再試行または修正できます。1つのプロンプトでは実現できませんでした。」

Puri氏は、このような構造が標準になると考えています。「当社はLLMをエンドツーエンドの魔法として考えるのをやめて、インフラストラクチャーとして扱い始めています」と彼は言います。「重要なのは開発者を代替することではありません。開発者に新しいツールを提供することなのです」

Cox氏によれば、そのツールのひとつがLLMイントリンシックという、特殊なモデル関数をランタイムに直接公開することで、より深い連携とリアルタイム適応を可能にする新しいコンセプトです。「モデルの動作を変更するアダプターを接続することができます」と彼は言います。「これにより、トーンを変更したり、リスクを軽減したり、臨機応変にハルシネーションを検知したりすることもできます。」

これらの進歩は、ソフトウェアの作成方法を変える可能性があります。コックス氏は、LLM用のランタイム・オーケストレーション・テンプレート、プロンプトを検証するユニットテスト、モデルの動作を追跡するバージョン管理システムを含むIDEを想像しています。

「ソフトウェア・エンジニアは新しいスキルを学ぶ必要があります」と彼は言います。「しかし、インプット、アウトプット、正確さ、オブザーバビリティーという基本的なものは依然として残ります。私たちはソフトウェア・エンジニアリングを放棄するわけではありません。アップグレードするのです。」

研究者らは、生成コンピューティングが現在のニッチなユースケースを超えて拡大すると予想しています。この分野が成熟するにつれて、新しい抽象化レイヤー、新しい基準、新しい職務が登場するでしょう。

彼は少しの間、考えていました。「私たちは10年間をかけて、これらのシステムをインテリジェントに見せる方法を学んできました」と彼は言います。「今、私たちは彼らにどのように行動すべきかを教える必要があります。」